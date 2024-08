Ataque en Gaza a un equipo de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha anunciado que suspenderá el movimiento de sus empleados en Gaza hasta nuevo aviso después de que uno de sus equipos fuera atacado de noche a pocos metros de un puesto de control israelí en el puente Wadi Gaza.

El equipo regresaba de una misión a Kerem Shalom/Karam Abu Salem con dos vehículos blindados de la agencia alimentaria después de escoltar un convoy de camiones con carga humanitaria que se dirigía a la zona central de la Franja de Gaza.

A pesar de estar claramente marcado y haber recibido múltiples autorizaciones de las autoridades israelíes para acercarse, el vehículo fue alcanzado directamente por disparos mientras se dirigía hacia un puesto de control de las Fuerzas de Defensa de Israel. Los disparos fueron al menos diez: cinco en el lado del conductor, dos en el lado del pasajero y tres en otras zonas. Ninguno de los dos trabajadores a bordo resultó herido.

Los sistemas de coordinación no funcionan

El portavoz de la ONU en Nueva York, Stephan Dujarric, ha destacado la necesidad de contar con vehículos blindados. “Esta es claramente la razón: salvaron la vida de nuestros dos colegas”.

Dujarric ha afirmado que los sistemas de coordinación existentes no funcionan, como ha quedado de relieve en este último incidente, y ha agregado que la ONU sigue trabajando con las fuerzas israelíes para asegurar que no vuelva a ocurrir nada parecido.

“Reiteramos que las partes deben respetar el derecho internacional humanitario en todo momento. Esto significa que los civiles deben estar protegidos y sus necesidades esenciales, como alimentos, agua, refugio y salud, deben ser atendidas, dondequiera que se encuentren en Gaza”, ha recalcado.

El portavoz ha hecho hincapié en que esas leyes internacionales se aplican a quienes están bajo órdenes de evacuación, independientemente de si se desplazan o no, y ha añadido que quienes sigan esas órdenes y se vayan deben tener tiempo suficiente para hacerlo, al igual una ruta segura y lugares donde ponerse a salvo.

"Si fue deliberado o hubo otra razón es la explicación que queremos"

A la pregunta de si el ataque fue intencionado, Dujarric ha respondido que la ONU no tiene forma de evaluar la mentalidad de quienes le disparan. “Sabemos que el movimiento de este convoy en particular fue coordinado con las autoridades israelíes. Si la información no fue transmitida, si fue deliberada, si hubo otra razón, esas son explicaciones que nos gustaría obtener”.

Aunque este no es el primer incidente de seguridad que ocurre durante la guerra, es la primera vez que un vehículo del PMA es alcanzado directamente por disparos cerca de un puesto de control, a pesar de haber obtenido las autorizaciones necesarias, según el protocolo estándar.

El PMA ha subrayado que este incidente “es un duro recordatorio de la cada vez más reducida capacidad humanitaria en la Franja de Gaza”, donde la creciente violencia pone en peligro la tarea de los organismos de socorro de prestar asistencia vital.

La situación, ya de por sí crítica, se agrava por el acceso restringido y los mayores riesgos, lo que hace que los suministros de alimentos que llegan a quienes más los necesitan sean cada vez menos, ha advertido la agencia.

"El ataque es inaceptable"

La directora ejecutiva del organismo alimentario, Cindy McCain, ha dicho que el ataque “es totalmente inaceptable y es el último de una serie de incidentes de seguridad innecesarios que han puesto en peligro la vida del equipo del PMA en Gaza”.

“Como demuestran los acontecimientos de anoche, el actual sistema de distensión está fallando y esto no puede continuar por más tiempo. Hago un llamamiento a las autoridades israelíes y a todas las partes en el conflicto para que actúen de inmediato a fin de garantizar la seguridad de todos los trabajadores humanitarios en Gaza”, ha enfatizado.

Las órdenes de evacuación imposibilitan la ayuda humanitaria

El PMA ha señalado que los trabajadores humanitarios son cada vez más atacados y se enfrentan a una multitud de desafíos para prestar ayuda vital en Gaza. Al igual que otros organismos humanitarios, ha indicado que las frecuentes y continuas órdenes israelíes de evacuación siguen desarraigando tanto a las familias como a los centros de operación de ayuda alimentaria que buscan asistir a esa población.

La semana pasada, el PMA perdió el acceso a su tercer y último almacén operativo en la zona central de Gaza, mientras que cinco de las cocinas comunitarias operadas por la agencia debieron ser evacuadas. Además, las órdenes de evacuación del domingo pasado afectaron al principal centro operativo del PMA en Deir Al Balah, obligando al personal del organismo a reubicarse por tercera vez desde que comenzó la guerra.

El PMA ha instado una vez más a todas las partes a respetar el derecho internacional humanitario, garantizar la protección de los trabajadores humanitarios y cumplir con su compromiso de facilitar la entrega de ayuda vital.