Golpe de Page a Sánchez

Emiliano García-Page no se deja callar por nada ni por nadie, sea acertado o errado. Mucho menos si el que quiere callarle es Pedro Sánchez. En este caso, el gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el golpe más duro que podría recibir Sánchez y, al igual que han hecho los gobiernos autonómicos del Partido Popular, ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.

Así lo ha anunciado ante los medios Esther Padilla, portavoz del gobierno castellanomanchego. El recurso se presenta tras el informe del Consejo Consultivo, un documento que, en palabras de Padilla, es «muy contundente en cuanto a la legitimidad de la Comunidad Autónoma para poder presentar ese recurso de inconstitucionalidad».

Para el gobierno presidido por Emiliano García-Page, la Ley de Amnistía es inconstitucional «porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos».

El presidente de Castilla-La Mancha nunca ha ocultado su oposición a esta ley y a cualquier cesión que se hiciera a las exigencias del independentismo catalán. Además, ha demostrado que no le tiene miedo a Pedro Sánchez y ya en el mes de mayo anunció que su gobierno autonómico había iniciado los trámites para recurrir la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional.

Entonces, Page fue contundente: «El perdón no se contrata: se da o no se da, pero no se hace cambio de nada y menos a cambio de un chantaje». Además, advirtió a Sánchez que «ojalá todo el mundo cumpliera con lo que promete, es la esencia de la convivencia».