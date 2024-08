El PP se desquicia con la higa del PNV, provocándose aún más aislamiento

En las últimas semanas, hemos sido testigos de un espectáculo lamentable protagonizado por el Partido Popular y, en particular, por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. La obsesión del PP por atacar al PNV tras su negativa a apoyar las comparecencias solicitadas por los populares en el Congreso no solo denota una falta de estrategia clara, sino que también muestra una peligrosa deriva hacia el aislamiento y la radicalización política. Tellado, lejos de mantener un discurso moderado, ha optado por la vía de la confrontación, utilizando un lenguaje que roza el desquiciamiento y que amenaza con dinamitar las ya frágiles relaciones del PP con otras formaciones políticas.

El PP carga contra el PNV

El Partido Popular, antaño un partido con capacidad de forjar alianzas estratégicas, especialmente con el PNV, ha decidido encerrarse en una trinchera ideológica de la que parece no tener intención de salir. Las palabras de Tellado contra el PNV, acusándoles de "salvar a Sánchez" y de tener un "pacto de silencio", no solo son infundadas, sino que revelan una alarmante incapacidad para aceptar la realidad política actual. Es evidente que el PNV, con una tradición política bien asentada en el pragmatismo y la defensa de los intereses vascos, no va a sucumbir a las presiones de un partido que ha perdido la brújula. Esta estrategia de acoso y derribo por parte del PP solo contribuye a su creciente aislamiento en el panorama político español.

A vosotros Venezuela os importa una higa. Simplemente la utilizáis para fisurar el bloque de gobierno. Maduro es un dictador pero vuestra solicitud de comparecencia no aporta nada. Si con tweets como este queréis lograr el voto del PNV a futuro... Torpe, que eres un torpe. https://t.co/NZqM1DDKpE — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) August 27, 2024

La respuesta del portavoz del PNV, Aitor Esteban,Aitor Esteban, a las acusaciones de Tellado fue contundente y devastadora: “Torpe, que eres un torpe”. Y es que el PP, en su desesperación por debilitar al Gobierno de Sánchez, ha caído en una espiral de errores y torpezas que lo alejan cada vez más de la posibilidad de liderar una oposición constructiva. La negativa del PNV a respaldar las iniciativas del PP no es más que un reflejo de la falta de confianza en un partido que, en lugar de ofrecer alternativas reales y viables, se ha dedicado a lanzar ataques vacíos y sin fundamento.

El empeño de Tellado en señalar al PNV como responsable de la "salvación" de Sánchez no es más que una cortina de humo para ocultar la verdadera crisis interna que atraviesa el Partido Popular. Un partido que, bajo la batuta de Alberto Núñez Feijóo, prometía moderación y sensatez, pero que en la práctica ha adoptado una estrategia de confrontación que lo acerca peligrosamente a los postulados de la extrema derecha. La actitud de Tellado, lejos de fortalecer la posición del PP, lo sume en un mar de contradicciones y errores que no hacen más que agravar su situación.

Por otro lado, la reacción del PP ante la crisis migratoria es otro ejemplo de su falta de humanidad y responsabilidad. Las declaraciones de Feijóo acusando a Pedro Sánchez de "alentar un efecto llamada" a la migración irregular no solo son irresponsables, sino que evidencian una preocupante deriva hacia el discurso xenófobo y alarmista que ha hecho suyo la extrema derecha. Como bien señaló el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el PP está "corriendo detrás de Vox" en un intento desesperado por captar el voto de los sectores más radicales de la sociedad.

Feijóo y su discurso de extrema derecha en materia de migración

La postura de Feijóo y su equipo en materia de migración es un reflejo de la falta de un proyecto político claro y coherente. En lugar de buscar soluciones reales y humanas a un problema complejo, el PP ha optado por el camino fácil de la demagogia y la polarización. Este tipo de discursos, que apelan al miedo y la división, no solo son peligrosos, sino que demuestran una alarmante falta de liderazgo y visión de futuro.

Además, la negativa del PP a apoyar la reforma de la ley de Extranjería, que facilitaría el reparto de menores inmigrantes en la península, es una muestra más de su falta de responsabilidad y compromiso con los más vulnerables. Un partido que se autodenomina defensor de los valores democráticos no puede permitirse el lujo de ignorar la dimensión humana de la migración y mucho menos utilizarla como arma política para atacar al Gobierno.

La deriva radical y aislacionista del PP, impulsada por la retórica incendiaria de Tellado y la falta de visión de Feijóo, está conduciendo al partido hacia un callejón sin salida. Lejos de consolidarse como una alternativa real al Gobierno de Sánchez, el Partido Popular se está sumergiendo en una espiral de autodestrucción que lo aleja cada vez más de los ciudadanos y de las instituciones. El PP de Tellado y Feijóo no solo ha perdido la capacidad de dialogar y construir consensos, sino que también ha renunciado a la moderación y al sentido común que, en otros tiempos, fueron sus señas de identidad.

El camino emprendido por el PP es, sin duda, el del fracaso. Un fracaso que no solo afectará al partido, sino que tendrá consecuencias graves para la calidad de nuestra democracia. Es urgente que el Partido Popular recupere la sensatez y el sentido de Estado que siempre debieron guiar su acción política. De lo contrario, el PP corre el riesgo de convertirse en un actor irrelevante y aislado, incapaz de ofrecer una alternativa real y viable para España.