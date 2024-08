Las fuerzas de seguridad en máxima alerta ante el posible boicot de Junts a la investidura de Illa

Junts boicoteará el Pleno de investidura si Carles Puigdemont es detenido. Para ello tiene varias opciones que ya están barajando los responsables del partido. Así, el secretario general, Jordi Turull, asegura que su partido pedirá la suspensión del Pleno si Puigdemont es arrestado. Esquerra ha avanzado que apoyará esa medida, pero que ello no significará el cambio de su voto a favor del socialista, ya que el partido de Junqueras y los suyos “cumple con lo pactado”.

Así lo ha dejado claro Turull en declaraciones a TV3, en las que ha dado a entender que Puigdemont volverá a Cataluña en los próximos días de incógnito, sin especificar “hora y lugar” de su regreso, porque “sería de una ingenuidad salvaje dar detalles” de sus planes y “ponerlo fácil para que lo puedan detener”. El expresidente catalán, recalca Turull, debería entrar “por la puerta principal del Parlament”, pero no ha “pactado” ningún plan con los Mossos d’Esquadra porque “no viene a dejarse detener”, sino a “defender sus derechos políticos” como diputado y a “confrontar” con “unos jueces que han decidido prevaricar y no aplicar la ley”, informa Efe.

La sombra de una nueva bronca política, con disturbios como los que acontecieron en los días tristes del procés, planea de nuevo sobre el Parlament. Sería la segunda fase del proceso de independencia. La tensión crece por momentos y las diferentes fuerzas políticas van tomando posiciones. Por Barcelona corren rumores de todo tipo, desde que grupos de CDR escoltarán a Puigdemont en su camino hasta el Parlament, lo que podría provocar graves altercados con la Policía, hasta que el líder soberanista aterrice en helicóptero en el edificio parlamentario. Cualquier cosa puede ocurrir en un Pleno de investidura que se prevé de alto voltaje, de ahí que el Ministerio del Interior ya haya establecido un dispositivo especial para el caso de que los Mossos se vean desbordados por las protestas en la calle. ¿Volveremos a ver a policías y guardias civiles, los famosos piolines, tomando Barcelona? El ministro Marlaska tiene la respuesta y debería comunicar a la ciudadanía los términos de ese operativo para garantizar la seguridad.

De momento se desconoce si Puigdemont acudirá o no al Pleno. Si lo hace, sabedor de que será detenido, será para "montarla, para reactivar la movilización en la calle", aseguran fuentes policiales. Por contra, si no traspasa la frontera, eso querrá decir que reconoce los acuerdos que se adopten entre socialistas, republicanos y comunes en la cámara legislativa. La respuesta, el jueves a partir de las 9 de la mañana.

Entre tanto, Turull sigue dando pistas sobre lo que puede ocurrir. Si Puigdemont es detenido, como él mismo asume que ocurrirá, ya que el Tribunal Supremo no le está aplicando la ley de amnistía, Junts pedirá al presidente del Parlament, Josep Rull, que “suspenda el Pleno” porque no se podría celebrar “en condiciones de normalidad”, al no poder participar uno de los diputados debido a su detención. Junts no quiere poner un “plazo” a la suspensión del pleno de investidura ni señalar cuándo podría retomarse, porque primero hay que ver “hasta dónde quiere llevar” el juez Pablo Llarena “su venganza y escarnio” hacia Puigdemont y porque, en todo caso, esa es una decisión de la Mesa de la Diputación del Parlament.

Según Turull, la operación de retorno “no será en clave partidista”, sino “un acto de país, de respeto por la institución de la presidencia de la Generalitat”, en el que “hay gente que está ayudando, colaborando, que no tiene nada que ver con Junts”. Puigdemont, ha asegurado Turull, está “muy convencido, muy sereno, muy tranquilo de que esto es lo que conviene” en estos momentos.

Por otra parte, Turull ha salido al paso del comunicado de ayer lunes de ERC en el que exigía a Puigdemont “una rectificación y una disculpa” por vincular en una carta su eventual detención al aval de los republicanos a Salvador Illa. Turull ha negado que Puigdemont “responsabilizara” a ERC de su posible detención, por lo que ha descartado una rectificación: “Si ERC tiene un problema de comprensión lectora, no es el problema de Junts”, remarca. En su opinión, ERC “ha cambiado de bloque”, al abandonar el bando independentista para aliarse con PSC y Comuns, por lo que “debe asumir las consecuencias de sus actos”.