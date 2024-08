El juez Joaquín Aguirre tampoco se va de vacaciones y prepara su ofensiva

El titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha decretado hábil el mes de agosto y ha empezado por rechazar los recursos presentados por los imputados de la pieza separada del caso Volhov a pesar de que este asunto va a acabar en la Audiencia Provincial que ya le ordenó el archivo de la causa.

Aguirre rechaza apartarse del caso tal y como le han pedido las defensas porque “la recusación se fundamenta en unas presuntas declaraciones de este magistrado, realizadas en el ámbito privado, que han llegado a manos de un medio de comunicación por cauces desconocidos y presuntamente ilícitos y que se hacen públicas seis meses después de la fecha en la que se dice que se realizaron, y tras haberse desestimado una primera recusación y justo después de haberse abierto la pieza separada Injerencia Rusa".

El juez, además, rechaza amnistiar a los investigados por lo que Puigdemont y sus colaboradores se encuentran en una difícil situación. Ya no es sólo el Tribunal Supremo el que puede dictar orden de detención del expresident, sino también un magistrado local que se ha convertido en competidor de su colega de Madrid, Juan Carlos Peinado, prodigándose en los medios de comunicación. Porque, para suerte la suya, se ha reavivado el Caso Negreira gracias a los informes que le ha entregado la Guardia Civil sobre las actividades del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Contenido relacionado El juez Peinado se queda sin vacaciones: tiene hasta septiembre para encontrar pruebas contra Begoña Gómez Marcos López

El equipo de investigación policial ha presentado el informe definitivo donde concluye que el Barçapagó al número dos de los árbitros 7,5 millones por asesorías arbitrales que no han sido halladas. Pero lo más importante es que el documento destapa que la mujer del exdirigente arbitral ingresó en sus cuentas 3 millones durante el periodo en el que su pareja ocupaba el puesto de vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. Se desconocen los conceptos por los cuales Enríquez Negreira cobró esas cantidades ya que la guardia civil no ha encontrado los famosos informes que el club de futbol dice que se elaboraron a cambio de las cantidades pagadas. Es más, hay testimonios como los del entrenador del primer equipo de futbol, Ernesto Valverde, en los que dice tener conocimiento de algunos de esos informes elaborados por el hijo del árbitro, Javier Enríquez, pero que nunca llegaron a sus manos. En cambio, la documentación del padre no aparece por ningún lado.

La Guardia Civil también recoge la declaración a exdirectivos y empleados del club que han coincidido en que nunca se saltaron los controles internos. Así lo testificó Pancho Schröder,ex responsable financierodel club, que detalló que la contratación de Negreiraera muy antigua y que la entidad se había limitado a renovar sus pagos. Además, en el informe, los investigadores destacan la influencia que Enríquez Negreira ejercía en el colectivo arbitral. Era el que puntuaba la actuación de los árbitros, el que decidía su ascenso y descenso, y perteneció a comisiones tan determinantes como la internacional y la de disciplina. Es más, el informe también destaca que saqueó las arcas del comité arbitral y de federaciones como la catalana mediante supuestas ventas de material de oficina o asesorías sin acreditación documental alguna. Todo ello gracias a que "era una persona de relevancia en el mundo del arbitraje" y tenía la consideración de figura "influyente no sólo a nivel regional, sino que ejercía su influencia a nivel nacional".

Contenido relacionado El Comité de Árbitros premió a los colegiados que se equivocaban a favor del Barça José Antonio Gómez

Con estos nuevos argumentos, el juez Aguirre va a revitalizar un caso que se encontraba en punto muerto. Antes de septiembre tiene que solicitar una nueva prorroga de la instrucción que probablemente se la van a conceder a la vista de los nuevos datos aparecidos en este informe. Y este es uno de sus asuntos “estrella” que no va a dejar escapar.

La entidad blaugrana todavía no ha respondido al nuevo informe de la guardia civil. Los informes que elaboró el exvicepresidente del CTA siguen sin aparecer y a ello hay que unir ahora la aparición de los 3 millones de euros en las cuentas de su mujer sin justificación. Joaquín Aguirre se frota las manos porque es consciente de la repercusión mediática de este asunto. Entre la trama rusa del procès, cuya investigación no quiere que se le escape de las manos, y el caso Negreira tiene suficiente material como para seguir en el candelero mediático. Porque otra cosa no, pero este juez es de los que le gusta salir en los medios de comunicación a pesar de que el mismo haya manifestado, en el rechazo a su recusación en el caso del espionaje ruso, no tener un interés "directo ni indirecto" en este proceso judicial denunciando, al mismo tiempo, la existencia de "un fraude de ley" por instrumentalizar unas conversaciones privadas captadas ilegalmente.

Se olvida el juez Aguirre que esas declaraciones las efectuó a una televisión pública alemana por lo que su difusión es completamente legal. Ha sido reprendido en privado por sus superiores que, de todas maneras, no han querido echar mas leña al fuego. Ahora, este magistrado puede convertirse en el protagonista de un episodio de trascendencia social con la imputación a Puigdemont. Y si, al final, no actúa en este asunto, le queda lo de los pagos del Barça a Enríquez Negreira que tienen más repercusión social que lo del caso Volhov que va a acabar en nada tal y como ya se lo advirtió la Audiencia Provincial de Barcelona.