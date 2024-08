La Covid-19 no existe

A lo largo de los últimos meses apenas he publicado artículos porque me he centrado en acabar la novela que me traía entre manos, la cual os recomiendo leer y podéis adquirirla en versión digital o en papel pinchando en este enlace.

Tras el que ha sido este periodo de hibernación, escribo el artículo que tienes frente a los ojos para darle la estocada final a la pandemia del coronavirus, aportando toda la documentación —proveniente de medios oficiales— necesaria para demostrar que la enfermedad de la COVID-19 no existey que, en consecuencia, su presunto causante, el virus Sars-Cov2, nunca se propagó entre la población del planeta Tierra.

Vamos al lío:

Antes de entrar en el terreno de lo puramente científico y de centrarnos en los resultados y la validez de los cultivos y aislamientos del virus Sars-Cov-2 que fueron realizados, razonemos qué sucedió en el mundo a lo largo del año 2020, antes de que a comienzos del 2021 la intromisión de la campaña de “vacunación” enturbiara el panorama con los millones de muertes que provocó y que inicialmente fueron adjudicados a la COVID-19.

Como ya mostré en mi artículo Las cifras de la pandemia son un mero asusta viejas, lo que ocasionó el alarmismo planetario fue una cantidad ridícula de muertes en china: 2.000 personas.Muchas menos de las que mueren anualmente en España por causa de la neumonía con sus no llega a 50 millones de habitantes por los 1.400 de China. Si hacemos una regla de tres, 5.000 muertos en España por causa de la neumonía implicarían 140.000 muertos en China por esta misma causa. Así que, 2.000 muertos en el segundo país más poblado del mundo por causa de cualquier enfermedad, nueva o de toda la vida, jamás debiera haber supuesto motivo de pavor alguno.

No obstante a esto, las alarmas no dejaron de sonar y nos encerraron a todos en nuestras casas mientras la llamada “primera ola de la pandemia” hacia de las suyas. Durante este periodo sí murió mucha gente pero, curiosamente, casi toda lo hizo en geriátricos, como si el Sars-Cov-2 fuese un virus selectivo hasta el extremo de contagiar únicamente a aquellos ancianitos que vivían en residencias y que fueron completamente aislados de sus familiares y, con ello, alejados de su supervisión.

Ahora ya se sabe qué ocurrió con estos ancianitos y por qué nuestro gobierno se afanó tanto por impedir que sus seres queridos acudiesen a visitarlos, usando el pretexto de estar protegiéndolos del contagio.

La mayoría de ellos fueron víctimas no de la COVID-19, sino de unos protocolos que solo pudieron ser elaborados con el objetivo de asesinarlos induciéndolos a la sedación paliativa. Por tanto, aunque inicialmente trataron de hacernos creer que la COVID-19 estaba matando en Europa y EEUU a todos los que no había matado en China, finalmente se supo la verdad. Pero, aun así, esto no tenía por qué significar que el Sars-Cov-2 no circulase entre la población mundial y no estuviese infectando y ocasionando la muerte de algunos cientos de miles o millones de personas, tal y como anualmente hacen todas las enfermedades.

La evidencia indiscutible de que todo lo que sucedió durante la primera ola de la pandemia fue por causa de los protocolos, nos la ofrece la África negra, donde 1) no hay residencias de ancianos y 2) no hubo sobre mortalidad en el año 2020.

% Tasas de mortalidad que no sufrieron un incremento en el año 2020 respecto a años anteriores.

% Tasas de mortalidad que aumentan respecto al año 2020.

% Tasas de mortalidad que disminuyen respecto al año 2020.

% Tasas de mortalidad que no varían significativamente respecto al año 2020.



(Los datos mostrados en esta tabla han sido recopilados o calculados a partir de los aportados en datosmacro.expansión.com).

Pero ahora que sabemos que el Sars-Cov-2 es un virus selectivo, esto no debe sorprendernos. Si solo le interesaba propagarse por geriátricos… ¿Por qué iba a molestarse en viajar desde China a aquellos países africanos que carecían de ellos?

Ironías aparte, todo lo sucedido después de esta a la que voy a renombrar como “la ola de los protocolos asesinos para las residencias”, quedó en manos de 1) estos mismos protocolos y de aquellos otros —igualmente asesinos— que fueron aplicados en los hospitales y, 2) de los test PCR que, tal y como ya documenté en los artículos Pandemia de falsos positivos PCR y Pandemia de falsos positivos PCR 2.0., fueron empleados para diagnosticar fraudulentamente como COVID-19 a todo hijo de vecino, independientemente de que estuviese completamente sano o enfermo por causa de cualquier patología diferente. De esta forma fue como se continuó provocando más y más muertes con las que justificar el alarmismo, sembrando el pánico y preparando la llegada de la “vacuna” salvadora.

Todo esto implica que, de entre todos los millones de personas que sufrieron infecciones respiratorias desde que la pandemia del coronavirus fue declarada, ninguna de ellas padeció la COVID-19. Padecerían gripes, bronquitis, coronavirus de toda la vida, neumonías… Pero, desde luego, no la COVID-19.

La COVID-19 no existe pese a que, supuestamente, según la narrativa “científica” oficial, el virus causante de la misma, el Sars-Cov-2, fue secuenciado y aislado en un gran número de laboratorios.

La secuenciación de un virus es un conjunto de letras que se utiliza para identificarlo, como si de las letras y números de la matrícula de un coche se tratase.

Si bien el hecho de que un test de un resultado positivo a la secuencia de un virus, no significa ni que esa secuencia sea realmente un virus infectivo, ni que la persona testeada esté infectada por ese virus, puesto que las herramientas de diagnóstico tienen tasas de error, aun en aquellos casos en los que —a diferencia de los test PCR como prueba de diagnóstico de la COVID-19— son empleadas debidamente. Por esa razón, para asegurarse de que una de estas secuencias es realmente un virus causante de una enfermedad, la prueba positiva debe ser confirmada con un cultivo viral.

Consecuentemente, para establecer la causalidad entre un positivo PCR y la enfermedad COVID-19, es decir, entre la secuencia adjudicada al Sars-Cov-2 y la enfermedad COVID-19, resulta necesario tomar líquido naso faringio (que se extrae con el PCR) o esputo del paciente y, subsiguientemente, realizar un cultivoen células humanas sanas, para comprobar si se replica en ellas y las daña.Mientras que este proceso no sea llevado a cabo, no habrá prueba alguna de que esa secuencia a la que han dado el nombre de Sars-Cov2 sea la causante de ninguna enfermedad.

Tras la presunta aparición del virus en una sopa de murciélago en un mercado de Wuhan, el 24 de enero del 2020, la revista científica “The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE” publicó un estudio titulado “Un nuevo coronavirus procedente de pacientes con neumonía en China, 2019”, en cuyo resumen sus autores afirmaban haber aislado el Sars-cov-2, tras haberlo cultivado en células epiteliales de las vías respiratorias humanas. Si bien más adelante, en el apartado que dedicaron a explicar la metodología que usaron para aislar el virus, añaden que dichas células se habían obtenido de muestras de vías respiratorias resecadas de pacientes sometidos a cirugía por CÁNCER de pulmón; es decir, que eran células cancerígenas.



Las células cancerígenas se replican constantemente —al igual que las embrionarias— y, por tanto, usarlas para realizar cultivos virales y demostrar que los virus se replican en ellas carece de fiabilidad.

El día anterior a la publicación de este estudio, la revista científica Eurosurveillance” publicó un paper para legitimar el uso de los PCR como prueba de diagnóstico de la COVID-19. Por increíble que resulte decirlo, en este mismo estudio sus autores reconocían no disponer del material de control del Sars-Cov2 infeccioso (“vivo”) o inactivado, ni del ARN genómico aislado del virus.