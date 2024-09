El subdesarrollo

Estoy cansado de ver llegar a Canarias, Ibiza, Formentera, costa de Murcia, al Sur de Italia y un sin fin de lugares cayucos y pateras llenos de inmigrantes, (generalmente con un número elevado de cadáveres en el fondo del Mediterráneo) subsaharianos y antes argelinos o marroquíes que se quedan en España y a través de la Península Ibérica llegan a Europa, sobre todo Portugal, España, Francia y otros países europeos.

La mayoría de subsaharianos procedentes de Nigeria, Malí, Mauritania, Níger y otros países africanos quedan recluidos en dependencias que recuerdan a guetos amontonados como si fueran ovejas, los CETI(Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes)

Pues lectores no crean que estoy en contra de los inmigrantes. Lo que estoy en contra es que los políticos, en general de derecha ultra, están haciendo campañas contra los inmigrantes y quieren eliminarlos, repatriarlos(dicho con palabras suaves); y están poniendo a los españoles en contra de ellos alegando que les quitan puestos de trabajo, cuando todos sabemos, y si no se los digo yo directamente, muchos españoles no quieren trabajar en el campo(porque el trabajo en el campo es muy duro) u otros empleos.

Gracias a muchos inmigrantes funciona la agricultura, la albañilería, pastoreo, la economía, etc.

Vamos a intentar explicar por qué existe la inmigración.

Es posible que se me queden muchas cosas en el tintero de la realidad, pero intentaré acordarme de todo, y si ello ocurriera espero que otros más sesudos que yo lo amplíen.

Como ven el titulo es Subdesarrollo, no voy a decir Tercer Mundo para blanquear los problemas graves que los inmigrantes africanos, como verán, tienen y les obligan a salir de sus tierras a las que aman pero no pueden vivir por un elevado número de causas como hambre, miseria, sed(las mujeres y los niños o niñas tienen que ir con el cántaro 10, 15 o 20 km diarios en busca de una fuente o un pozo), enfermedades transmitidas por mosquitos, guerras tribales, ejércitos paramilitares que los persiguen por pensar de un modo diferente al gobernante, en la mayoría, dictadores puestos, en ocasiones, por los propios europeos.

En estos países dictatoriales no hay libertades y sobre todo libertad de expresión.

Bueno ya vamos entrando en materia.

La verdadera causa está en el Colonialismo de los países europeos, antes, y tras el Reparto de África en la Conferencia de Berlín de 1885, es decir, hace 139 años como el que dice antes de ayer o anteayer.

Como indica Concepción Ybarra Enriquez de la Orden profesora del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, "quedó marcado el final de la apropiación de África por parte de las potencias europeas, que tras reducir las últimas resistencias impusieron su predominio sobre el continente negro.

Para conocer el proceso colonizador es necesario remontarse al siglo XIX y sobre todo a la Conferencia de Berlín de 1885 donde las potencias europeas dispusieron el reparto del continente africano".

Según Alba Leiva en"El Orden Mundial", "en vista de la competición geopolítica que anticipaba la expansión europea por África durante el siglo XIX, el canciller alemán Otto von Bismarck organizó la conferencia de Berlín. Entre 1884 y 1885, las potencias europeas acordaron una serie de principios para colonizar el continente, que acabaron dominando casi por completo".

Siguiendo la misma fuente, "hasta mediados del siglo XIX, África era un continente prácticamente inexplorado para los europeos. Aparte del norte, los marinos y comerciantes se habían limitado a sus costas, cuya población nutría con esclavos el comercio triangular del Atlántico. Con los años, misioneros y exploradores se adentraron en el África subsahariana, encontrando nuevas rutas, culturas y valiosos recursos naturales(diamantes, oro, minerales, petróleo, etc). Las riquezas que ofrecían estos territorios atrajeron a las potencias europeas, que no tardaron en organizar campañas imperialistas para explorarlos".

"Por miedo a que la creciente competición geopolítica entre los imperios europeos derivase en conflicto, el canciller alemán Otto von Bismarck organizó la conferencia de Berlín, con el objetivo de regular la conquista y colonización del continente. Así, desde el 15 de noviembre de 1884 hasta el 26 de febrero de 1885, los representantes de Alemania, Bélgica, España, Francia, el Reino Unido, Portugal, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Noruega y los Imperios otomano y austro-húngaro se reunieron en la capital del país germano y acordaron el llamado "reparto de África", sin contar con representantes africanos".

El reparto de África fue una fase del Imperialismo, que según EOM(El Orden Mundial) se define como: "El imperialismo es la doctrina que defiende la dominación de una nación o Estado sobre otros territorios y pueblos a través de la adquisición de tierras o la imposición de un control político y económico. Por lo tanto, conlleva la expansión de la autoridad del Estado más allá de sus fronteras. El término "imperio" y sus ejemplos tienen largo recorrido en la historia, pero el imperialismo como sistema global puede acotarse al periodo 1875-1914, conocida como "la era de los imperios".

De acuerdo con El Orden Mundial, el impacto más importante de la conferencia de Berlín se hizo patente con la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. La división colonial se había hecho atendiendo a los intereses europeos y sin tener en cuenta la distribución étnica, lingüística y cultural previa. Las décadas de dominación imperialista dejaron sociedades mixtas y desiguales, por lo que la viabilidad de Estados independientes y democráticos se hizo muy complicada. Muchos problemas actuales de estos países, como la pobreza(África ha entrado en 2021 inaugurando el Tratado de Libre Comercio Africano, con el que esperaba dejar de depender económicamente del exterior. La exportación de materias primas como el petróleo y la deuda pública frente a acreedores como China atan de pies y manos su libertad económica. Por si fuera poco, la pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad de un continente que, seis décadas después de la independencia política de la mayoría de sus países, avanza ahora hacia la soberanía económica), los conflictos étnicos(El Gobierno federal de Etiopía invadió la región de Tigray en noviembre de 2020, haciendo estallar una batalla interna por el poder económico y político en el país. Además de la estabilidad interna, la Etiopía de Abiy Ahmed se juega su futuro y su posición como la potencia emergente de África, además según EOM, EL conflicto ha dejado miles de muertos, más de dos millones de desplazados internos y decenas de miles de refugiados en Sudán. Además, Naciones Unidas tiene serias sospechas de que ambos bandos están cometiendo crímenes de guerra y lesa humanidad o la falta de oportunidades,(según David Soler de EOM África tiene una larga tradición de protestas, pero este año 2020 y el anterior se están alcanzando récords. A través de redes sociales, la creciente juventud africana se está organizando para manifestarse contra la corrupción, el desempleo y unos líderes ancianos y autoritarios que cortan internet y reprimen a sus ciudadanos. La brecha generacional en África, el continente más joven del mundo, puede convertirse en una amenaza si no se revierte la falta de oportunidades y se abren las puertas de la política a los jóvenes), se explican en parte por su pasado colonial.

Según ACNUR y Montserrat Huguet (2001), la descolonización de África tuvo lugar en el lapso comprendido entre mediados de la década de 1950 hasta 1975, con cambios de régimen repentinos y radicales en el continente a medida que las colonias realizaban la transición a estados independientes. El proceso fue a menudo desordenado, caracterizado por la agitación política, los disturbios generalizados y las revueltas organizadas. Fueron parte de este proceso la guerra de Argelia en la Argelia francesa, la Guerra de Independencia de Angola en la Angola portuguesa, la crisis del Congo en el Congo Belga, el levantamiento del Mau Mau en la Kenia británica y la Guerra Civil de Nigeria en el estado secesionista de Biafra.

Francia tenía la mayor cantidad de colonias en África con 35 colonias, seguida de Gran Bretaña con 32. Como resultado de la descolonización, 32 países obtuvieron la independencia de Francia y 28 del Reino Unido.

Las consecuencias de la descolonización según diversos autores se puede resumir en: con excepción de la guerra de Argelia, en la mayoría de las colonias británicas y francesas, los dos mayores colonizadores de África, la transición a la independencia se produjo de forma pacífica.​ En la conclusión de la descolonización, África sufría una gran inestabilidad política, pobreza económica y dependencia de las potencias debido a la deuda pública. La inestabilidad política nació de la introducción en África de ideología marxista o de la influencia capitalista, así como de las diferencias raciales, que incitaban a guerras civiles, formándose grupos nacionalistas negros, que participaban en ataques violentos contra los colonos blancos, intentando así poner fin al gobierno de la minoría blanca.

Las fronteras decididas generalmente de manera arbitraria por las potencias europeas durante la colonización fue otra fuente de violencia, ya que algunas de las nuevas naciones no estaban de acuerdo con el trazado de límites poco respetuosos de las comunidades.

Algunos conflictos vinculados a la delimitación de las fronteras subsistieron hasta el siglo XXI, como el que enfrentó a Etiopía y Eritrea,Sudán y Etiopía,o Kenia y Somalia.La Unión Africana estableció en 2007 el Programa de Fronteras,a fin de facilitar la resolución de los conflictos limítrofes.

Ante la disminución de la presencia de los estados coloniales en los países de África, se incrementó la influencia de Estados Unidos, la ex URSS y más recientemente China, a menudo materializada mediante grandes obras de infraestructura, ayuda económica o humanitaria. El expresidente del Banco Central de Nigeria señaló que estas inversiones o apoyos responden a los intereses económicos y políticos de los países que los desarrollan más que a los países receptores.

Eric Hobsbawm señala que en muchos casos, particularmente en las ex colonias francesas, británicas o belgas, la independencia solo tuvo un carácter formal, ya que los nuevos estados mantenían los antiguos vínculos de dependencia económica y cultural.En el plano cultural, en la mayoría de los países recientemente independizados se verifica la permanencia del idioma, de los contenidos y sistemas educativos y de las estructuras de formación docente, entre otros aspectos vinculados a la educación.

Aquí tienen la mayoría de las causas de la inmigración. Europa debe ayudar política y económicamente a África para evitar el subdesarrollo de África y evitar los graves problemas que tiene la población, en general, y la subsahariana en particular, puesto que los países europeos fueron como hemos visto los causantes directa e indirectamente de la inmigración actual.