El anciano de los 188 años: otro bulo de nuestro tiempo

En la India han encontrado a un hombre de 188 años y se ha desatado una oleada de sensacionalismo en todo el mundo. En realidad, ningún humano puede llegar a vivir casi 200 años, porque en ese caso no sería un hombre sino una tortuga gigante. Los experimentos realizados hasta la fecha así lo aseguran. Un grupo de investigadores, conformado por expertos de la empresa de biotecnología Singapur Gero y el centro de investigación y tratamiento del cáncer Roswell Park Comprehensive Cancer Center, empleó herramientas innovadoras, incluida la inteligencia artificial, para saber cuánto podría vivir una persona. Tras el análisis, los científicos llegaron a una conclusión: la edad máxima se sitúa entre los 120 y 150 años. Incluso llevando la mejor calidad de vida, una persona no podría superar los 150 años de edad.

Sin embargo, el asombroso descubrimiento del anciano de la India ha inundado las redes sociales en los últimos días. Y ya se han disparado las habituales teorías conspiranoicas. En el mundo de posverdad en que vivimos basta con que un señor salga de una cueva diciendo que es más viejo que Matusalén para que todo el mundo se lo crea y especule sobre algo tan fascinante. Lo normal es que el señor haya contraído alguna enfermedad senil propia de su edad, y ya no recuerde ni el año en que nació (mucho menos en la India, donde muchos de sus habitantes viven en un mundo casi selvático). Sin embargo, ningún medio de comunicación aporta esta posibilidad. El tipo de las barbas dice que tiene 188 años y eso va a misa. Desmontale tú ahora la patraña en un país en vías de desarollo donde los carnés de identidad brillan por su ausencia.

Identificado en un primer momento como Viken Kushwah, aparece en un vídeo donde sale caminando con la ayuda de un bastón y un mensaje: “Tengo 188 años y la muerte se ha olvidado de mi”, informa La Razón. Según este diario, el hombre fue rescatado de una cueva remota de Bangalore y fue trasladado a un hospital debido a su estado de salud. “Las redes no han tardado en reaccionar al vídeo, haciéndose viral en pocas horas y generando muchas dudas entre los usuarios, que se preguntan si realmente el anciano tiene la edad que afirma”. Tras conocerse esta noticia, la comunidad X de India no ha tardado en responder. Muchos usuarios han desmentido esta información, señalando que el hombre es conocido como Siyaram Baba, y que su edad no sería de 188 años, sino 110.

Sin embargo, un usuario de X llamado Anadolu Bey, quien ha compartido multitud de vídeos de este hombre, señala que su edad real sería de 85 años. “Las redes sociales son incomprensibles. Compartí al menos entre 15 y 20 vídeos de esto, ahora todas las cuentas serias lo comparten diciendo que hay un hombre de 188 años en la cueva. Lo adoran. 85 años. Papi Siyaram”, relata en un mensaje para esta red social.

“En otro mensaje, el usuario desmiente la información de manera más clara, asegurando que se trata del padre Siyaram, un hombre reconocido en el país que es visitado frecuentemente por muchas personas. Dentro del mensaje aparecen cuatro vídeos donde se puede ver el rostro del anciano claramente”, añade La Razón.

Cada vez un número mayor de países utilizan los indicadores de esperanza de vida para controlar la salud de sus poblaciones. Hay desigualdad en la esperanza de vida entre las clases sociales (pobres, media y ricos) entre los sexos (mujeres y hombres) y entre las categorías laborales, además de entre las naciones. Para reducirla hay que potenciar políticas de reequilibrio económico y social.

Los científicos creen que la esperanza de vida crecerá a lo largo de este siglo, donde llegaremos a rozar la barrera de los cien años, como consecuencia del avance de la medicina y la ingeniería genética. Sin embargo, a pesar del desarrollo de las ciencias de la salud y calidad de vida en el último siglo, las costumbres humanas como el consumo de drogas, alcohol, azúcar, comida basura, sedentarismo, estrés, enfermedades de todo tipo, exposición a elementos tóxicos, entre otros, disminuirán con total probabilidad los años de vida de los seres humanos.