Santander y BBVA: más de 3.300 millones a los proveedores de armas de Israel

Los grandes bancos mundiales, la gran mayoría de ellos con calificación de «sistémicos globales», es decir, que son «demasiado grandes para quebrar», están protegidos por los gobiernos. El negocio tradicional de la banca era el prestar dinero para ganar con los intereses. Los cambios sociales y económicos han modificado esa línea, pero las grandes entidades siguen financiando actividades que, en muchos casos, vulneran la ética y presuntamente violan los acuerdos y convenciones diplomáticas.

Diario16+ ha publicado y analizado cómo los gigantes del sector financiero mundial siguen destinando préstamos y suscripciones para, por ejemplo, los sectores petrolíferos y carboníferos mientras presumen de su compromiso con la descarbonización y la sostenibilidad del medio ambiente. También cómo se han financiado proyectos en Israel para la construcción de colonias en el Estado de Palestina que han sido declaradas como una violación de los derechos humanos.

La guerra de exterminio de Israel en la Franja de Gaza y el genocidio que se está perpetrando con el asesinato indiscriminado de personas no combatientes, sobre todo niños, ha provocado que jefes de Estado y presidentes de Gobierno de grandes potencias democráticas de Europa están pidiendo la anulación del Acuerdo de Libre Comercio con Israel para cerrar el grifo de la venta de armas al país hebreo.

Sin embargo, tal y como revela el informe «The companies arming Israel and their financiers», las mayores instituciones financieras europeas invierten y financian grandes corporaciones internacionales que venden armas a Israel.

En total, los gigantes bancarios europeos han proporcionado 36.100 millones de euros en préstamos y garantías, y poseen 26.000 millones de euros en acciones y bonos de estas corporaciones armamentísticas.

Con la venta de armamento a Israel, estas grandes empresas del sector militar corren el gran riesgo de ser cómplices de que se sigan cometiendo graves violaciones del derecho internacional humanitario, crímenes contra la humanidad y genocidio en Gaza.

Entre 2019 y 2023, seis de los mayores productores de armas del mundo (Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX y Rolls-Royce) han vendido todo tipo de armamento a Israel.

Según el informe, el banco francés BNP Paribas es, con diferencia, el mayor financiador de las empresas que han vendido armas a Israel: 5.700 millones de euros en préstamos y suscripciones desde 2021. Otras grandes entidades financieras identificadas por el informe son los bancos Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Barclays y UBS , así como el fondo de pensiones del gobierno noruego GFPG y la compañía de seguros Allianz.

Contratos de venta de armas a Israel | Fuente: The companies arming Israel and their financiers

Según señalan las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos, las instituciones financieras tienen la clara responsabilidad de garantizar que no inviertan en empresas que contribuyan a violaciones de los derechos humanos.

Una investigación realizada por la organización holandesa PAX señaló que las seis empresas armamentísticas identificadas en el informe también han suministrado armas a países implicados en violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, incluido Israel.

Desde el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva por parte de Israel contra la Franja de Gaza, las organizaciones internacionales de derechos humanos y los funcionarios de la ONU han denunciado repetidamente las graves violaciones del derecho internacional humanitario que se están cometiendo.

El Tribunal de Apelaciones neerlandés alertó del riesgo de tales violaciones como base para su sentencia de febrero de este año por la que los Países Bajos debían dejar de exportar piezas de aviones de combate F-35 a Israel. Además, el 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que tomara todas las medidas a su alcance para evitar el genocidio en Gaza.

Financiación empresas que venden armas a Israel | Fuente: The companies arming Israel and their financiers

El informe, que se basa en datos de Bloomberg y Refinitiv Eikon, también menciona a los dos grandes bancos españoles. Banco Santander financió a estas grandes empresas armamentísticas que venden armas a Israel con 1.759 millones de euros y cuenta con participaciones por valor de 222 millones en Boeing.

En concreto, según señala el informe, Santander financió con 887 millones a Boeing, corporación que vendió a Israel bombas guiadas del tipo IDAM y GBU-39, 166 millones a Leonardo, empresa que entregó al Estado hebreo helicópteros AW119 y cañones SuperRapid, y 706 millones a Rolls Royce, quien vendió a Israel motores para las tanquetas del tipo Eitan y para los tanques Merkava 4.

Por su parte, BBVA concedió 1.052 millones en préstamos y garantías a estas empresas armamentísticas y cuenta con suscripciones de 214 millones en Boeing y 112 millones en General Dynamics.

La financiación, según el informe, se reparte en 635 millones a Boeing, 193 millones a General Dynamics, corporación que vendió a Israel Gulfstream V modificados como avión espía Oron AGS/SIGINT, 166 millones a Leonardo y 58 a Rolls Royce.