SOS Rural denunciará en Europa «la flagrante manipulación de los datos para criminalizar la agricultura de Murcia»

El secretario general de SOS Rural, Javier Poza Llorente, ha anunciado que este movimiento ciudadano independiente «no se presentará a las elecciones europeas de junio y que no se convertirá en partido político». De esta forma, SOS Rural, que no descarta concurrir en el futuro en otros procesos electorales, focaliza su esfuerzo en consolidar «un proyecto nacional e integrador que ha crecido a un ritmo espectacular desde su creación, hace once meses», explica Poza.

«En este momento, lo más urgente es seguir armando una plataforma unitaria fuerte, coordinada y profesionalizada que defienda los intereses del mundo rural de toda España, y que proteja la soberanía y seguridad alimentaria de los españoles», añade este viticultor burgalés, que también ha trabajado durante catorce años en Bruselas en el ámbito de la política agraria de las instituciones europeas.

«No nos podemos despistar; tenemos que concentrar el esfuerzo en poner frente al espejo las profundas contradicciones y la política suicida que desde Europa, Madrid y muchas Comunidades Autónomas se aplica contra el mundo rural, sea por una preocupante incompetencia de nuestros políticos, o sea por el triunfo interesado y regado de millones de lobbies a los que interesa que la agricultura y la ganadería europeas pierdan vigor en favor de otros intereses, generalmente extranjeros», asegura el secretario general del movimiento.

Para ello, recorrerá España en los próximos nueve meses para intentar completar las 500.000 firmas que son necesarias para que la Iniciativa Legislativa Popular recientemente entregada en el Congreso de los Diputados se convierta en un proyecto de ley que defienda de forma integral toda actividad económica que se desarrolle en el mundo rural.

Reuniones de trabajo con todos los partidos

También mantendrá reuniones con todos los grupos políticos con representación en el Congreso, ronda que ya ha iniciado con un encuentro de trabajo con el PNV, y con los grupos que compondrán el Parlamento Europeo que surja de las urnas el próximo junio. Poza explica que la defensa del mundo rural y el sector primario es una carrera de fondo que se continuará librando en la siguiente legislatura europea.

«Vamos a proponer un gran pacto, esta vez para los productores y el medio rural, y una visión, una visión a largo plazo que dé certidumbre y futuro al mundo rural en el Parlamento Europeo, en el Congreso y allí donde haga falta», asegura.

Poza valora muy positivamente la reciente creación de SOS Rural en la Región de Murcia. «Se trata de un hito más en la consolidación territorial de la plataforma a nivel nacional». Tras este anuncio, nuevas organizaciones independientes han solicitado su integración en SOS Rural. Provienen de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. «Este es el objetivo en esta fase: agrupar esfuerzos y luchar juntos», proclama.

Presunta manipulación de datos en la Ley del Mar Menor

Con respecto a la Región de Murcia, sostiene que su agricultura «está especialmente castigada por una agresiva legislación regional que la hace responsable única del mal estado del Mar Menor, soslayando nocivos vertidos diarios de aguas residuales de origen urbano y otros problemas generados por la acción del hombre». En este sentido, SOS Rural ha anunciado que denunciará ante las instituciones y tribunales europeos «la flagrante manipulación de los datos que sirven de coartada para criminalizar la agricultura en la Región a través de la llamada ley del Mar Menor».

Para su portavoz nacional, Natalia Corbalán, existe una «gran mentira» sobre la contaminación del Mar Menor y el ocultamiento sistemático por orden política de la responsabilidad de los vertidos de aguas residuales de origen urbano, con políticos que sólo criminalizan a los agricultores, «en esa extraña alianza de extremistas y ecologistas radicales con los que dicen defender la agricultura».