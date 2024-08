La Sanidad de Ayuso: 16 centros de salud llevan lustros varados entre primeras piedras y licitaciones, otros 10 son solares

CCOO Sanidad Madrid ha pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que destine fondos propios a la construcción de los centros de salud que llevan varios lustros varados o en un cartel publicitario clavado en un solar. Los únicos tres centros de salud construidos en los últimos seis años con el Gobierno del PP de Ayuso están financiados con parte de los 25,3 millones que se le asignó a la Comunidad de Madrid, de los 172 millones de euros que el Gobierno de Sánchez destinó, en septiembre de 2022, para el desarrollo del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, con objeto de aumentar la capacidad de resolución de la Atención Primaria y para su distribución entre 15 comunidades autónomas y el INGESA.

La última licitación urgente para la construcción de 16 centros de salud por 114 millones de euros, que anunció Ayuso para las elecciones de 2027, han sido pregonadas mandato tras mandato de los sucesivos gobiernos del PP. Se han puesto primeras piedras sobre nuevas primeras piedras. Hay centros prometidos que han desaparecido de los planes de la Administración regional.

La Comunidad de Madrid lleva casi 20 años anunciando nuevas infraestructuras y la construcción de más de una veintena de nuevos centros de salud en la región que no se llegan a materializar. CCOO ha denunciado en varias ocasiones el abuso de la propaganda de los gobiernos del PP que presentan el inicio o los planes de obras de estos centros, que crean expectativas y que nunca se llegan a construir. Estrategias de comunicación que suelen coincidir con los períodos electorales y que no pasan de una nota de prensa, una presentación o una puesta en escena para mayor gloria de los responsables políticos, pero no para la mejora asistencial sanitaria de la ciudadanía.

CCOO hace suya una reivindicación que no sólo mejoraría las infraestructuras de la atención sanitaria en la región -en más del 50% obsoletas- sino que son indispensables para cubrir las necesidades reales y proporcionar una atención digna a la ciudadanía en Atención Primaria, donde "el déficit de infraestructuras está enquistado por las malas prácticas de la Administración para con el gasto público".

El sindicato entiende que sería necesario un centro de salud por cada 15.000 tarjetas sanitarias. Además, el secretario general de CCOO Sanidad Madrid, Mariano Martín-Maestro, interpeló -en el Consejo de Administración del SERMAS- a los responsables sobre la procedencia de los fondos con los que se han construido los tres únicos centros de salud que el Plan de Infraestructuras tiene pendientes desde hace, al menos, entre 15 y 20 años. De los 16 centros de salud que aparecían en el Plan de Infraestructuras 2021-2023 de la Comunidad de Madrid para nuevos centros, con una inversión total consignada de 92,3 millones de euros, sólo se han abierto hasta ahora tres, sin plantilla propia y con personal desplazado de otros centros: CS Las Tablas, CS Parque Oeste Alcorcón y CS Navalcarnero 2. El CS Arroyomolinos, CS Sevilla La Nueva, CS Méndez Álvaro están aún sin concluir.

Para la construcción de estos centros se utilizó parte de la transferencia del Estado de 25,3 millones de euros, los cuales correspondían a los fondos Next Generation de la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia. En tramitación para contratación de obra están: Pau 4 Móstoles y Butarque (con consignación presupuestaria desde 2018) y el resto: Montecarmelo, Barrio Hospital Fuenlabrada, Parla Residencial Este, Valdemoro 3, Quinta de Los Molinos (El Salvador), San Isidro Quince de Mayo, Villaviciosa de Odón, El Molar, Dehesa Vieja (San Sebastián de los Reyes), con consignación presupuestaria desde 2021.

En solar: Ensanche de Vallecas II, Valdebebas, Cañaveral, Barrio Luna (Rivas), Simancas, Ensanche Sur Alcorcón, Soto del Henares (Torrejón), Cerro de los Gamos (Pozuelo), Campo de Tiro (Leganés), Vicálvaro (Valderribas), La Tenería (Pinto).

Ayuso en Twitter

El 14 de febrero de 2020, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió en su cuenta de Twitter (ahora X) 22 nuevos centros de salud, 17 de estos, a día de hoy, siguen siendo solares, y 14 habían sido presentados en los 15 años anteriores cuando gobernaba la expresidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre. En 2007, con Manuel Lamela como consejero de Sanidad de Aguirre, se ponía la primera piedra del CS de Navalcarnero, recuerda el secretario general de CCOO Sanidad Madrid. De los centros de salud prometidos por el Gobierno del PP en Madrid a lo largo de los años han desaparecido tres y la mayoría siguen siendo un solar. “Hay que dar una cobertura sanitaria digna a la ciudadanía de Madrid. Hay que apostar por la Atención Primaria, renovar y ampliar sus infraestructuras, dotar de personal suficiente a los centros, invertir fondos en la sanidad pública y apostar por el primer nivel de atención sanitaria que, sin duda, descongestionaría la atención especializada y mejoraría los datos en las listas de espera”, señala Mariano Martín-Maestro.