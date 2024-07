Soja y deforestación: el papel de los supermercados españoles en la crisis amazónica

La organización ambientalista internacional Mighty Earth ha publicado un nuevo informe titulado “¡Pillados! La adicción española a la soja está vinculada al riesgo de deforestación en la Amazonia y el Cerrado”. El informe concluye que siete de los principales supermercados Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl Supermercados, El Corte Inglés, Grupo Dia y Aldi apenas están comprometidos con la lucha contra la deforestación en la Amazonía brasileña y el Cerrado.

Un impacto devastador en Brasil

El análisis de datos revela que el año pasado se importaron desde Brasil a España casi 4 millones de toneladas de soja, destinadas principalmente a su uso como alimento para el ganado en España. Este comercio tiene un alto riesgo de estar vinculado a la deforestación o la conversión de ecosistemas altamente amenazados como la selva amazónica y la sabana del Cerrado. Estos biomas son cruciales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico global, y su destrucción tiene consecuencias devastadoras no solo para el medio ambiente local, sino también para el clima global.

Tras analizar los informes no financieros y las políticas de compras de estas siete cadenas de supermercados, todo indica que el riesgo de deforestación y la conversión vinculada a la alimentación animal a base de soja es un tema que no se está abordando adecuadamente y al que el sector no presta suficiente atención en España.

De los supermercados analizados solo Aldi, Carrefour y Lidl han publicado que tienen una política global libre de deforestación y conversión (DCF) que incluye la soja, aunque se encontró poca evidencia de que esas políticas se estén cumpliendo. Por tanto, una amplia gama de productos cárnicos que se comercializan en sus lineales en España, entre los que se incluyen carnes de cerdo y pavo, embutidos como pechuga de pavo, jamón cocido, panceta, mortadela y embutidos como chorizo, salchichón y jamón ibérico, están en riesgo de estar vinculados a la deforestación y conversión de ecosistemas provocada por el cultivo de soja en Brasil.

La responsabilidad de las grandes cadenas

Además de los supermercados, también fueron investigadas como proveedoras de productos cárnicos de la marca Carrefour las empresas españolas ElPozo, Costa Food y Campofrío, este último a través de su aprovisionamiento de carne producida por Vall Companys. Ninguna de estas empresas publica información sobre el posible riesgo de deforestación debido a la soja presente en sus productos cárnicos, a pesar de que se abastecen principalmente de los dos grandes importadores de soja con riesgo de deforestación en España: Bunge y Cargill. Estas dos multinacionales representan, por sí solas, el 65% de la exposición de España al riesgo de deforestación en Brasil.

Isabel Fernández, portavoz de Mighty Earth en España y autora principal del informe, afirmó: “Hemos descubierto los probables vínculos de los supermercados más grandes de España con la deforestación provocada por la soja en la Amazonia y el Cerrado y ahora pedimos medidas urgentes para acabar con esta situación. En particular a Carrefour, que todavía no tiene una trazabilidad total de su cadena de suministro de soja. Con la intensificación de la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad, los supermercados españoles deben pasar de las palabras a los hechos y ser parte de la solución para salvar los valiosos biomas de Brasil de una destrucción mayor”.

Instalaciones de Bunge y Cargill en los puertos de Barcelona y Cartagena

Los gigantes mundiales de la comercialización de grano Bunge y Cargill controlan una parte importante del comercio mundial de soja y en España importan y molturan millones de toneladas en las instalaciones que tienen en varios puertos, incluidos los de Barcelona y Cartagena, que son puertas de entrada clave en la importación de soja destinada a la alimentación animal.

El informe señala que el puerto de Barcelona importó 1.370.821 toneladas de soja y el puerto de Cartagena895.641 toneladas en 2022. El puerto de Barcelona representa alrededor del 50% del tráfico de soja en España. Tanto Bunge como Cargill cuentan con plantas de molturación en este puerto y es uno de los principales puntos de suministro para la industria de piensos en Cataluña y Aragón, donde empresas como Vall Companys o Costa Foods, entre otras, tienen gran presencia.

El puerto de Cartagena es también uno de los principales puntos de entrada de soja de Brasil a España, con un único comprador conocido, Bunge. Desde este puerto se abastece la industria de piensos de Murcia y empresas como Cefusa. Cefusa es la empresa del Grupo Fuertes encargada de la producción y suministro de piensos a las explotaciones porcinas y vacunas integradas en el grupo.

Destrucción del Cerrado en Brasil

Hoy en día, la ganadería intensiva en España utiliza soja rica en proteínas para que los animales alcancen el peso deseado lo antes posible, con el fin de mantener un suministro listo de productos cárnicos para los supermercados. El origen de la soja brasileña importada a España proviene principalmente de dos biomas: la Amazonia y el Cerrado en Brasil.

La soja, que se utiliza principalmente para la alimentación animal, es uno de los principales factores de destrucción de la sabana del Cerrado, hogar del 5% de las especies de plantas y animales del mundo y de muchas comunidades indígenas y tradicionales. Si bien las tasas de deforestación en el Amazonas están disminuyendo, en el Cerrado las tasas aumentaron un 46% en 2022.

Por su parte, otras dos investigaciones de Mighty Earth de junio de 2023 y febrero de 2024 muestran que la soja importada por los principales comercializadores de soja que operan en España todavía no puede garantizar que esté libre de riesgo de deforestación o conversión. A falta de voluntad y de un compromiso firme y transparente por parte de los grandes comerciantes de soja, el EUDR (Reglamento europeo de Lucha contra la Deforestación) necesita incluir las áreas bajo la denominación de “Otras tierras boscosas” en su ámbito de aplicación para no empujar al Cerrado cada vez más al colapso, junto a otros biomas clave de América del Sur como el Pantanal o la Caatinga.

Compromisos necesarios

Por tanto, Mighty Earth insta a los supermercados españoles a comprometerse públicamente con una política y un plan de acción Libre de Deforestación y Conversión (DCF) que incluya explícitamente la fecha límite de enero de 2020, aplicable a todos los ecosistemas naturales. Además, es necesario establecer una plataforma pública en línea para informar sobre el origen de sus proveedores de soja y productos cárnicos, además de desarrollar un sistema de alerta sobre actividades de deforestación y conversión de su cadena de suministro y divulgar la proporción de soja de las cadenas de suministro DCF.

A la industria cárnica española se le insta a excluir de sus cadenas de suministro a todos los actores que contribuyen a la deforestación y conversión de ecosistemas naturales en áreas como la Amazonia o el Cerrado poniendo fin de inmediato al abastecimiento directo e indirecto de soja de empresas que no cumplan con la fecha límite de deforestación y conversión de 2020. Además, es crucial divulgar rápidamente en una plataforma pública el origen de sus productos de soja importados de Brasil, incluidas listas de todos sus proveedores directos e indirectos, con la proporción de soja procedente de una cadena de suministro DCF.

Al Gobierno de España se le solicita garantizar la adecuada implementación del EUDR para su aplicación efectiva y rigurosa a partir del 30 de diciembre de 2024 y apoyar la ampliación del alcance del EUDR para incluir “Otras tierras boscosas” y otros biomas amenazados. Además, es esencial impulsar un acuerdo nacional para combatir la deforestación relacionada con la soja que vaya más allá de la legislación vigente.