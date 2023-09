Sentencia de muerte del Parlamento Europeo para el proyecto Canal Roya

En presencia de un significativo número de diputados y diputadas, las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han comparecido en Bruselas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Marina Gros, portavoz de la delegación, ha intervenido ante el Parlamento Europeo aportando datos sobre la «adjudicación irregular de fondos Next Generation para proyectos del sector de la nieve en Aragón, con un grave impacto paisajístico, biológico y de incremento de las emisiones de CO2».

Gros ha denunciado que «el valle de Canal Roya no cuenta con la protección que aconsejan sus valores naturales, porque los gobiernos regionales han querido especular con el valle». Sobre el impacto ambiental del proyecto de unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal, dotado inicialmente con 26.400.000 euros, ha manifestado ante la Comisión Europea: «Nos sentimos satisfechas porque, tras una amplia campaña de movilización social y de trabajo con las instituciones, el Gobierno de la comunidad autónoma decidió cambiar el destino de estos fondos. Sin embargo, este valle glaciar único y de extraordinario valor denominado Canal Roya sigue carente de una figura de protección, como establecen las directivas europeas para la Red Natura 2000”. La Comisión Europea ya ha advertido al Gobierno de España de que no es aceptable la extracción interesada de la red de aquellos espacios que reúnan los valores apropiados.

Para las organizaciones, el llamado proyecto de «Unión de las Estaciones», en su tramo de Astún con Formigal, es «absolutamente insostenible y contradictorio» con el hecho de que exista un procedimiento para declararlo Parque Natural protegido. «Procedimiento que ha sido bloqueado desde los gobiernos sucesivos para promover intereses inmobiliarios en su entorno. Además, el tramo de unión de las estaciones de Astún y Candanchú para la construcción de un telecabina subvencionado con 9.000.000 de euros de fondos europeos, impactaría en una zona ZEPA, además de carecer de sentido práctico pues ya existe un servicio de buses lanzaderas para cubrir ese recorrido».

Gros ha continuado su intervención solicitando «la cancelación de los fondos Next Generation para el proyecto de construcción de una carretera que enlace Fonchanina (pequeña localidad del valle de Castanesa, Huesca) con el frente de nieve de la estación de esquí de Cerler (Benasque, Huesca)». Ha argumentado que este proyecto es radicalmente contradictorio con los principios DNSH (no causar daño significativo) de adjudicación de Fondos Europeos Next Generation.

«Resulta imposible conciliar la promoción del tráfico de vehículos privados en una zona de alta montaña de alto valor ambiental, con el consiguiente incremento de las emisiones de CO2 con los programas de impulso europeo al turismo sostenible. La Comisión Europea ya ha advertido con anterioridad que es imprescindible atenerse al principio DNSH, bajo la amenaza de ser penalizado con la retención o anulación de transferencias millonarias, tal y como ha sucedido en el caso de financiación del nuevo estadio de la Fiorentina, en Italia».

La Comisión Europea ha respondido anunciando que «el proyecto de Canal Roya ya se ha retirado». También ha recordado que como no existe aún proyecto ni evaluación de impacto ambiental para Castanesa y Astún-Candanchú «no se tiene todavía la posibilidad de intervenir, pero que los fondos para estos proyectos se podrían congelar si contravienen las salvaguardas medioambientales».

Tanto la Comisaría de Medio Ambiente como la totalidad de los grupos parlamentarios han decidido mantener la petición abierta hasta la llegada del informe de la Comisión Europea, que deberá aclarar el fin de los fondos Next Generation.