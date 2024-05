Elecciones Europeas: los jóvenes de 18 a 24 años votarán pensando en la situación política española

A la hora de votar en las elecciones europeas del 9 de junio, el 70,8 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años darán más importancia a los temas relacionados con la situación política actual en España, frente a un 25,75 por ciento que dará más trascendencia a los temas relacionados con la Unión Europea y el Parlamento Europeo, según la encuesta preelectoral realizada por el CIS.

En estas elecciones europeas nos jugamos el presente y el futuro de nuestro bienestar para las próximas décadas, porque del resultado dependerá si Europa sigue caminando bajo el paraguas de la libertad, la igualdad y la justicia social, o por el contrario se encamina hacia la involución que sufrimos en los años treinta del siglo pasado y que acabó arrasando Europa.

Estas elecciones son decisivas y aunque teniendo en cuenta el contexto internacional de inestabilidad, un 62,1 por ciento de la población piensa que estas elecciones europeas son más importantes que otras elecciones europeas anteriores, los españoles las consideran como las cuartas elecciones en importancia tras las elecciones generales, municipales y autonómicas.

Por eso hay que activar la participación y votar. Y, sobre todo, entre los más jóvenes para que no se repitan ejemplos como los del referéndum del Brexit, donde tras ver el resultado muchos de entre ese 27,8 por ciento de británicos que se abstuvieron, se arrepintieron en el acto, pero ya no había vuelta atrás.

Hagamos de Europa un lugar mejor el 9 de junio, donde el bienestar y la seguridad se extienda por todos sus territorios con fraternidad. Un lugar que sea un faro de respeto de los derechos humanos en un mundo lleno de incertidumbres e involución ultra.

Hay que ir a votar. Y en estas semanas de campaña, los partidos políticos tienen la responsabilidad de ilusionar a los europeos y convencerles con un proyecto, donde la libertad, la igualdad y la fraternidad estén en el centro de nuestras vidas en todo momento. No más fango, no más bulos, no más crispación.

Y en este empeño, tienen que enlazar con los jóvenes. Porque en España mientras un 68,1 por ciento de la población afirma que con toda seguridad irá a votar el próximo día 9 de junio, en el caso de los jóvenes entre 18 y 24 años, los que señalan que con toda seguridad irán a votar cae hasta el 49,3 por ciento.

La encuesta preelectoral de las elecciones europeas, realizada por el CIS, proporciona información muy valiosa sobre este grupo de edad de 18 a 24 años. Entre otras cuestiones:

Les interesa la UE, las elecciones europeas, pero están poco informados. Al 63,7 por ciento le interesan mucho o bastante las noticias relacionadas con la Unión Europea. Un 62,6 por ciento afirma estar muy o bastante interesado en estas elecciones europeas. Pero, al mismo tiempo, el 63 por ciento dice que están poco o nada informados sobre los asuntos relacionados con la Unión Europea.

Sentimiento de pertenencia europeo y español. El 51 por ciento asegura que se siente “ciudadano europeo y español al mismo tiempo”, el mayor porcentaje entre los distintos grupos de edad. Un 29,2 por ciento sobre todo ciudadano español. Un 16 por ciento ciudadano del mundo. Y un 4 por ciento, sobre todo ciudadano europeo.

Quieren un Parlamento Europeo más fuerte. Ante el papel que debería tener el Parlamento Europeo, el 74,3 por ciento opina que debería tener un papel más importante.

Unas elecciones para cambiar de voto. Un 43,3 por ciento, piensa que en las elecciones europeas puede ser conveniente votar por un partido diferente al que se vota en las elecciones generales.

Un porcentaje alto no tiene decidido su voto. Un 54,6 por ciento tiene decidido su voto y afirma que la campaña le influirá poco. Este dato es significativamente inferior al dato global donde el 78,7 por ciento de la encuestados señala que ya lo tiene decidido. Un 36,3 por ciento de estos jóvenes dicen que la campaña electoral influirá mucho en su decisión de voto. Y otro 6,9 por ciento, no tiene decidido su voto.

Concretamente, un 28,3 por ciento la última semana de campaña. Un 12,4 por ciento durante la jornada de reflexión. Y un 8,1 por ciento, el mismo día de las elecciones.

Hagamos de Europa un lugar mejor el 9 de junio. Y en ella los jóvenes tienen que ser protagonistas.