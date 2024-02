La falta de compromiso ambiental de Almeida se confirma con una «mascletá» en pleno Madrid Río

La organización SEO/BirdLife ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que traslade la «mascletá» a otro lugar que no afecte a la biodiversidad de la zona, y ha aprovechado la ocasión para pedirle «que se replantee su gestión de las zonas verdes y la biodiversidad urbana, en beneficio de la propia ciudadanía».

En la ciudad se han registrado 160 especies de aves, entre ellas 98 incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y 6 catalogadas como amenazadas. Madrid tiene una ubicación privilegiada, en plena ruta migratoria de muchas aves que paran a descansar o que surcan su cielo y una gran cantidad, variedad y superficie de zonas verdes, que van desde parques y jardines históricos muy forestales a lugares con vegetación mediterránea autóctona, como la Casa de Campo o el Monte del Pardo.

En el inicio de periodo reproductor

Según SEO/Birdlife, la situación generada ante el anuncio de esta mascletá se agrava además porque en la fecha prevista, el 18 de febrero, muchas aves y otras especies han iniciado ya su periodo reproductor.

La mascletá madrileña se ha programado en el puente del Rey, que cruza el renaturalizado río Manzanares, conecta la Casa de Campo con Madrid Río y está muy cercano a los jardines del Campo del Moro. Estas zonas verdes acogen una rica biodiversidad, entre la que destacan hasta 134 especies de aves registradas en Madrid Río (128 en el tramo el puente de Reina Victoria y el puente de Segovia), 129 especies en la Casa de Campo y 85 en el Campo del Moro. «Es previsible que el espectáculo, aunque sea puntual, tenga un impacto sobre la fauna silvestre que habita la zona y sus alrededores».

Un ejemplo: efecto sobre la fauna silvestre de los fuegos artificiales

Un estudio publicado recientemente en la revista científica Frontiers in Ecology and the Environment que ha analizado el efecto sobre la fauna silvestre de los fuegos artificiales evidenció que la media de aves que se detectan en vuelo gracias a los radares en Nochevieja es 1.000 veces superior a la de otras noches del año. Los investigadores comprobaron que la perturbación de las aves disminuye con la distancia, aunque a una distancia de 10 km la actividad de vuelo de las aves en Nochevieja seguía siendo 10 veces mayor. También observaron que las aves de mayor tamaño son más propensas a las perturbaciones. El estudio recomienda establecer zonas libres de fuegos artificiales o centralizarlos en los centros urbanos para mitigar sus efectos sobre las aves.

Incumplimiento legislativo

Además de otras normativas relativas al ruido, SEO/BirdLife apunta que este tipo de actividad en el entorno que se plantea podría ir en contra de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid que recoge que «1.Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar a las especies de animales catalogadas, incluyendo su captura en vivo y la recolección de sus huevos o crías. Quedan igualmente prohibidas la posesión, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos. 2. Se prohíbe la perturbación de los espacios de recuperación, crianza, muda, invernada, reposo y paso de las especies animales catalogadas, especialmente las migratorias.», así como de la posterior Ley 42/2007 estatal que establece las mismas prohibiciones en los mismos términos para todas las especies protegidas.

Tendencias contra una ciudad verde y sostenible

Según un estudio de 2022 de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) de 2022, Madrid es la sexta ciudad europea en porcentaje de infraestructura verde, pero muchas de sus últimas políticas y acciones van totalmente en contra de la conservación de la biodiversidad. SEO/BirdLife apunta que las actuaciones que se están llevando a cabo en la capital como la mascletá en Madrid Río, el circuito urbano de Fórmula 1, las talas de árboles para la realización de obras públicas o la iluminación navideña de zonas verdes «muestran la falta de compromiso ambiental del gobierno madrileño y van en contra de la tendencia generalizada de otras ciudades europeas que están apostando fuertemente por mejorar la biodiversidad urbano, en beneficio de la ciudadanía».

Ciudades resilientes y biodiversas

La ONG reclama al Ayuntamiento de Madrid «que apueste por la biodiversidad como elemento transversal, no sólo desde el punto de vista de la responsabilidad en su conservación, sino también teniendo en cuenta el importante papel que debe tener la biodiversidad en la construcción de ciudades resilientes, su relevancia en la aportación de servicios ambientales básicos y, en definitiva, su repercusión en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los entornos urbanos».

La biodiversidad aporta importantes servicios ecosistémicos, entre los que se incluyen aquellos que contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático, como la prevención de daños asociados a inundaciones, regulación térmica, disminución de la isla de calor, absorción de CO 2 o reducción del consumo de energía. También la mejora la calidad ambiental, por la capacidad de la vegetación de purificar el aire y del agua, reducir los niveles de ruido y controlar la erosión. Los espacios verdes urbanos ofrecen, asimismo, oportunidades para la conservación de la biodiversidad y para el ocio y recreo que revierten en la mejora de la salud, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.