La candidatura de Biden se tambalea: ¿renunciará este fin de semana?

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta una creciente presión para reconsiderar su candidatura para las elecciones de 2024. Según múltiples fuentes, el expresidente Barack Obama ha manifestado a sus aliados que la posibilidad de una victoria de Biden se ha reducido significativamente y que el presidente debe reflexionar seriamente sobre la viabilidad de su candidatura. Estas declaraciones han generado un debate intenso en el seno del Partido Demócrata y han incrementado la incertidumbre sobre el futuro político de Biden.

Durante los últimos días, Biden se ha mantenido aislado debido a un contagio de coronavirus, lo que ha coincidido con un momento crucial de reflexión y conversaciones privadas con importantes figuras del partido. Esta semana, se reunió con los líderes del Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, quienes expresaron su preocupación por la debilidad electoral del presidente. Biden, por su parte, aseguró que sigue siendo el candidato del partido y que tiene intenciones de ganar las elecciones.

La influencia de Obama

El expresidente Obama, con quien Biden mantiene una estrecha relación, ha expresado en privado que el camino hacia la reelección de Biden es cada vez más difícil. Según fuentes cercanas, Obama ha hablado con Biden solo una vez desde el debate, pero ha sido claro en sus conversaciones con otros sobre la necesidad de considerar seriamente la viabilidad de la candidatura de Biden. Obama ha enfatizado que su principal preocupación es proteger a Biden y su legado, y ha rechazado la idea de que él solo pueda influir en la decisión de Biden.

La inquietud dentro del Partido Demócrata no se limita a las conversaciones privadas. Varios congresistas, donantes y amigos cercanos han comenzado a presionar públicamente a Biden para que abandone la carrera electoral. Adam Schiff, un destacado congresista de California ha sido el último en sumarse a esta petición, afirmando que es momento de que Biden pase la antorcha y permita al partido derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones. Con Schiff, ya son 27 los congresistas demócratas que han pedido públicamente a Biden que se retire.

Encuestas

Las encuestas recientes no son alentadoras para Biden. Un sondeo de Associated Press revela que casi dos tercios de los votantes demócratas registrados creen que Biden debería abandonar la carrera. Además, las encuestas muestran a Trump como el ganador en todos los estados decisivos, lo que pone en riesgo incluso a estados tradicionalmente demócratas como New Jersey y Colorado. Este panorama también amenaza la representación demócrata en el Congreso, aumentando la preocupación de que un triunfo de Trump podría consolidar el control republicano sobre las tres ramas del poder federal.

Fuentes de la Casa Blanca han reconocido las reuniones privadas en las que se discute el futuro de la candidatura de Biden. A pesar de las presiones, el presidente sigue mostrando determinación en público, afirmando que aún tiene opciones sólidas de ganar. Sin embargo, en privado, Biden ha mostrado una mayor receptividad a la idea de retirarse y ha pedido a su equipo que evalúe las posibilidades de su vicepresidenta, Kamala Harris, en un duelo directo con Trump.

La posible sucesora: Kamala Harris

Kamala Harris se perfila como la sucesora natural de Biden. Con 59 años, Harris heredaría la infraestructura y el dinero recaudado durante la campaña, así como los logros y desafíos del mandato de Biden. Aunque ha mantenido un perfil bajo durante gran parte de su mandato como vicepresidenta, Harris ha sido una voz prominente en la defensa de los derechos reproductivos y ha mostrado capacidad para conectar con segmentos importantes del electorado demócrata, como los jóvenes y los afroamericanos.

Otros posibles candidatos

Además de Harris, otros nombres han surgido como posibles reemplazos de Biden. Gavin Newsom, gobernador de California, y Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan, son dos figuras que podrían entrar en la contienda. Newsom, de 56 años, es conocido por su ferviente defensa de la visión política de Biden y ha demostrado su capacidad para argumentar en el terreno de las guerras culturales. Whitmer, de 52 años, ha aprobado medidas populares en Michigan y su nombre ha sonado con fuerza tras el debate en la CNN.

La candidatura de Joe Biden está en un momento crítico. Con la presión interna aumentando y las encuestas desfavorables, el presidente enfrenta decisiones difíciles en los próximos días. Si decide retirarse, el Partido Demócrata deberá encontrar rápidamente un candidato con la fuerza electoral necesaria para derrotar a Trump y mantener la unidad del partido. Kamala Harris parece ser la opción más viable, pero otros líderes como Gavin Newsom y Gretchen Whitmer también están en las quinielas. La decisión final de Biden podría llegar este mismo fin de semana, marcando un punto de inflexión en la carrera hacia las elecciones de 2024.