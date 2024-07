Pedro Sánchez: “gobernar es la mejor manera de combatir los bulos”

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concedió una entrevista a la Cadena SER, la primera desde la firma del acuerdo entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sánchez abordó varios temas críticos, incluyendo el alcance del acuerdo, la posibilidad de nuevos pactos con el principal partido de la oposición, y las negociaciones en Cataluña para formar un nuevo Ejecutivo antes de finales de agosto.

Renovación del CGPJ: un paso hacia la desbloqueo

Sánchez comenzó destacando la importancia del reciente acuerdo con el PP para renovar el CGPJ, tras casi seis años de bloqueo político. “La semana pasada fue una gran semana para los acuerdos tanto en España como en Europa. Esto es muy bueno para la sociedad española que estaba sufriendo las consecuencias de este bloqueo”, afirmó. Reiteró que este acuerdo representa una victoria para la democracia española y una prueba de que el diálogo es posible. “Los jueces ya eligen a los jueces”, insistió, y pidió al PP que permita trabajar a los nuevos vocales sin interferencias.

El presidente expresó su esperanza de que este entendimiento no sea un hecho aislado. “Aspiro a que el entendimiento con el PP no sea flor de un día. Tenemos una puerta abierta para llegar a acuerdos en muchas otras materias muy importantes para los ciudadanos, como la reforma de la ley de extranjería o la financiación económica”, afirmó. Sánchez también defendió al fiscal general del Estado, asegurando que “tiene todo el apoyo del Gobierno” y no tiene razones para dimitir.

Sánchez combatiendo la ultraderecha y los bulos

Sánchez también se refirió al reciente auge de la ultraderecha en Europa, utilizando como ejemplo las elecciones en Francia. “No doy por hecha la victoria de la ultraderecha en Francia. Esto también tiene su lectura en España. A la ultraderecha siempre se le gana gobernando, poniendo en marcha políticas progresistas que desmientan todos los bulos que van propagando”, dijo. Añadió que en un momento en que Europa necesita avanzar, hay una reacción de sociedades que votan por una renacionalización de políticas europeas, lo que considera un fenómeno preocupante pero combatible con buena gobernanza.

Sobre la situación política en España, Sánchez afirmó que, un año después de las elecciones del 23 de julio, la fragmentación en la derecha es mayor, lo que implica desafíos, pero también oportunidades para los partidos progresistas.

Financiación autonómica

Sánchez destacó la necesidad de seguir buscando acuerdos con el PP y otros partidos, especialmente en temas clave como la financiación autonómica. “Desde 2010 no renovamos el sistema de financiación autonómica. El Gobierno muestra su voluntad de abrir ese proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas, y el principal interpelado debería ser el partido que sustenta la mayor parte de los gobiernos, el PP”, afirmó. Criticó la competencia fiscal a la baja abierta por los gobiernos del PP con Vox, que considera perjudicial para la igualdad entre comunidades autónomas.

Sánchez y las negociaciones en Cataluña

El presidente también abordó las negociaciones en Cataluña para evitar una repetición electoral. “Los acuerdos siempre son difíciles de lograr, pero merecen la pena. Y en Cataluña merecen aún más la pena después de dónde venimos”, argumentó. Reconoció la labor de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) durante sus años de gobierno y expresó su esperanza de que Junts per Catalunya se una al esfuerzo por el entendimiento. “Junts está en un camino en el que tiene que saber leer lo que ha dicho la sociedad catalana. Tiene que contribuir a la buena marcha de Cataluña y de España”, añadió.

Propuesta de renovación democrática

Sánchez anunció que comparecerá el 17 de julio en el Congreso de los Diputados para presentar una propuesta de renovación democrática. Entre otras medidas, propondrá la modificación de la ley de publicidad institucional y establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. “A partir del 17 de julio será cuando abramos la ronda de consultas con los partidos. Este plan de calidad democrática va a reforzar nuestra democracia”, concluyó.

Máximo de financiación pública a los medios

En un esfuerzo por mejorar la independencia de los medios de comunicación, Sánchez anunció que el Gobierno está estudiando establecer un máximo de financiación pública. “Hay medios que solo tienen recursos públicos, no tienen lectores, y eso pone en grave riesgo la independencia de esos pseudo medios”, explicó. Esta medida formará parte del plan de acción y calidad democrática que presentará en las próximas semanas.

Sánchez contra violencia de género

En cuanto a la violencia de género, Sánchez enfatizó la necesidad de una movilización social constante y la adaptabilidad de las políticas públicas. “La violencia muta”, explicó, destacando la importancia de los recursos económicos y el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También mencionó que están trabajando en la renovación del pacto de Estado contra la violencia de género, aunque con la notable excepción de Vox.

Ley de Vivienda

Pedro Sánchez no cree que haya fracasado la Ley de Vivienda. «Tenemos que dar tiempo a la aplicación y al desarrollo de la Ley de Vivienda», insiste. «Vamos a poner en marcha medidas para atajar uno de los principales problemas de nuestra sociedad como es el aumento de los precios del alquiler por el auge de los pisos turísticos», informa.

«El Gobierno de España no permanece ajeno a esta cuestión y vamos a contribuir a resolver este problema», añade.