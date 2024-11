Sánchez acudirá a la COP29 ante el reto climático de la DANA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 14 y 15 de noviembre en Cuenca (Ecuador) para poder centrarse en la respuesta tras la DANA pero sí que acudirá el martes a la COP29 que se celebrará en Azerbaiyán del 11 al 22 de noviembre, al considerar que la tragedia ha puesto de manifiesto el desafío que plantea el cambio climático, según ha informado Moncloa. Desde el Gobierno se ha explicado que Sánchez ha decidido no viajar a Ecuador "para seguir atendiendo la gestión de los efectos de la DANA" y han puesto de relieve que "España estará representada al máximo nivel" en la cita por el Rey Felipe VI, que acude siempre a este foro, y por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

La ausencia de Sánchez se producirá pese a que en esta cumbre Ecuador pasará a España el testigo de la secretaría pro témpore para la organización de la siguiente cita en 2026, la trigésima. Será la cuarta ocasión en que España acoja una Cumbre Iberoamericana tras las citas de Madrid (1992), Salamanca (2005) y Cádiz (2012). Esta iniciativa, que actualmente reúne a 22 países (España, Portugal y Andorra junto a 19 iberoamericanos), fue una apuesta iniciada principalmente por el entonces presidente Felipe González junto con México y Brasil y desde entonces España ha sido uno de sus principales valedores. Aunque las cumbres dejaron de ser anuales en 2014 para pasar a organizarse cada dos años, se han venido celebrando de forma ininterrumpida desde 1991 y con la participación de los 22 países, si bien no siempre al más alto nivel.

Zapatero y Rajoy tampoco acudieron

La de Sánchez no será la primera ausencia de un presidente del Gobierno español, ya que en 2010 el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero no se desplazó a la celebrada en Mar del Plata (Argentina). Entonces, el motivo esgrimido fue que el presidente quería presidir el Consejo de Ministros en el que se iba a aprobar un paquete de medidas anticrisis. Tampoco se desplazó Mariano Rajoy hasta Cartagena de Indias (Colombia) para la cita de 2016 ya que las fechas coincidían con el debate de investidura en el Congreso de los Diputados durante el que fue elegido presidente del Gobierno. La ausencia de mandatarios ha venido siendo la tónica general en los últimos tiempos y han sido varios los países que han delegado su representación en su vicepresidente, su canciller y en casos extremos en cargos de menor nivel. Para esta ocasión, serán muchos los presidentes que no viajen a Ecuador. Así, entre los confirmados, además de Daniel Noboa, el anfitrión, destaca sólo el presidente argentino, Javier Milei. Por contra, ya se sabe que no irán la mexicana Claudia Sheinbaum, el brasileño Luis Inazio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro o el chileno Gabriel Boric.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no ha ido hasta el momento a ninguna Cumbre Iberoamericana y todo apunta que tampoco irá en esta ocasión, al igual que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, mientras que está por ver si el cubano, Miguel Díaz-Canel, asiste, ya que sí que acudió a la última cita.

Por lo que se refiere a la decisión del presidente de acudir a la COP29, desde el Gobierno defienden que Sánchez ha asistido a todas las reuniones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde que llegó a Moncloa y esgrimen que su presencia este año en Bakú "cobra un significado y una importancia mayor si cabe ante un reto acuciante para nuestras sociedades cuyas devastadoras consecuencias España ha sufrido recientemente en Valencia, Castilla La Mancha y Andalucía". En esta ocasión, está previsto que participe en una mesa redonda sobre financiación climática y en la presentación del informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el impacto que el cambio climático tiene en la salud, además de intervenir en el plenario principal junto al resto de líderes mundiales. "Será una ocasión para defender la necesidad de redoblar esfuerzos para evitar los peores efectos del cambio climático", han sostenido desde el Gobierno, recordando que la COP es "el principal foro multilateral donde se adoptan decisiones a nivel global en la lucha contra el cambio climático". En esta ocasión, el lema elegido es "Solidaridad por un Mundo Verde" y está previsto acordar el nuevo objetivo colectivo de financiación climática internacional.