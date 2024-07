Denuncian la muerte de 19 cigüeñas blancas electrocutadas en Marchena

SEO/BirdLife, ante la aparición de diecinueve cigüeñas blancas muertas bajo un centro de transformación AT ha decidido presentar una denuncia ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Sevilla con el fin de aclarar los hechos y tomar las medidas legales correspondientes en caso de que se constate la electrocución de los ejemplares. La cigüeña blanca está incluida como especie Reproductora en la Lista Roja de las Aves de España, con la categoría de LC – Preocupación Menor y figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

El poste causante del desastre se encuentra en la Cañada Real de Sevilla-Granada que discurre por el término municipal de Marchena (Sevilla), funciona como Centro de Transformación con número de matrícula 20412, y es propiedad de Sevillana de Electricidad (ENDESA).

La información ha llegado a la organización gracias al aviso de un colaborador y a través del portal de denuncias de SEO/BirdLife, en el que se pueden comunicar este tipo de casos relacionados con la agresión al medio ambiente, siendo posible encontrar diferentes modelos para interponer denuncias o solicitar información ambiental ante las administraciones.

La organización pone de manifiesto que "como se puede apreciar en las imágenes que recibimos con la denuncia, el apoyo ya estaba corregido, aunque, por lo que se ve, puede que no estén funcionando las medidas. Hay antecedentes de otros ejemplares electrocutados al menos desde 2021 y es necesario que investiguen las causas para adoptar las medidas efectivas que eviten nuevas muertes. Hemos pedido a los agentes de medioambiente que recojan los animales y los trasladen al CAD para que hagan un análisis de la causa de mortalidad".

En su denuncia, la organización solicita que "que se lleven a cabo las investigaciones precisas para el esclarecimiento de los hechos denunciados, de la causa exacta de la mortalidad de la avifauna descrita, de la titularidad del Centro de Transformación en los que se han producido los mismos y la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar". Asimismo, pide que, en caso de constatarse que la muerte de las diecinueve cigüeñas blancas ha sido producida por electrocución, "se tomen medidas preventivas o cautelares, para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer y la evitación de más daños, comunicando los hechos a los titulares del Centro de Transformación que están causando la mortalidad de avifauna descrita, ordenando la modificación inmediata de dichos elementos para su adecuación a las medidas de prevención contra la electrocución de acuerdo a las mejores técnicas disponibles".

En caso de ser los titulares operadores, de acuerdo a la Ley 26/2007, SEO/BirdLife pide que se inicie "el correspondiente expediente de responsabilidad ambiental dirigido a la corrección del mencionado Centro de Transformación y la prevención de un mayor daño ambiental".

Y, por último, demanda que se ordene "incoar el correspondiente procedimiento sancionador en caso de que no se proceda a la corrección adecuada de los apoyos descritos en la denuncia, y que en la resolución que recaiga en el mismo, además de las sanciones que procedan, se imponga al infractor la obligación de reparar el daño causado, y subsidiariamente, que indemnice los daños y perjuicios que no puedan ser reparados, imponiéndose al infractor las multas coercitivas necesarias para cumplir lo ordenado, en caso de no realizar voluntariamente la reparación o indemnización impuestas".

Según Ecologistas en Acción, "se comprueba que en el poste se han incorporado medidas correctoras como aislamiento de cables e incluso un paraguas antiposado, sin embargo la realidad es tozuda y demuestra con la masacre que hay bajo el poste que han resultado totalmente insuficientes e incluso mal diseñadas dada la querencia de las aves por esta localidad".

Poste en el que se produjo la electrocución de las cigüeñas. | Foto: SEO/BirdLife/ Isaac Cortes Ruíz

Este caso demuestra, a juicio de la organización ecologista, que las medidas de protección frente a electrocuciones en tendidos y postes "no pueden ser genéricas y las que sirven para un poste pueden no servir para otro, como sería el caso. No se pueden hacer medidas correctoras y olvidarse del asunto, hay que hacer seguimiento de los tendidos para seguir detectando puntos negros como este poste y ajustar las medidas correctoras al uso que hacen las aves de cada uno, incluido el soterramiento de aquellos en los que se demuestre que cualquier otra medida de protección no funciona".

El colectivo ecologista ha procedido a la correspondiente denuncia ante la comandancia de Sevilla del SEPRONA de la Guardia Civil y la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla "para que se depuren responsabilidades y se insta a que se adopten las medidas necesarias en este poste eléctrico para que este tipo de hechos no vuelvan a producirse".

Una gran amenaza

La verdadera causa de mortandad no natural más frecuente en la avifauna es la electrocución y la colisión en las estructuras de conducción eléctrica. Según el Libro Rojo de las Aves de España(2021), editado por SEO/BirdLife, la electrocución es la principal causa de mortalidad para 32 especies de las 97 de las se tienen datos de amenaza, es decir, para un 33% de ellas, entre las que se encuentra la cigüeña blanca. Además, según el Informe sobre las causas de mortalidad no natural de avifauna en España (SEO/BirdLife, 2023), el 38,68% de la mortalidad no natural de aves registrada en los Centros de Recuperación de Fauna serían mayoritariamente asimilables a choques con tendidos eléctricos y el 8,64% está causada por electrocución.

Por ello, junto con la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, la organización viene reclamando desde hace años con urgencia al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demodráfico una nueva normativa sobre tendidos eléctricos y aves.