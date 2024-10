Ferroviarios con más de 40 años de profesión aseguran que nunca vieron un descarrilamiento como el de Madrid

Rafael Escudero, del Sindicato Ferroviario, asegura que en cuarenta años de profesión no ha visto un accidente como el del tren sin pasajeros ocurrido el pasado fin de semana en el interior del túnel de Alta Velocidad que une Atocha con Chamartín y que provocó un caos de viajeros con más de 18.000 personas afectadas. El convoy iba remolcado por otro, pero en un momento determinado alguien decidió que había que soltar el enganche porque el tren iba a la deriva y podía terminar estrellándose en la estación. El Gobierno ha abierto una investigación ante un incidente sobre el que se han arrojado sospechas de sabotaje.

“Una salida de eje en la unidad de cola de un material vacío durante una maniobra”, informan fuentes de La Sexta para explicar las causas del siniestro. Si bien en un primer momento el ministro de Transportes, Óscar Puente, se apresuró a asegurar que el accidente no es “normal”, poco después quiso aclarar que él no ha hablado de sabotaje en ningún momento. Sin duda, si en un primer instante hablaba el portavoz ministerial siempre dispuesto a darle estopa a la oposición, después fue el responsable de Renfe quien, percatándose de que quizá había ido demasiado lejos, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, que es quien a fin de cuentas utiliza el transporte público ferroviario de forma cotidiana. Entendió que se estaba creando una alarma innecesaria y reculó a tiempo. “Todo el mundo ha amanecido este lunes con la misma pregunta: ¿cómo ha podido suceder? Con especial interés de encontrar respuesta a esta cuestión se encuentran el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente de Renfe, Raül Blanco: Queremos saber qué es lo que ha pasado. No es normal en la medida en que esto no sucede habitualmente, se aventuraban a decir a lo largo de la mañana ambos. Ya sabemos parte de lo que ha ocurrido”, aseguró ayer La Sexta.

Contenido relacionado Óscar Puente defiende la gestión ferroviaria en el Senado: "Solo falta escuchar que con Franco los trenes iban mejor" Agustín Millán

Según la cadena de televisión privada, ha sido el propio ministro Puente quien se ha encargado de explicar, en declaraciones a RTVE, cómo acabó el tren siniestrándose: “Al llegar a la estación de Chamartín se desprende del tren que lo remolcaba e inicia una marcha enloquecida”. En ese momento, y para evitar un desastre aún mayor, se tomó la decisión de volcarlo.

Al parecer el tren iba en dirección Atocha, a la deriva, y se tomó una decisión cuanto menos arriesgada: volcarlo. Reconstruyendo los hechos, sucedió lo siguiente: los coches del tren que iba a Chamartín se desengancharon de la locomotora que los remolcaba, quedando sueltos en una pendiente tan pronunciada que provocó que se fueran cuesta abajo y sin frenos dirección Atocha. Y es en ese momento en el que los trabajadores de Adif decidieron hacerlo descarrilar. Una secuencia de accidente que ni los más viejos de la empresa ferroviaria recuerdan haber visto en algún momento de sus vidas profesionales.

“Lo que no se sabe es por qué ha ocurrido esto, por qué se desprenden esos coches. Una pregunta a la que tendrá que dar respuesta la investigación que sigue en curso. No es que no sea frecuente, es que es insólito”, aseguró el titular de Transportes. “Otra de las tareas pendientes será, claro, sacar el tren varado en esas vías y que ha provocado todo el caos en la circulación. Tarea que, según han avanzado desde el Sindicato Ferroviario, va a ser muy complicada”, añade La Sexta.

Por lo visto en el interior del túnel se dificulta en gran medida el trabajo de extracción, ya que no se puede hacer llegar hasta allí la grúa para levantarlo (la bóveda del propio túnel lo impide), asegura Rafael Escudero. Se dará inicio así a unos trabajos de retirada que comenzarán, si todo va según lo previsto, el próximo fin de semana (entre el 25 y el 27 de octubre); trabajos por los que Renfe ya ha avisado: afectarán al servicio de trenes.

La teoría de la conspiración está en marcha. Además, cabe recordar que el accidente ocurrió el mismo fin de semana en que PP y Vox sacaban a miles de personas a la calle, en Madrid, para pedir el derrocamiento del Gobierno. Las derechas han arreciado en su ofensiva antisachista desde que Aznar dijese aquello de que “quien pueda hacer que haga”, y más aún después de que Miguel Tellado, portavoz parlamentario popular, advirtiera de que el Partido Popular va a tratar por todos los medios de acabar con un Ejecutivo de coalición al que, no lo olvidemos, en principio le quedan tres años más de lesgislatura. Un accidente tan extraño en medio de un clima de crispación tan elevado tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias.