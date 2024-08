Las perspectivas del mercado laboral mundial para los jóvenes han mejorado en los últimos cuatro años y se espera que la tendencia ascendente continúe durante dos años más, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, el documento, tituladoTendencias mundiales del empleo juvenil 2024 (GET for Youth), advierte de que el número de jóvenes entre 15 y 24 años que no trabajan, ni estudian ni reciben formación (NEET, por sus siglas en inglés) es preocupante, y que la recuperación del empleo posterior a la pandemia de COVID-19 no ha sido universal. Los jóvenes de ciertas regiones y muchas mujeres jóvenes no están percibiendo los beneficios de la recuperación económica.

La tasa de desempleo juvenil de 2023, del 13% (equivalente a 64,9 millones de personas), representa el nivel más bajo en 15 años y una caída con respecto a la tasa previa a la pandemia del 13,8% en 2019. Se espera que baje aún más hasta el 12,8% este año y el próximo. En cambio, el panorama no es el mismo en todas las regiones. En los Estados Árabes, Asia Oriental y Asia Sudoriental y el Pacífico, las tasas de desempleo juvenil fueron más altas en 2023 que en 2019.

GET for Youth también advierte de que los jóvenes se enfrentan a otros “vientos en contra” para alcanzar el éxito en el mundo del trabajo. Señala que demasiados jóvenes en todo el mundo son NEET y las oportunidades de acceder a empleos decentes siguen siendo limitadas en las economías emergentes y en desarrollo. Uno de cada cinco jóvenes, o el 20,4 por ciento, a nivel mundial eran NEET en 2023. Dos de cada tres de estos NEET eran mujeres.

En el caso de los jóvenes que sí trabajan, señala la falta de avances en la obtención de empleos decentes. A nivel mundial, más de la mitad de los trabajadores jóvenes tienen empleos informales. Sólo en las economías de ingresos altos y medianos altos la mayoría de los trabajadores jóvenes tienen hoy un empleo regular y seguro. Y tres de cada cuatro trabajadores jóvenes, en los países de bajos ingresos, sólo conseguirán un empleo autónomo o temporal remunerado.

Ansiedad entre los jóvenes

También resalta que las tasas de NEET persistentemente altas y el crecimiento insuficiente de empleos decentes están provocando una creciente ansiedad entre los jóvenes de hoy, que también constituyen la cohorte de jóvenes más educada de la historia.

“Ninguno de nosotros puede aspirar a un futuro estable cuando millones de jóvenes de todo el mundo no tienen un trabajo decente y, como consecuencia de ello, se sienten inseguros e incapaces de construir una vida mejor para ellos mismos y sus familias. Las sociedades pacíficas se basan en tres ingredientes fundamentales: estabilidad, inclusión y justicia social; y el trabajo decente para los jóvenes es el núcleo de los tres”, explica Gilbert F. Houngbo, Director General de la OIT.

Además, el informe concluye que los hombres jóvenes se han beneficiado más de la recuperación del mercado laboral que las mujeres jóvenes. Las tasas de desempleo juvenil de las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes en 2023 fueron casi iguales (12,9% para las mujeres jóvenes y 13% para los hombres jóvenes), a diferencia de los años anteriores a la pandemia, cuando la tasa para los hombres jóvenes era más alta. Y la tasa mundial de jóvenes que no estudian ni estudian (NEET) entre las mujeres jóvenes duplicó la de los hombres jóvenes (28,1% y 13,1%, respectivamente) en 2023.

Fortalecimiento de las bases del trabajo decente

“El informe nos recuerda que las oportunidades para los jóvenes son sumamente desiguales y que muchas mujeres jóvenes, jóvenes con recursos económicos limitados o pertenecientes a minorías siguen teniendo dificultades para lograrlo. Sin igualdad de oportunidades en materia de educación y empleos decentes, millones de jóvenes están perdiendo la oportunidad de tener un futuro mejor”, añade Houngbo.

El trabajo publicado por la OIT pide que se preste mayor atención al fortalecimiento de las bases del trabajo decente como vía para contrarrestar las ansiedades de los jóvenes sobre el mundo del trabajo y reforzar su esperanza en un futuro más brillante.

En un mensaje a los jóvenes lectores, los autores del informe les piden que sumen sus voces a los llamados al cambio. “Tienen la posibilidad de influir en las políticas y de defender el trabajo decente para todos. Conozcan sus derechos y sigan invirtiendo en sus habilidades”, dice el mensaje. “Sean parte del cambio que todos necesitamos para garantizar un mundo socialmente justo e inclusivo”.

Tendencias, según el informe GET for Youth

Esta duodécima edición del informe GET for Youth conmemora el vigésimo aniversario del mismo. En él se analiza lo que se ha logrado en este siglo para mejorar las perspectivas laborales de los jóvenes y se analiza el futuro del empleo juvenil “en una era caracterizada por las crisis y las incertidumbres”. En cuanto a las tendencias a más largo plazo, el informe concluye que el crecimiento de los servicios “modernos” y de los empleos manufactureros para los jóvenes ha sido limitado, aunque la modernización puede llevarse a los sectores tradicionales a través de la digitalización y la IA; que no hay suficientes empleos altamente calificados para la oferta de jóvenes educados, especialmente en los países de ingresos medios; que para reducir los desajustes en la educación será fundamental mantener el desarrollo de habilidades a la par de las cambiantes demandas de habilidades verdes y digitales; que el creciente número de conflictos amenaza las futuras condiciones de vida de los jóvenes y puede empujarlos a migrar o al extremismo, y que las tendencias demográficas, en particular el "terremoto juvenil" africano, que implica la creación de suficientes empleos decentes, serán fundamentales para la justicia social y la economía mundial.

El informe pide una inversión mayor y más eficaz, incluso para impulsar la creación de empleo con un objetivo específico en el empleo para mujeres jóvenes, fortalecer las instituciones que apoyan a los jóvenes en sus transiciones al mercado laboral, incluidos los jóvenes NEET, integrar el empleo y la protección social para los jóvenes, y abordar las desigualdades globales mediante una mejor cooperación internacional, asociaciones público-privadas y financiación para el desarrollo.