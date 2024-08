Sr. Almeida “hay que hacerlo, hay que hacerlo”. Pero explíquenos ¿por qué?

Les voy a contar una muy breve conversación inacabada sobre Madrid360 que tuve a finales de junio con el Sr. Almeida a la finalización de un evento de la presidenta de la Comunidad en el Parque de Berlín de Madrid.

En este evento, la Sra. Ayuso quiso celebrar el aniversario de su mandato con la presencia de todos los alcaldes populares de Madrid y acudimos unos pocos afectados por las restricciones circulatorias de Madrid que, como podrán ir leyendo los que lleguen hasta el final del artículo, tiene pinta de que quieren que acabemos, además de cornudos, apaleados.

El objetivo era hablar con la señora Ayuso y el señor Almeida, antes o después del evento, sobre las restricciones de circulación de la ordenanza de movilidad. La seguridad privada del PP que, en el trayecto de ambos al escenario no dudó en llevarse por delante un carro de bebé o casi tirar al suelo de un empujón a una manifestante de avanzada edad, se encargó de que esto fuera casi imposible.

Sin embargo, al acabar el evento, mientras nuestro alcalde se dirigía a su coche oficial flanqueado por dos guardaespaldas que intentaban impedir mi acercamiento, pude saludarle cordialmente y tener más o menos esta conversación:

“Sr. alcalde, por favor, tiene usted que retirar la ordenanza de movilidad. Está afectando gravemente a medio millón de personas y el uno de enero se sumarán dos millones”.

“No hombre, no. No son tantas”.

“Según la DGT, así es. Están haciéndolo mal, el sistema de etiquetado es incorrecto. Están ustedes aumentando las partículas contaminantes, sobre todo en el centro. Los coches más antiguos no son los más contaminantes, están perjudicando a las personas más desfavorecidas, están dificultando el acceso a los hospitales”.

“Que no hombre, que no”.

“Sr. alcalde, tiene que escucharnos. Nos hemos reunido dos veces con Marta Alonso, directora de Gestión y Vigilancia de la Circulación y también con el Departamento de Movilidad, ahora con M.ª José Aparicio de coordinadora. Les hemos explicado nuestros razonamientos, que están ustedes cometiendo un gravísimo error”.

“Hay que hacerlo”.

“Que no están mejorando la salud de los madrileños, que la están empeorando, que es una barbaridad, tienen que revisar la ordenanza, no puede darles igual”.

“Mándame la información a esta dirección de correo y la reviso, pero… hay que hacerlo, hay que hacerlo”.

Se cerró la puerta del coche y desapareció viendo las pancartas contra las Zonas de Bajas Emisiones que mostraban varios afectados.

Yo me quedé con las últimas palabras “hay que hacerlo, hay que hacerlo”. Pensando, pero ¿por qué? ¿Quién lo manda, quién lo ha decidido, cómo puede estar impasible ante el hecho de hacer la vida mucho más complicada, a dos millones de personas y, además, empeorando la salud de los ciudadanos en el centro? ¿Cómo puede ser que ni el alcalde nos escuche? ¿Para quién gobierna? A las dos horas, todos los argumentos con la justificación de nuestras cifras de afectados, que pueden consultarse al final del comunicado de nuestra última manifestación, estaban en la bandeja de entrada de la dirección de correo que me indicó. Dos meses después no he recibido ni siquiera un acuse de recibo.

Para los lectores que lo desconozcan, según la ordenanza municipal desde el 1 de julio en Madrid, todos los vehículos sin etiqueta medioambiental que no paguen el impuesto de vehículos de tracción mecánica en el municipio de Madrid, si circulan por el mismo, serán multados automáticamente por las cámaras con 200€.

Reitero que en la página web de AVARM (asociación de afectados por restricciones medioambientales), al final del comunicado de la manifestación de mayo aparecen las cifras estimadas de afectados, a partir de datos oficiales de vehículos sin etiqueta de la DGT, por lo que deducimos que Madrid360 afecta aproximadamente a medio millón de personas que, si entran al municipio con su vehículo por motivos de trabajo, de ocio o para acudir a algún centro médico son automáticamente sancionadas. Dicho así se lee con tranquilidad, pero si usted está entre los afectados, y es cuestión de tiempo que lo esté, aunque su vehículo tenga etiqueta B o C, lo verá de manera diferente porque, en la mayor parte de los casos, le van a cambiar la vida.

Es más, contaré un caso reciente en mi pueblo de una persona cuyo familiar sufrió quemaduras muy graves y, tras llevarlo al hospital de Guadalajara y realizar una primera cura, finalmente fue derivado a la Unidad de Quemados Intensivos del Hospital de La Paz (Madrid), adonde acudió de inmediato sin pensar si su coche tenía o no etiqueta ¿qué hubieran hecho ustedes?¿Qué pasa, que los de fuera de Madrid han de pagar peaje por acudir a una urgencia lo antes posible si tienen coches más antiguos, que no es lo mismo que más contaminantes?

Otro ejemplo es el día a día de aquellos trabajadores afectados que viven fuera del municipio de Madrid y trabajan dentro. En estos momentos, por ejemplo, ya pasan a emplear hora y media en llegar al trabajo en transporte público en lugar de veinte minutos porque el ayuntamiento, ni lo ha mejorado ni lo ha ampliado para acoger a tanta gente y eso si tienen la suerte de trabajar en horarios o en lugares donde hay transporte público. Los que no tienen tanta suerte deben de estar acordándose mucho de nuestro querido alcalde y no precisamente bien.

El 1 de enero de 2025 se dará otra vuelta de tuerca más y, si no enderezan antes el entuerto (todavía están a tiempo), o la justicia anula la ordenanza si es que por fin se dicta sentencia al recurso que tenemos pendiente desde 2021 y esta es favorable (ya hay varios casos que luego comentaré), todos los vehículos catalogados con la etiqueta medioambiental A, es decir, los que no tienen etiqueta, no podrán moverse por toda la ciudad de Madrid. Esta restricción afecta incluso a los vehículos de personas discapacitadas salvo cuando estén adaptados para ello. Ningún vehículo sin etiqueta medioambiental, sin contemplar ninguna excepción, podrá moverse sin ser sancionado con 200€. Insisto, aunque sean residentes o discapacitados en posesión de la tarjeta azul salvo que tengan el coche adaptado, incluso si pagan el IVTM en Madrid. El ayuntamiento no va a dudar en infringir nuestro derecho de movilidad, supuestamente por un bien mayor que es nuestra salud. Con las mismas cuentas a las que hicimos referencia anteriormente, calculamos que afectaría a otro millón y medio de personas más. Podría contar más ejemplos, pero pueden encontrarlos fácilmente en otros artículos de mi autoría o en la página web de AVARM.

La justicia ya se ha pronunciado en otras ciudades sobre las ZBE. A mediados de junio, la sala de lo Contencioso Administrativo (sección quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó la SENTENCIA de ANULACIÓN de la ZBE de Barcelona, que tiene MUCHÍSIMOS PUNTOS EN COMÚN con la de Madrid. Y no solo se ha anulado en la ciudad condal, las primeras ordenanzas de ZBE que se instauraron en 2020 van siendo anuladas por el mismo tribunal: l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià del Besòs

Fallo.

En Madrid llevamos dos años esperando que salga la sentencia de nuestro recurso contra la ordenanza municipal y, sospechosamente, se va posponiendo eternamente.

Señor alcalde, conocido que los argumentos por los que se anulan las ordenanzas de movilidad de Cataluña, también aplican a Madrid ¿va a esperar usted a que salga sentencia en contra para recurrirla con el dinero de los contribuyentes mientras sigue imponiendo sanciones para continuar recaudando?

Siendo consciente de que, casi con toda seguridad, la ordenanza de movilidad de Madrid es “crónica de una muerte anunciada” ¿es usted el único que no lo ve? ¿O es que prefiere no darse por aludido y no ver el perjuicio que está usted causando a tantísima gente a la que le está haciendo la vida imposible, con unos argumentos que, en su mayoría, no son correctos? ¿O dada la ingente cantidad de multas que recauda por este concepto cada día, va a estirar lo máximo posible la ordenanza sin importarle para nada los perjuicios causados a los ciudadanos? ¿Por qué hay que hacerlo, señor alcalde, por qué?

De momento, lo que si saben algunos afectados de la ZBE es que su derecho de reunión y libertad de expresión ha sido cercenado. En la ofrenda floral del 15 de agosto a la Virgen de la Paloma se concentraron una decena de afectados, como me consta se ha hecho en otros lugares y en otras ocasiones, para intentar volver a hablar con usted. No es raro que entre aproximadamente dos millones de afectados-indignados, algunos se unan y quieran manifestar su impresión al responsable de esta barbaridad e intentar convencerle de que cambie de opinión, como las fuerzas de seguridad pueden comprobar y de hecho comprueban en las redes sociales.

Pues bien, en este evento, a algunos de ellos sin ni siquiera sacar las pancartas, SU policía municipal los rodeó, los invitó a retirarse fuera de la multitud, se procedió a su identificación solicitándoles el DNI, se les registraron las mochilas y bolsos, se les confiscaron ilegalmente las pancartas y se les dijo que hasta que no acabara el acto no se las devolverían.

Y yo pregunto, ¿qué pasa, que no tienen ustedes bastante con perseguir a los vehículos que también se dedican a perseguir a sus dueños, a impedirles además del derecho a la circulación, el derecho a reunirse o a ejercer su libertad de expresión? ¿También los tienen identificados con esas supuestas cámaras que solo leen las matrículas porque admitir que también hacen reconocimiento facial podría ser ilegal? ¿Por qué requisan pancartas en contra de la ordenanza sin haberlas sacado ni siquiera de las mochilas? Incluso si se hubieran sacado ¿eran armas, un elemento que pudiera alterar el orden público con peligro para personas o bienes o es que la inteligencia artificial había predicho que los afectados serían un peligro público? ¿Ahora los afectados-indignados, por una normativa que ya se va confirmando que es ilegal, los cuales lo único que quieren es que les dejen vivir en paz, van a ser delincuentes en potencia, terroristas o herejes que van a reventar un acto religioso? ¿Estos conceptos también los van a meter en la reforma de las etiquetas de la DGT?

¿Qué hubiera pasado si en lugar de llevar pancartas hubieran llevado unas camisetas o pantalones con el mismo contenido: “No a las ZBE”, “Libertad de Circulación”, ¿etc.? ¿Los hubieran desnudado?

Sr. Almeida, usted que no se cansa de criticar la actuación de la policía nacional en las manifestaciones de la calle Ferraz o la de la policía venezolana en el caso de Maduro, ¿qué opina de la actuación de SU policía municipal en la puerta de la Iglesia de la Paloma? ¿Cumplió bien su cometido, permitió la libertad de expresión o evitó una supuesta alteración del orden público o un delito contra la libertad de conciencia?

Sr. alcalde ¿qué es lo que teme de los afectados-indignados, cuyo número crece cada día? Sabe que están vulnerando un montón de derechos constitucionales, que su ordenanza no es correcta, que han salido más sentencias en contra de ordenanzas, incluso menos restrictivas que la suya. Sin embargo, usted sigue contra corriente, haciendo la vida imposible a muchos ciudadanos porque “hay que hacerlo, hay que hacerlo”.

Usted, que se confiesa católico, que acudió a la Iglesia de La Paloma a la ofrenda floral, le recomiendo que escuche a esta Virgen tan madrileña y le pregunte qué debe hacer, qué le dice su conciencia.

Si todavía le quedaran dudas, le recomiendo que escuche atentamente la canción de Ana Belén “Solo le pido a Dios” que es buen ejemplo del sentimiento de estas personas que solo queremos que nos dejen vivir en paz, como hemos vivido siempre, ante esta “guerra” absurda, pero tan perjudicial, en la que nos ha metido porque “hay que hacerlo, hay que hacerlo”.

De esta canción siempre me ha llamado la atención la estrofa que dice: si un traidor puede más que unos cuántos, que esos cuántos no lo olviden fácilmente.

Sea capaz de rebelarse contra quién le dice que “hay que hacerlo, hay que hacerlo”, defienda a sus ciudadanos, anticípese a la justicia y atienda a razones.

Sea.