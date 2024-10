El juez ordena la entrada y registro en la Fiscalía General

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha ordenado a la Guardia civil la entrada y registro en el despacho de la Fiscalía General del Estado según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado fuentes del caso de Europa Press. Las mismas fuentes precisan que el instructor ha acordado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.

Esta misma mañana el magistrado Ángel Luis Hurtado ha emplazado a García Ortiz a designar abogado para no generarle indefensión en la causa que se sigue en su contra por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En un auto, el instructor indicó que, si bien la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, "está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión".

Fuentes fiscales consultadas por la agencia de noticias avanzaron que será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial.