Maíllo defiende los derechos de los menores migrantes y critica el discurso xenófobo de PP y Vox

El líder de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha realizado declaraciones contundentes en defensa de los menores migrantes no acompañados que llegan a España. Maíllo ha subrayado que cumplir con los derechos de la infancia "no es voluntario", exhortando a luchar contra el discurso "racista" de PP y Vox.

Un país capaz de acoger

Antonio Maíllo ha insistido en la capacidad y la responsabilidad de España para acoger a los menores migrantes. En su mensaje en la red social 'X', Maíllo argumentó: "Un país de 48 millones de personas puede y debe acoger a 9.000 niños que han huido de sus hogares y están solos". Este llamado resalta no solo la obligación legal, sino también la responsabilidad moral de una nación que debe responder con humanidad ante la situación de estos menores vulnerables. Maíllo enfatizó que aquellos que se oponen a esta acogida muestran una falta de comprensión de los valores fundamentales del país: "Quien no lo haga es porque le queda grande este país".

Cumplir los derechos de la infancia no es voluntario. Plantemos cara al discurso de odio y racista de VOX y PP.



Un país de 48M de personas puede y debe acoger a 9.000 niños y niñas que han huido de sus hogares y están solos. Quien no lo haga es por que le queda grande este país. — Antonio Maíllo 🇪🇭🔻 (@MailloAntonio) July 10, 2024

Esta declaración coincide con la propuesta del Gobierno en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se discutirá de nuevo la acogida de 347 menores migrantes no acompañados de Canarias. Esta propuesta había sido rechazada anteriormente por las comunidades autónomas, quienes solicitaban más detalles sobre el acuerdo entre el Gobierno y Canarias para la reforma de la Ley de Extranjería.

Contra el discurso de odio

Maíllo ha sido claro en su denuncia del "discurso de odio y racista de Vox y PP". En un contexto donde los discursos xenófobos ganan terreno en ciertos sectores políticos, la postura de Maíllo y de IU representa una firme defensa de la solidaridad y los derechos humanos. El coordinador federal de IU no solo ha defendido la acogida de los menores migrantes, sino que ha llamado a "plantar cara" a quienes promueven el rechazo y la discriminación.

Ayer mismo, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, también abordó el tema durante una visita a Tenerife. Santiago afirmó que, si los gobiernos autonómicos, especialmente aquellos gobernados por PP y Vox, no aceptan un "acuerdo consensuado de distribución de menores por todo el territorio", se deberá modificar la ley. "Eso está clarísimo; modificarla porque si la solidaridad no se puede construir voluntariamente, esa obligación de solidaridad habrá que establecerla desde el Congreso", subrayó Santiago, enfatizando la necesidad de una respuesta legislativa frente a la falta de cooperación autonómica.

Responsabilidad y solidaridad

La postura de IU, y en particular de Antonio Maíllo, refuerza la idea de que la solidaridad no es una opción, sino una obligación. Enfrentar la crisis de los menores migrantes no acompañados requiere de una colaboración integral y de un compromiso firme por parte de todas las comunidades autónomas. La insistencia en una solución legislativa si la solidaridad no se puede alcanzar de manera voluntaria, demuestra la seriedad con la que IU aborda este desafío.

En conclusión, la firmeza de Antonio Maíllo y de IU en la defensa de los derechos de los menores migrantes no acompañados es una llamada urgente a la solidaridad y a la justicia. Confrontar el discurso xenófobo y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y morales es esencial para construir una sociedad más justa y humana.