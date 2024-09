Cuidar tu salud para mantener la energía recuperada en verano: JM Sánchez Navarro nos da las claves

Comienza el curso y con él, un pico de estrés, horarios, actividades extraescolares... la vuelta a la actividad que llega sin dar tregua y rompe con el equilibrio que, en el mejor de los casos, hemos conseguido durante las vacaciones de verano.

¿Cómo podemos mantener un ritmo de vida saludable, donde el estrés no nos bloquee, donde no nos sintamos constantemente cansados, y donde nuestro mal humor no aflore en cada situación complicada? ¿Hay alguna manera de mantener un equilibrio en el que nuestra salud salga reforzada?

Una vida con salud es una vida plena. Y por ello, es necesario revisar cada uno de nuestros hábitos, pensar en aquello que hacemos de manera casi inconsciente, para descubrir que seguramente, haya otro modo de hacerlo que nos reportará bienestar, nos dará más energía y en definitiva, nos permitirá mantener una sensación de control y calma interior durante todo el curso.

La salud, desde una perspectiva holística, es una tarea pendiente que todos deberíamos estudiar. Por eso, también, es recomendable formarnos y aprender a comer mejor, a descansar mejor, a hacer ejercicio de manera saludable, y afrontar nuestras emociones desde una visión positiva, constructiva, que revertirá también en las relaciones personales de cada día.

De todo ello, en nuestra sección de Miradas Conscientes, gracias al Fil d'Ariadna, hablamos con el experto en salud holística, José María Sánchez Navarro, con quien aprendemos cada mes sobre pequeños-grandes secretos que, sin duda, cambiarán (para bien nuestras vidas).

