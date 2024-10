La Fiscalía desmonta la querella inventada del PP contra el PSOE por financiación ilegal

Primer revés del Partido Popular en su intento de criminalizar al PSOE por financiación ilegal. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz que rechace la querella de los populares contra los socialistas al no apreciar indicios de delito con el material que actualmente consta en el procedimiento del caso Koldo. Génova trata por todos los medios de que este turbio asunto para el exministro José Luis Ábalos se convierta en una causa general no solo contra el PSOE, sino contra el Gobierno de coalición y contra toda la izquierda. La Fiscalía ya le ha dicho que va por mal camino. El caso Koldo ya lo está investigando todo sobre hasta dónde llegaron las comisiones ilegales por la venta de mascarillas a varios ministerios y comunidades autónomas. Más allá de eso, poco aportaba la querella instada por Feijóo y los suyos, que resultaba redundante hasta para una persona profana en derecho. Una vez más, han tratado de retorcer la realidad, exagerándola con motivos electorales (para sacar votos), y se han pegado un tiro en el pie.

“El partido de Alberto Núñez Feijóo presentó la querella por financiación ilegal en la Audiencia Nacional el pasado lunes, basándose exclusivamente en informaciones periodísticas que posteriormente reconoció no tener contrastadas. El mismo día, el juez Pedraz, que investiga la trama de hidrocarburos por la que el empresario Víctor de Aldama está actualmente en prisión, preguntó a la Fiscalía si debía admitir a trámite la querella de los populares y abrir una pieza separada en la causa, que de momento continúa siendo secreta”, aseguran fuentes de La Sexta.

El Partido Popular sustenta su querella en informaciones periodísticas que a su vez citan a dos informantes anónimos, dos supuestos pagadores que presuntamente llevaban bolsas con dinero a Ferraz, sede del PSOE, cuyas identidades se desconocen. En concreto, hacen referencia a una noticia publicada por el digital The Objective sobre el testimonio de un confidente que habla de supuestas entregas en la sede socialista, “nada de lo cual aparece en los informes de la UCO sobre el caso Koldo. Además de solicitar personarse en la causa como acusación popular, los populares también piden un registro en la sede nacional del PSOE”, añade la cadena de televisión privada.

El juez Pedraz tomará una decisión sobre la querella la próxima semana tras el informe de la Fiscalía. Y ahí le quedan dos posibles caminos: archivar la causa como le pide el Ministerio Público (lo cual sería el trámite habitual) o hacerse un juez Peinado, es decir, aventurarse a una investigación arriesgada sin prueba alguna y solo con un objetivo: erosionar al Gobierno en un nuevo caso de lawfare o guerra sucia judicial. En principio, según esas fuentes, en su investigación no aparece ninguna referencia al supuesto testimonio recogido por el mencionado periódico digital. De momento, investiga única y exclusivamente una trama de fraude del IVA en la venta de hidrocarburos, sin nexos con una supuesta financiación ilegal del PSOE.

Tras el informe de Anticorrupción, ahora el magistrado tiene que decidir si rechaza o admite a trámite la querella de los populares, que en privado admiten no sería una sorpresa que fuera archivada. Aunque en entrevistas aseguraban que la veían viable, fuentes de la cúpula del partido reconocen en privado que hay muchas opciones de que no sea admitida. “¿Por qué presentaron entonces la querella? Las fuentes consultadas argumentan que había que hacerlo, que esas informaciones han llegado también hasta el PP y es una forma de que se empezara a hablar de este tema. Así, aunque la querella sea rechazada, algo que no sorprendería en Génova, creen que había hacerlo igualmente”, añade La Sexta.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha denunciado el “ciclo del bulo” del Partido Popular durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Bolaños ha sacado a relucir la querella que los populares han presentado contra el PSOE, destacando que se han basado en “recortes de prensa” para acusar al partido de “financiación irregular”.