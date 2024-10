Escasas posibilidades de que las querellas de Moncloa contra el juez Peinado puedan prosperar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha empezado a estudiar si admite a trámite una querella por presunta revelación de secretos contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Se trata de la querella que interpuso el periodista Máximo Pradera y la primera que llegó al tribunal; después recibió la de la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno, y la de la propia Begoña Gómez, por presunta prevaricación en el seno de su investigación a la mujer del jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, la ofensiva judicial de Moncloa no parece que vaya a prosperar. Fuentes judiciales aseguran que el TSJM allanará el camino de Peinado en su intento por procesar a la esposa de Sánchez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No está previsto que la decisión del tribunal trascienda hasta días después, una vez redactado el auto correspondiente.

Según informa El Plural, “la querella presentada por Pradera quedará en nada, pues hasta la Fiscalía, que sí apoya que se abran diligencias para investigar si hubo o no prevaricación, ha enviado un informe asegurando que no hubo revelación de secretos por parte del juez Peinado pero, eso sí, con un recadito a los abogados de la acusación popular”. En su querella, Pradera se amparaba en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por un presunto delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y otro delito de revelación de secretos de particular por funcionario público, tipificados respectivamente en los artículos 466 y 417 del Código Penal.

Contenido relacionado El caso Begoña Gómez se convierte en el caso juez Peinado Marcos López

De momento, la querella cuenta con el informe desfavorable de la Fiscalía de Madrid, que no ve indicios de revelación de secretos en la actuación del magistrado ni en la del director de comunicación del TSJM al informar sobre la apertura del procedimiento judicial. Sí que vio la fiscal, sin embargo, “bastantes” indicios de un posible delito de obstrucción a la justicia y deslealtad profesional en el letrado de la acusación popular que ejerce la organización Movimiento de Regeneración Democrática, Aitor Guisasola.

Respecto a las otras dos querellas contra Peinado (que el TSJM ha pospuesto para su estudio y análisis), la Fiscalía apoya abrir una investigación sobre la que presentó la Abogacía del Estado, y solicitó reclamar al juzgado toda la causa para valorar si el juez pudo incurrir en un delito continuado de prevaricación en su labor de instructor.

“A través de los medios de comunicación, se tuvo conocimiento general el 27 de mayo de que el magistrado Don Juan Carlos Peinado García, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, levantaba el secreto del sumario de la causa con número de autos de Diligencia Previas 1146/24 que se sigue en su juzgado. El citado auto es accesible públicamente a través del perfil de la red social X @aitor13023985 que se autodenomina Un Abogado contra la Demagogia y, según informa, corresponde a Aitor Guisasola, letrado personado en la causa en nombre de la asociación Movimiento por la Regeneración Democrática de España como acusación popular, como él mismo ha hecho público”, expone la querella, refiriéndose a la vulneración del carácter secreto de la investigación y al polémico letrado youtuber mencionado, añade el citado medio digital.

Mientras se estudia la querella de Pradera, todavía quedarán sobre la mesa las de Gómez y Sánchez. Begoña Gómez presentó el pasado mes de julio una querella contra el juez por prevaricación judicial y revelación de secretos. La mujer del presidente del Gobierno siguió el mismo camino que abrió Pedro Sánchez unos días antes, cuando presentó otra querella de características muy similares. La representación procesal de Gómez decidió acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al considerar que el magistrado “ha adoptado decisiones judiciales arbitrarias y manifiestamente injustas mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal”.

Los abogados de la pareja del presidente consideran cuestionable la actuación del juez Peinado desde el comienzo, al aceptarse “una querella interpuesta por la asociación ultraderechista Manos Limpias” cuyo “único fundamento” son recortes de noticias publicadas, entre las cuales “algunas de esas supuestas informaciones ya han sido declaradas judicialmente falsas”. Asimismo, la querella presentada por Gómez recoge una serie de indicios que apuntan a que el magistrado podría haber incurrido en un delito de revelación de actuaciones declaradas secretas que, posteriormente, se publicaron en medios de comunicación.

La representación de Gómez señalaba que “no es la primera vez” que en el Juzgado de Peinado “se producen instrucciones en las que se vulneran garantías procesales y se usa la figura jurídica del secreto de sumario abusivamente” y alude a la sentencia del Tribunal Constitucional que asestó un varapalo al juez instructor. “Mereció el reproche de nuestro máximo órgano encargado de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, recuerda la defensa de Gómez, que considera que está volviendo a incurrir en dichas prácticas en esta ocasión.