“Uno lo que piensa es que contactaron para que nadie viera nada y se cerrase el caso, típica manera de actuar de los servicios secretos”

En la primera parte de la entrevista, Javier Bleda relataba cómo fue su encuentro con Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, apenas un mes antes de su muerte. También se refería a un momento clave en la investigación como fue la emisión de un documental en Netflix sobre el caso, producido por el exmánager de la presentadora, la contundente respuesta de la familia, el borrado del ordenador personal del camarógrafo o cómo el trabajo que recoge su último libro le llevó por los vericutos de los servicios secretos españoles en un intento de aportar luz a la historia.

Cuenta que el caso de Mario Biondo se cierra en España prácticamente un mes y medio después de su muerte.

Sí, sí.

¿Cómo fue la investigación?

Parece ser que no hubo prácticamente documentos en el caso. Es decir, el juez cuando vio eso, un informe policial inexistente, donde apenas se pone información del asunto y un informe de autopsia forense, donde el doctor Abenza Rojo, que es una eminencia -un tipo que ha participado en Ruanda cuando mataron a 800.000 personas, que ha participado en el accidente de Spanair, que ha escrito libros- y resulta que en su informe forense pone “hemos abierto el cráneo y no hemos encontrado nada”. Estoy resumiendo... “hemos abierto el estómago y no hemos encontrado nada”. Y luego, cuando llega el tema a Italia, la familia pide que se exhume el cadáver y que se haga una segunda autopsia y resulta que el cráneo estaba sin tocar, impoluto. Que el estómago no se había abierto y que en el cráneo, al abrirlo, se detectó que tenía un hematoma en el lado izquierdo que era compatible con un golpe. ¿Y eso? ¿Por qué el doctor español, el forense español miente? Y se puede poner que digo yo que miente. Porque cuando la familia lo denunció, incluso en el informe forense, parece ser, según peritos calígrafos de reconocido prestigio, la firma no es la suya, que es de otra persona.

La familia de Mario Biondo reaccionó a esto, ¿verdad?

La familia de Mario Biondo lo denunció y cuando éste fue a declarar, dijo que en todo caso se le podía acusar de mala praxis y tal, pero que él no había falsificado ningún documento. Claro, el error es que lo denunciaron por falsificación de documento, pero creo que lo tenían que haber denunciado por mentir directamente en un informe forense. Y ahí está, ahí sigue ejerciendo, cuando resulta que falseó el informe forense de Mario Biondo. Y bueno, eso fue lo que llevó a que, a mediados de julio, un juez cerrase el caso con un auto de sobreseimiento, cuando resulta que ese juez ni siquiera era el juez del Juzgado 21 -el Juzgado 21 era el que llevaba el caso de Mario Biondo y el juzgado que le pasa los casos a Abenza Rojo- sino que era un juez del Juzgado 48 de Instrucción, pero él firma como juez de Instrucción 21. Con su nombre. ¿Estaba de vacaciones el titular del 21? No sé. Normalmente, las vacaciones son en agosto en los juzgados. ¿Estaba enfermo? Pues si estaba enfermo, me extraña mucho que otro juez haga un auto de sobreseimiento de un caso que estaba sin aclarar y del que ni siquiera le habían dado cuenta a la familia. O sea, la familia no era parte en el caso.

¿Cómo dice?

La familia de Mario Biondo no era parte. Simplemente no le pasaron el caso, ni siquiera tenían fotos. De las 49 fotos del forense sólo les habían enviado 9. No se veían partes del cuerpo que luego resultaron importantísimas y no les habían dado parte en esa causa. Solamente la Fiscalía y Raquel Sánchez Silva. Y claro, como nadie se opuso al auto de sobreseimiento, como Raquel dijo que no hacía falta seguir investigando, pues se cerró el caso. Por eso, la familia después tuvo que iniciar el caso en Italia, porque aquí no les habían permitido participar. Y son los padres del muerto.

Es decir, prácticamente se lo quitaron del medio. Como anécdota, pero esto es sólo como anécdota, decir que el juez, Ignacio Vigeriego, que es el que era del 48 pero firmó como del 21, era un juez al que no le eran extrañas las cloacas del Estado. Justo un año antes llevaba temas de policías relacionados con el caso en el que Garzón tuvo que dejar de ser juez por el tema de las escuchas ilegales en las prisiones a los abogados de los presos. Entonces, con esto no digo nada, simplemente que era un juez que ya sabe cómo funcionan las cloacas y que no sé si a lo mejor es que casualmente le dijeron a uno pónte enfermo para que lo lleve este, porque es que uno ya no tiene más que pensar mal de todas estas cosas, porque son tantas las incongruencias, tantas las cosas que se han hecho. Es increíble.

¿Es cierto que la hermana de Mario Biondo llegó a afirmar: “creemos que hay un pacto de Estados entre España e Italia”?

Sí, en el documental de Netflix lo dice: “Creemos que hay un pacto entre Estados, entre España e Italia”. Ellos (la familia) desde el primer momento, sin mencionar a nadie, han mantenido que se estaba protegiendo a alguien muy importante. Ese año 2013, Juan Carlos I, Jefe de Estado, se reunió con Giorgio Napolitano, jefe de Estado italiano, con el que tenía una relación íntima de familia, según el propio Giorgio Napolitano, en declaraciones a la prensa. Y luego recibió a Felipe también y Napolitano invitó a su hijo a la cena para darle un tratamiento familiar a Felipe. Y ya sabemos lo que significa el concepto de familia en el entorno italiano o en estos niveles de los que estamos hablando.

Allí se hizo una segunda autopsia, que tardó nueve meses, con uno de los forenses más reconocidos de Italia, Paolo Proccacianti. Y resulta, qué casualidad que el forense no se da cuenta que Mario Biondo estaba colgado de una pasmina. Una pasmina, como todo el mundo sabe, es un tipo de pañuelo con un tejido bastante suave. Si tú te cuelgas con eso, pero no te ahorcas, sino que te lo pones en la barbilla y no te lo anudas alrededor del cuello, y luego lo atas a una estantería, es prácticamente imposible que te mueras. Y no digo del todo imposible, porque, en fin, nunca se sabe, pero prácticamente imposible. Tienes los pies en el suelo y te pones eso en la barbilla.

La madre hizo el experimento que está grabado. Ella misma lo grabó, y, te caes, te caes, se te va la cabeza para atrás y te caes. Bueno, pues qué casualidad que el segundo médico y el primero, por supuesto, ninguno de los dos, vieron que en el cadáver de Mario Biondo había un doble surco alrededor de todo el cuello compatible con un cable que, por cierto, era un cable que faltaba en la PlayStation de la casa de Mario Biando. Es decir, se ven fotos con el cable y fotos sin el cable. Y era compatible con haberte asfixiado alguien con un cable. Estaban los surcos y el forense dice: “no, eso es porque como lo enterraron con traje y corbata, pues a lo mejor la corbata le ha hecho esa marca” Si se ven las fotos forenses se ve dos surcos perfectamente identificables de un cable. Quiero decir que hasta un niño lo diría. Es que es tan insultante esto, que por eso hablo así. Hasta un niño lo vería. Total, el segundo forense dijo también que había sido un suicidio.

Y luego hicieron una tercera con los resultados de la primera y de la segunda, en esta ocasión sin el cadáver, sólo con resultados de la primera y la segunda y las muestras que se tomaron en la segunda autopsia. Y resultó que las muestras ni siquiera eran del cadáver de Mario Biondo, las habían habían cogido de otro muerto y les habían puesto el número de Mario Biondo. Increíble, increíble. Por eso al final un juez italiano después de tantos años, dijo que, de acuerdo a todas las investigaciones de la Fiscalía y todos los expertos que hemos contactado, no podemos recabar más pruebas por el tiempo pasado, porque hace mucho tiempo y en otro país, pero llegamos a la conclusión de que esto fue un homicidio.

¿Entonces se simuló el ahorcamiento?

Él dice que se simuló que Mario Biondo se había ahorcado. Y, además, nos sorprende mucho la prácticamente nula investigación de las autoridades españolas. Eso está escrito por el juez. Por eso la familia insiste, claro, obviamente. Es decir, es un cúmulo de cosas mal hechas que uno no puede llegar a creerse que todo esté tan mal hecho. Al contrario, uno lo que piensa es que contactaron para que la policía no viera nada, la justicia no viera nada, el forense no viera nada y se cerrase el caso inmediatamente. Típica manera de actuar de los servicios secretos.

Y cuando digo los servicios secretos, no me refiero al CNI. Los servicios secretos son el CNI, pero me refiero a otro submundo que hay debajo de eso. A otro submundo por el que hasta el año 2015 se hacían acciones de este tipo sin figurar en ninguna parte, independientemente, de la norma de trabajo de la institución. A partir del 2015 se creó un departamento específico para solucionar los problemas de la Casa Real, incluyendo las “novias díscolas” y donde ponen novias díscolas se puede poner “maridos díscolos”. Pero incluyendo las “novias díscolas”. Es decir, hay un departamento especial para eso. Está publicado en prensa, pero a partir del libro de Fernando Rueda “Al servicio de su Majestad”, con el nombre concreto del departamento.

Hay algo que no funciona en todo esto. Y en el caso Mario Biondo hay muchas cosas que no concuerdan. Por tanto, no queda más remedio que deducir, porque al final, obviamente, no se puede demostrar, pero con todos los datos uno puede reflexionar y deducir que a Mario Biondo lo asesinaron por conocer de un asunto que no tenía que haber conocido o que quería hacer público. ¿Podría ser la relación del Príncipe Felipe con Raquel Sánchez Silva? Podría ser, pero eso es una hipótesis. Lo que es menos hipótesis es que a él lo asesinaron. Y lo que es menos hipótesis, ninguna hipótesis, ni presuntamente ni nada, es que el mensaje que aparece en el documental de Netflix minuto 01:39 del capítulo 1 “digamos que se está protegiendo a esta persona”.

Se refiere también en el libro al entorno de Raquel Sánchez Silva.

El entorno de Raquel Sánchez Silva relacionado con este asunto podría ser curioso también para añadirlo a toda la ristra de datos que hay. Por ejemplo, imaginemos que a mí me pasa una cosa así, pues yo tiro de las personas que pueden tener acceso a quien me puede ayudar. Y ahí tenemos, sin ir más lejos, pues a su prima Eugenia Silva, que tenía relación con ella. Hay gente que decía que no se veían. Que va, qué va... Aparecen en revistas y aparecen juntas. Bueno, pues que Eugenia Silva precisamente es madrina de moda de Victoria Federica, la hija de la Infanta Elena, y está casada con Alfonso de Borbón, que es primo de Felipe VI. No sé qué nivel, segundo o cuarto, pero es primo de Felipe VI y el padre de Alfonso es primo de Juan Carlos I. El padre de Eugenia, la modelo, era Antonio Silva, un prestigioso fiscal que en aquel momento era Fiscal Jefe de Segovia y que sabía cómo se las gastaban en los altos niveles, de tal manera que el propio Cándido Conde Pumpido, ahora presidente del Constitucional y en su momento Fiscal General del Estado, le llamó para decirle, 30 minutos antes de la votación para ser Fiscal Jefe de Madrid (se presentaba a Antonio Silva), quítate de en medio. ¿Qué datos tenía para presionarle? ¿Cómo puedes quitarte del medio a un fiscal que tiene todas las papeletas porque el otro fiscal al que quería poner Conde Pumpido estaba a no sé cuantísimos puestos de distancia en la carrera en el escalafón fiscal? ¿Cómo puedes amenazar o presionar a un fiscal para que, sin decir ni pío, se quite de en medio? En su día, Libertad Digital publicó esto y dijo que tres fiscales realizaron tres llamadas inquietantes y uno de ellos era Cándido Conde Pumpido al Fiscal Antonio Silva, Fiscal Jefe de Segovia, para quitárselo del medio.

¿Podría Antonio Silva haber intercedido desde el punto de vista de la justicia para aligerar el asunto Biondo? Podría, pero es una hipótesis. Era un tipo bastante recto. Yo, en caso de que eso hubiera ocurrido me iría más por el lado del contacto con la Casa Real. El tío del marido de Eugenia es el Duque de Sevilla. Lo que quiero es plantear es que, en realidad estamos hablando de gente que se mueve con relaciones peligrosas, no que ellos en sí mismos sean peligrosos. Yo no digo para nada que el Duque de Sevilla sea una persona peligrosa, ¿no?. Pero que el entorno en general es peligroso. Es decir, Juan Carlos I es muy peligroso. Ha sido y sigue siendo muy peligroso, y no solamente porque fuera traficante de armas, sino porque durante toda su vida, todo su reinado ha realizado acciones fuera de la ley, ha manejado amantes todas las que ha querido... La cuestión no es que te acuestes con quien quieras, sino que alguna de ellas ha terminado perdiendo la vida o volviéndose loca o siendo amenazada. Es gente peligrosa.

El Duque de Sevilla será un santo, pero su señora, que lamentablemente ahora está enferma de Alzheimer desde hace 5 años, Ángeles Vargas Zúñiga, esa señora se movía en las más altas instancias del Ministerio de Hacienda como inspectora y junto a Severino Martínez Izquierdo, fundador de la unidad de represión del fraude fiscal, realizaba inspecciones que, casualmente, siempre eran a empresas que estaban en el entorno de Severino Martínez Izquierdo a las que él asesoraba. Es decir, las empresas que inspeccionaba Severino Martínez Izquierdo, que se salió de Hacienda para convertirse en asesor de las empresas que previamente había inspeccionado y en asesor de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues siempre le caían a la misma inspectora, la que ahora es Duquesa de Sevilla.

Severino Martínez Izquierdo es un abogado de prestigio, pero un sicario le pegó tres tiros en la puerta de su casa. Afortunadamente salvo la vida, pero no a todos los abogados alguien le pega tres tiros porque tenía unas relaciones con clientes de la Europa del Este que al parecer tenían claroscuros. Luego, el exmarido de la Duquesa de Sevilla, que durante mucho tiempo después de divorciarse, han seguido teniendo negocios compartidos, es Ernesto Díaz Bastien, abogado del traficante de armas Monzer al-Kassar y del Reino de Marruecos con el tema de Pegasus. Entonces, estamos hablando de gente que se mueve en entornos peligrosos, gente para la que chasquear los dedos es el mismo esfuerzo que encargar que se quite a alguien de en medio. Pero no digo que lo hayan hecho ellos. Naturalmente, sólo estoy valorando el entorno. Me centro mucho más en el tema de las cloacas de los servicios secretos y la figura del padre del actual Rey.

En aquellos momentos también, no olvidemos una cosa que no hemos hablado, y es que precisamente, la primavera de 2013 era el momento crítico del matrimonio Felipe-Letizia. Era un momento crítico porque estaba en pleno apogeo la relación de amantes entre Jaime del Burgo y Letizia Ortiz. Tanto es así, además, que ella misma se hizo una foto con una pasmina en un cuarto de baño, presumiblemente estando embarazada. No se sabe de quién, pero estando embarazada, y diciendo: “estoy con tu pasmina”. Qué curioso. Por eso saco este tema en el libro y hablo de: dos pasminas y una historia, ¿no? Porque, qué curioso que quisieron simular el ahorcamiento de Mario con una pasmina y que Letizia también aparezca con otra pasmina. Pero, tanto es así, que el propio Jaime del Burgo ha declarado en el Diario Clarín, que es un periódico argentino suficientemente serio, que hay quien dice que aquello era una relación de amantes. Y aclara: “no era una relación de amantes, era una relación muy seria. En todo caso, el amante era Felipe”. Y estaban casados. Todo esto ocurrió en 2013. Por tanto, son más datos a tener en cuenta que, si bien no te permiten acusar, te permiten reflexionar.