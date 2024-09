Ayuso: «Esto de la igualdad tiene que terminar de una vez»

Isabel Díaz Ayuso tiene en su interior la idea de ideologizarlo absolutamente todo, incluso las cosas que no tienen que ver con partidos y tendencias políticas. Lo ha hecho con el tema de Israel, con el Sáhara, con la defensa de los servicios públicos, con el modelo de Estado y, por supuesto, con la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres. Ninguno de estos asuntos tiene connotaciones ideológicas y perfectamente pueden ser defendidos por personas de derechas y de izquierdas.

Hoy, en la Asamblea de Madrid, durante el Debate del Estado de la Región, Isabel Díaz Ayuso ha negado la existencia de la igualdad real. En respuesta a Más Madrid, la presidenta madrileña ha afirmado que «vamos a recuperar la Dirección General de Mujer porque esto de la igualdad, falsa igualdad, tiene que terminar de una vez. Están impregnando las leyes estatales que después nos caen a todas las autonomías de mantras, de ridiculeces. Ahora me han llegado a decir que tiene que haber una especie de construcción inmobiliaria feminista, allá vamos, al ridículo máximo».

Hay que tener en cuenta una cosa. La lucha feminista ha sufrido un daño irrecuperable por la gestión de Irene Montero y de Podemos en los distintos ámbitos de responsabilidad política que han ocupado, dado que se han incluido elementos que nada tienen que ver la lucha de las mujeres para lograr una igualdad real.

Hasta que Montero ocupó el Ministerio, la lucha del feminismo había logrado la aceptación de prácticamente la totalidad de la sociedad. Se hicieron huelgas feministas que tuvieron un seguimiento abrumador, las manifestaciones del 8M inundaban las plazas y ciudades de España, una marea morada en la que había mujeres, pero también cientos de miles de hombres. No había rechazo porque el feminismo alcanzó sus logros a través de la evolución de las sociedades, no por medio de la imposición, como pretendía hacer Podemos.

Eso lo aprovecha Ayuso y, por esa razón, ha espetado a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, que «ustedes son los que están borrando a la mujer. Da vergüenza y no me hace gracia. Nosotros vamos a defender a hombres y a mujeres en igualdad, por supuesto, pero en igualdad de oportunidades y ante la ley, que es la única igualdad real que existe. Y, por eso, se va a acabar ese mantra de la igualdad como si fuéramos iguales porque hombres y mujeres afortunadamente no somos lo mismo ni queremos serlo».