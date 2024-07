Kamala Harris capitaliza el miedo a Trump

La política de los Estados Unidos está basada en el pragmatismo más absoluto. No hay una ideología definida y los dos principales partidos mantienen unos principios que en Europa estarían más cercanos a las formaciones conservadoras y liberales que a las socialdemócratas. Sin embargo, dentro del Partido Demócrata hay un sector más progresista y que está representado por figuras como los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Los progresistas han respaldado a Kamala Harris de manera sorprendentemente rápida en los primeros días transcurridos desde que Joe Biden anunció su renuncia a la carrera presidencial. Esto demuestra que este sector ha dejado de lado su escepticismo respecto a Kamala con la mirada puesta en derrotar a Donald Trump.

Eso sí, Bernie Sanders (independiente por Vermont) sigue sin dar su apoyo hasta que Harris revele una agenda para la clase trabajadora. El veterano senador declaró en la CBS que Kamala tiene que impulsar una agenda para la clase trabajadora y «hablar de las necesidades de las personas que han sido olvidadas durante tantos años».

Menos de dos días tras el anuncio de renuncia de Biden, el 90% por ciento de los congresistas demócratas había respaldado públicamente a Harris. Eso incluyó el apoyo inequívoco de importantes progresistas como las representantes Pramila Jayapal y Alexandria Ocasio-Cortez. Eso sí, advirtieron que su apoyo no era lo mismo que respaldar todas las posiciones y prioridades de Harris.

Progresistas como Ocasio-Cortez no ven otra opción que respaldar a Harris si quieren derrotar a Trump, dado el apresurado proceso para elegir un nuevo candidato de cara a la convención demócrata de agosto. La congresista de Nueva York ya había defendido con vehemencia a Biden, tanto en público como en privado, incluso cuando otros demócratas en el bloque más de izquierdas pidieron que se hiciera a un lado.

Los demócratas han logrado alinear a un amplio sector del partido en apoyo de la campaña de Harris, pero el ala izquierda se ha alineado con ellos, ya que podría haber sido la más perjudicial para los esfuerzos del partido por unirse en torno a Harris.

La rápida alineación del partido con Harris no significa que los progresistas no ejerzan presión sobre su futura administración si es elegida. Pero por ahora, para los demócratas el objetivo es poder ganar. Y parece que el impulso de Kamala es fuerte porque ya se han publicado sondeos en los que la distancia con Trump se ha recortado hasta casi el empate técnico, algo impensable con Biden.

La realidad es que lo que está en juego en las próximas elecciones presidenciales es demasiado importante como para poner piedras en el camino por una cuestión puramente ideológica, ya que Trump derrocaría la democracia, haría deportaciones masivas y promulgaría una agenda de supremacía blanca.

Es pragmatismo de la política estadounidense provoca que no haya cierres de filas sectarios como, por ejemplo, sucede en el PSOE español con Pedro Sánchez. Hace cuatro años, muchos progresistas no respaldaron inicialmente a Biden ni a Harris. Eran escépticos respecto de la inclinación centrista de Biden y de la carrera de Harris como fiscal en un momento en que la base estaba en busca de una mayor supervisión de las fuerzas del orden. E incluso al principio de la administración de Biden, progresistas como Jayapal chocaron con él por sus planes legislativos, en particular sobre un proyecto de ley de infraestructura bipartidista.

Ahora, los progresistas han llegado a un acuerdo sobre su única opción real. Unirse en torno a Harris, que tiene el reconocimiento de su nombre y el dinero la campaña de Biden, les da la mejor oportunidad de vencer a Trump en noviembre. Muchos de ellos dicen que se preocuparán por cuestiones políticas específicas cuando ganen, si es que lo logran.