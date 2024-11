El paro sigue escalando en Madrid pese a la 'mejoría nacional': 404 desempleados más en octubre

Los datos de desempleo registrados en octubre en la Comunidad de Madrid vuelven a poner en evidencia un modelo productivo que, en palabras de la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, “no garantiza estabilidad ni solidez en el empleo”. El paro subió en 404 personas el pasado mes, alcanzando un total de 292.074 desempleados, lo que significa un aumento del 0,14% respecto a septiembre. Pese a que en términos interanuales se registraron 13.631 parados menos, una reducción del 4,46%, Prieto subraya que el incremento en sectores como el de servicios, motor de la economía madrileña, es señal de una “precarización estructural” que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras.

Madrid y su dependencia del sector servicios: un talón de Aquiles

En Madrid, el sector servicios continúa absorbiendo gran parte de la mano de obra, generando una elevada temporalidad. Según los datos oficiales, este sector acapara el 88% del producto interior bruto de la región, situación que, según Prieto, “está directamente relacionada con el incremento de contratos temporales y la escasa reducción en este tipo de empleo, incluso después de la aprobación de la reforma laboral”. Durante el mes de octubre, el sector servicios sumó 233.107 desempleados, lo que representa un incremento de 360 personas respecto a septiembre.

Para UGT, esta situación es una clara advertencia de los riesgos que acarrea una economía tan enfocada en actividades estacionales como el comercio y la hostelería. “Es evidente que con este modelo productivo es imposible avanzar hacia un mercado laboral sólido y robusto que ofrezca estabilidad”, critica Prieto, haciendo un llamado a una transformación hacia empleos “verdes” y más sostenibles, que contribuyan a un cambio estructural en la economía de la región.

La temporalidad, un lastre para la calidad del empleo en Madrid

A pesar de que la reforma laboral ha reducido la contratación temporal en otras comunidades, Madrid muestra un comportamiento distinto. En octubre, el 52,3% de los contratos firmados fueron temporales, mientras que solo el 47,7% fueron indefinidos. Esto, sumado a que la mayoría de los nuevos contratos temporales se concentran en el sector servicios, confirma, según Prieto, una tendencia preocupante hacia empleos de corta duración y bajos ingresos que “no permiten a los trabajadores mejorar su calidad de vida”.

A nivel interanual, la contratación indefinida en Madrid solo creció un 10,20%, frente a un incremento del 12,9% en los contratos temporales. Prieto sostiene que este escenario refuerza la precariedad del empleo en la Comunidad y critica que el Gobierno regional siga apostando por el mismo modelo. “El empleo estable en Madrid sigue siendo una promesa incumplida”, sentencia.

Desempleo por sectores: el débil desempeño de la industria y la construcción

El análisis de UGT también destaca la baja representatividad de sectores industriales en la economía madrileña. En octubre, la industria registró un ligero aumento de 163 parados, alcanzando los 15.718 desempleados. Aunque la construcción, con 20.482 desempleados, tuvo una reducción de 54 parados respecto al mes anterior, Prieto señala que “la falta de un plan de reindustrialización limita la capacidad de crecimiento sostenible en la región”.

Además, los datos del paro en el sector de agricultura muestran una tendencia similar, con 2.153 desempleados, 115 más que el mes anterior. Esta baja actividad de sectores más diversificados pone en evidencia, según UGT, la necesidad urgente de un cambio en el modelo económico que permita a la región “ir más allá del monocultivo del sector servicios”.

El impacto del desempleo en los colectivos más vulnerables

Otro aspecto que preocupa a UGT es el desempleo entre los jóvenes y los extranjeros. En octubre, había 21.538 jóvenes menores de 25 años desempleados en la Comunidad de Madrid, de los cuales 2.713 tienen menos de 20 años. Prieto advierte que el acceso de los jóvenes al mercado laboral sigue marcado por la precariedad y la falta de oportunidades. Además, el número de desempleados entre los extranjeros también creció en 1.058 personas en octubre, lo que representa un aumento del 2,11%.

1

“La Comunidad de Madrid debería liderar la creación de empleos de calidad, pero está claro que sin un plan de reindustrialización y una apuesta real por la economía circular, el futuro laboral de nuestros jóvenes y de los colectivos más vulnerables seguirá siendo incierto”, advierte Prieto.

La desigualdad en Madrid: un modelo productivo que no convence

Desde UGT, insisten en que la Comunidad de Madrid ha sido una de las regiones donde menos se ha reducido la contratación temporal, incluso después de la reforma laboral. Según Prieto, esta situación se debe a un modelo económico “excesivamente vinculado al sector servicios, que es incapaz de ofrecer un empleo estable y de calidad”Además, las cifras indican que la mayoría de los contratos indefinidos registrados en octubre fueron a tiempo parcial o bajo la modalidad de fijos-discontinuos, lo que, según Prieto, “desvirtúa el objetivo de la reforma laboral, que debería garantizar empleos estables y con derechos”. Para la secretaria general de UGT Madrid, estas cifras son una señal de alerta y demandan un replanteamiento en la política económica de la Comunidad.

Plan de reindustrialización y economía circular

Prieto enfatiza la importancia de implementar un plan de reindustrialización en Madrid que incentive la creación de empleos en sectores sostenibles y de economía circular. “Es hora de dejar atrás la dependencia del sector servicios y apostar por un modelo que permita a los trabajadores y trabajadoras de la región acceder a empleos dignos y estables”, asevera.

Este plan, que debería ser prioritario en la agenda del Gobierno regional, incluiría medidas para fomentar la creación de empleos verdes en la industria y para fortalecer sectores como la tecnología y la innovación. Según UGT, la transformación hacia una economía circular no solo ayudaría a reducir el desempleo, sino también a mejorar la calidad de vida de los madrileños al reducir la temporalidad y la precariedad.

Para UGT, los datos de paro de octubre en la Comunidad de Madrid no solo reflejan un aumento en el número de desempleados, sino también una estructura laboral que no beneficia a los trabajadores. “Madrid necesita un modelo de empleo que garantice estabilidad, dignidad y derechos para todos”, concluye Marina Prieto, subrayando que mientras no se adopten políticas estructurales que impulsen el cambio hacia una economía diversificada y sostenible, el futuro del mercado laboral en la Comunidad de Madrid seguirá siendo incierto.

Marina Prieto recalca que es el momento de que el Gobierno regional asuma su responsabilidad y actúe en favor de los trabajadores y trabajadoras, promoviendo un mercado laboral menos precario y orientado al futuro. Sin estos cambios, advierte, el desempleo y la temporalidad seguirán siendo los grandes desafíos para los madrileños.