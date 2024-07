Vox sancionado con 233.324 Euros por financiación irregular: golpe al partido ultra

El Tribunal de Cuentas ha impuesto una multa de 233.324,22 euros a Vox por financiación irregular, marcando el primer castigo significativo al partido ultra por violaciones a la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP). Este fallo, que pone fin a un expediente sancionador iniciado en febrero pasado, expone las prácticas ilícitas de Vox al recaudar fondos de manera prohibida para financiar acciones legales específicas, como la querella contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra y la fianza de un joven procesado por homicidio.

Las infracciones detalladas

El Tribunal de Cuentas ha determinado que el partido ultra cometió dos infracciones muy graves continuadas al recolectar donaciones finalistas, una práctica explícitamente prohibida por la LOFPP. En el caso de la querella contra Quim Torra, la sanción es de 50.000 euros, el mínimo legal para infracciones de esta naturaleza. Por la recaudación destinada a pagar la fianza del joven malagueño, la multa asciende a 183.324,22 euros, el doble de la cantidad irregularmente recaudada, que fue de 91.662,11 euros. En total, Vox deberá abonar 233.324,22 euros al Tesoro público.

El caso Quim Torra

El 17 de abril de 2019, Vox lanzó una colecta a través de su página web para recaudar 15.000 euros necesarios para querellarse contra Quim Torra. El partido ultra logró reunir esta suma en solo cuatro horas, apuntando en su contabilidad ingresos por un total de 31.664,80 euros. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas solo ha considerado irregular la captación de 10.563,45 euros, ya que el resto del dinero provenía de aportaciones de sus propios afiliados. Este caso refleja cómo utilizó una campaña específica para movilizar fondos de manera ilícita.

El caso Borja

En otro acto polémico, el 15 de julio de 2019, Vox lanzó la campaña #AyudemosABorja para pagar la fianza de un joven malagueño condenado a dos años de cárcel por la muerte de un ladrón. A través de esta iniciativa, el partido recaudó 120.482,93 euros de 5.770 donantes, reduciéndose a 91.662,11 euros tras excluir a los afiliados. Argumentó que actuó solo como intermediario y que todo el dinero fue depositado en el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, pero el Tribunal de Cuentas desmontó este argumento señalando que los ingresos se realizaron en la cuenta destinada a recibir donaciones, lo que implicó beneficios fiscales tanto para el partido como para los donantes.

Beneficios fiscales injustificados

El Tribunal de Cuentas subraya que aceptar la tesis de Vox de que los ingresos no eran donaciones al partido provocaría graves perjuicios fiscales para los donantes, quienes se beneficiaron de una reducción en la base imponible del IRPF por un total de 88.746,41 euros. Esta situación abriría la puerta a posibles procedimientos sancionadores contra los donantes por deducciones fiscales indebidas, exponiendo a miles de simpatizantes de Vox a sanciones fiscales.

La finalidad de las donaciones

La resolución del Tribunal de Cuentas aclara que Vox no tenía la obligación de destinar el dinero recaudado al fin publicitado, ya que las donaciones a partidos políticos no pueden ser finalistas ni revocables. Esta característica diferencia a los partidos de las fundaciones, donde las donaciones sí pueden tener un fin específico. En el caso del dinero recibido para la querella contra Quim Torra, cualquier excedente no fue devuelto a los donantes, lo que muestra cómo el partido ultraderechista se benefició directamente de estas prácticas.

La responsabilidad de Vox

El Tribunal de Cuentas concluye que Vox tuvo una responsabilidad en estas irregularidades "a título de culpa o negligencia", al no actuar con la diligencia exigible en el cumplimiento de una ley que está obligada a conocer. Este fallo establece un precedente importante y deja claro que las prácticas irregulares en la financiación de partidos políticos no serán toleradas.

Posibles nuevas sanciones

Esta sanción podría no ser la última para Vox. El Tribunal de Cuentas ha detectado nuevas irregularidades en las cuentas del partido correspondientes a 2020, incluyendo ingresos en efectivo a través de cajeros automáticos por un importe total de 102.048,30 euros. Aunque la mayoría de estos ingresos son inferiores a 300 euros, 53 de ellos superan dicho límite, lo que sugiere la posibilidad de donaciones encubiertas. Estas nuevas irregularidades pueden llevar a la apertura de nuevos expedientes sancionadores contra el partido ultra.

La sanción del Tribunal de Cuentas contra Vox pone de manifiesto las prácticas cuestionables y éticamente reprobables de un partido que ha ganado prominencia en el panorama político español. La financiación irregular no solo viola las leyes establecidas para garantizar la transparencia y la equidad en la política, sino que también socava la confianza pública en las instituciones democráticas.

La multa de 233.324,22 euros impuesta por el Tribunal de Cuentas a Vox es un recordatorio contundente de la importancia de la legalidad y la transparencia en la financiación de partidos políticos. Este fallo no solo expone las prácticas ilícitas de Vox, sino que también sirve como advertencia para otros partidos y actores políticos sobre las consecuencias de no cumplir con las normativas establecidas. En una democracia, la integridad y la responsabilidad son fundamentales, y este caso subraya la necesidad de mantener altos estándares éticos y legales en todas las esferas de la política.