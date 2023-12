Exministro del PP adoctrina en el mantra de la ultraderecha a alumnos de un colegio concertado de Madrid

En el colegio concertado Cristo Rey de Madrid tuvo lugar un acto de adoctrinamiento y proselitismo de la derecha extrema y la extrema derecha. El centro está subvencionado, por lo que los sueldos de los profesores y profesoras es a cuenta de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Adoctrinamiento en un colegio concertado de Madrid

Un ejecutivo y una presidenta que lleva años denunciando el falso adoctrinamiento en las aulas y en los libros de texto de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno. Pues bien, el exministro de José María Aznar, Mayor Oreja dio una charla en un colegio concertado de Madrid, en la que les dijo a menores de edad en presencia de varias monjas: “España está en caída libre por un plan suicida cuyo capitán es ETA”.

El todavía militante del PP, y dudamos muchos que sea amonestado tanto por Ayuso, como Feijóo dio una conferencia a alumnos de entre 14 y 17 años y en horario lectivo en la que critica al Gobierno, la ley del aborto, la trans, la de la eutanasia y puso en cuestión la autoría del atentado del 11-M porque “cambió el rumbo” del país. Vamos un adoctrinamiento de libro.

De estas charlas saldrán los nuevos cachorros de la derecha extrema y extrema derecha, negacionista y revisionista, no ya de la historia de la dictadura franquista, sino de los hechos más graves ocurridos en democracia.

Como se puede comprobar en un vídeo colgado en redes sociales, fueron cerca de 300 alumnos de tercero y cuarto de la ESO y de primero y segundo de Bachillerato del colegio concertado Cristo Rey de Madrid (todos menores de edad, de entre 14 y 17 años).

Ayer lunes 4 de diciembre de 2023, a las 11 de la mañana y horario lectivo, se produjo la conferencia, anunciada del exministro del PP, Jaime Mayor Oreja, titulada Construir España. Una charla revisionista de la historia de la democracia y en particular de los Gobierno del PP, sobre todo los de José María Aznar, pero también de Mariano Rajoy, y enmarcada en los prolegómenos del Día de la Constitución, para así no tener problemas de programarla.

Pero cuando empieza a hablar, cae la mundial y se empiezan a oír barbaridades. Las clásicas últimamente de boca de los representantes del PP, pero aderezadas con mentiras y falsedades, comprobable y resueltas por los tribunales españoles. Mentiras que le costó a Aznar su tercera reelección.

Mayor Oreja les ha dicho a los alumnos que: “¡España está en caída libre!”. “España está en caída libre, sin paliativos, no está en el borde del precipicio, no, ha decidido ya lanzarse al vacío”.

La monja, de la Congregación de las Esclavas, la profesora Cristina, recordamos que es un colegio concertado y que su sueldo es pagado por todos los madrileños y madrileñas, presentó la conferencia. Tanta es la admiración de esta señora que, al terminar la charla, de casi una hora y media y en horario lectivo, les ha recordado a todos los estudiantes que tienen el deber de defender “la nación”, la “dignidad” y, sobre todo, que no tengan ningún vergüenza, que no la tienen, sobre todo cuando se manifiestan Ferraz, para hablar de la patria, de su España, de la que ellos se apropian.

Por que parece que los demás españoles no somos de ninguna parte y no merecemos tener bandera, porque la de España es solo de ellos, de la derecha extrema y la extrema derecha, la que adoctrina en charlas en colegios concertados. Una nueva camada de cachorros de la burguesía madrileña, la que llena de banderitas los barrios de Madrid,

“Tenemos que perder la vergüenza de escuchar el himno de España e ir con una bandera”, ha dicho.

Fidelidad a España

“Quiero que penséis en la lealtad y en defender los valores de la nación”. Y de pronto, el profesor Bautista, el de Música, se ha puesto a tocar el himno de España con el piano. Según los alumno no es la primera vez que se pone en el centro.

Mayor Oreja ha comenzado su ponencia contando su vida en el País Vasco, su salto al PP y su visión de la política actual.

Un portavoz de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Isabel Díaz Ayuso cuenta por teléfono a algunos medios que, en teoría, no se permiten estos actos en horas lectivas.

Ahora vienen las excusas: “Pero luego los colegios, tanto públicos como concertados, tienen cierta libertad para llevarlas a cabo”.

La secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, Isabel Galvín, ha dicho que estas visitas se suelen aprobar por el Consejo Escolar de cada centro.

Pero para ser serios, vamos a la hemeroteca y que casualidad, Isabel Díaz Ayuso vetó en 2021 una charla de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, en un instituto público de la región durante el 8 de marzo.

Fuentes de la Consejería de Educación de entonces, cuyo consejero era Ossorio, precisaron que no autorizaron el acto ya que no se facilitaban “detalles imprescindibles, como el desarrollo, la hora o la duración del mismo, lo que podría perjudicar el desarrollo de la actividad del centro y la jornada lectiva de los alumnos”.

Tampoco se especificaba, según indican, el número de personas que acudiría para determinar si se vulneraban o no las medidas de seguridad e higiene en los centros educativos. Según explicaron, esta es la información que se solicita ante cualquier acto de estas características y añaden que la decisión de no permitir el acto se comunicó “con antelación suficiente”, el pasado 2 de marzo de 2021 a la directora del instituto.

Ayuso vetó acto político de Irene Montero, pero no de Mayor Oreja

Desde el Gobierno regional fueron más allá y justificaron la suspensión en que la ministra de Igual “pretendía hacer un acto político en horario lectivo”. Fuentes de la Comunidad de Madrid han subrayado que “no va a permitir ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar”. Pues parece que mentían, o que en realidad son selectivos y si permiten los de la derecha extrema del PP y de la extrema derecha.

ETA capitán general de España

Dos años después, Mayor Oreja ha dicho en un colegio concertado de Madrid. “La Constitución de 1978 fue un logro histórico”. “Pero el hecho de que hoy España esté en caída libre no es por culpa de la Constitución, es por culpa de un proyecto de plan suicida que sumó a la izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas, cuyo capitán general es la organización terrorista ETA. Eso es lo que ha llevado a la situación en la que estamos. Es una caída libre en la que has decidido suicidarte. El proyecto que está mal gobernando España es letal y suicida”.

Pero aún hay más: “La Constitución de 1978 tenía que haber exigido una contrapartida con los partidos nacionalistas. No se pudo hacer. No se hizo, pero se tenía que haber pedido una lealtad con España a cambio de gobernar Cataluña y País Vasco. Y esa es la crisis que tenemos y que hoy vivimos, con una asociación letal de la izquierda con el comunismo, nacionalismo y ETA de capitán general”.

El futuro de España ¿Y la libertad de Ayuso?

“Hay que vivir con límites y con normas. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Si tu vives como te da la gana no te haces verdadero, te haces un fresco. Los problemas de España no son la inflación ni los impuestos, el problema de España es que se está cambiando una sociedad por otra sin ruido. Una sociedad basada en fundamentos cristianos, por otra que está basada en la nada. […] No todos tienen que compartir la fe que tengo yo. ¿Qué es lo que me queda a mí en la vida al paso de los años? La fe y la familia. Todo lo demás desaparece […] España está en un momento difícil y hay que atreverse a decir la verdad”. ¿Y en que queda la prometida libertad de la que presume Ayuso en todos y cada unos de sus actos y discursos?

Cataluña

Mayor Oreja aseguró que el problema fundamental es que el nacionalismo es un puente unidireccional. “El puente es un tránsito, pues bien, cuando estas sociedades cruzan el puente se transforman en la extrema izquierda. ¿Quién va a gobernar el País Vasco en 2024? ETA, con el PSOE y con Sumar. ¿Quién está gobernando en Cataluña? El PSC con ERC y Sumar”.

Ley trans, la ley de eutanasia y el aborto u

Mayor Oreja respondió con críticas a la ley trans, la ley de eutanasia y el aborto. “Hemos tenido cuatro años en donde hemos sufrido el enaltecimiento de la autodeterminación en el ámbito de las personas. Te autodeterminas para elegir el género que quieres, para abortar cuando quieras, y para matarte a través de la eutanasia cuando quieras. Esto se ha hecho con un silencio abrumador. España va a vivir un desguace como en los Balcanes. Para todo eso, es fundamental quebrar la independencia del único poder que no controlan, que es el judicial. Hoy tienen el poder legislativo y el constitucional. Les falta el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Y en eso están, esto es un proceso que está pactado. Estamos ante el primer gran reto que es defender a los jueces”.

De pronto un religioso de los de Cristo Rey, cuyo sueldo como profesor es a costa del erario público, toma la palabra: “Don Jaime, España no está en caída libre porque la vamos a parar”.

Mayor Oreja responde: “Ojalá, pero cuando hay un frente, los frentes no tienen límites ni bordes”. Otra alumna levanta la mano.

Mayor Oreja piden a los jóvenes que no se informen, que pasen de los medios de comunicación: “Hace falta tiempo para reflexionar. Todo lo nuevo no es bueno. Yo creo que el aborto es malo y lo vamos a ver dentro de 80 o 100 años cuando se avergüencen de nuestra generación. ¿Cómo se puede matar a cientos de miles de personas que iban a nacer? Eso es como la esclavitud, la moda dominante. El nuevo ser es otra persona. ¿Por qué tienes el derecho a matarle? Tampoco tienes el derecho a suicidarte. Ni el suicidio ni el aborto pueden ser derechos. Son tragedias o crímenes. De eso, nos daremos cuenta dentro de mucho tiempo, cuando se pregunten: ‘¿cómo podían con un absorbedor hacer sufrir a un feto con cinco meses?, ¿cómo puedes meterle un gancho y matarle porque esté viviendo?’. Son disparates”.

ETA responsable del atentado del 11M

¿Ha habido muchos cambios en el Ministerio del Interior desde 2001?, le pregunta una alumna, menor de edad, sin preguntar por el juicio contra la trama urdida por el Gobierno de Rajoy y su ministro del Interior, Fernández Díaz, y su policía paralela.

Mayor Oreja contesta: “Mira, yo creo que España cambió esencialmente en 2004. Hubo un atentado terrorista, no sé ni me interesa la autoría. España cambió de rumbo. Es como el atentado del otro día a mi amigo [Alejo] Vidal Quadras. El objetivo es desestabilizar a España. ¿Quién lo hizo?, ¿los rusos?, ¿las extremas izquierdas catalanas?, ¿la extrema derecha, derecha, española? El objetivo es que la manifestación contra la amnistía del domingo fuera distinta. ¿Qué sucedió en el atentado del 11-M? Que cambió el rumbo de España. El atentado se hace cuatro días antes de las elecciones generales. Si hubiese sido alguna venganza de los iraquíes, nos lo hubiesen hecho otro día. No, no, el atentado se hace cuatro días antes y cambia el rumbo de España. La violencia terrorista ha sido determinante para España. Es una mala afirmación, pero es verdad. El hecho más claro es el 11-M. Y se produce una decisión de una organización terrorista que busca la destrucción de los fundamentos cristianos y de España. ETA decían que era antifranquista para acabar con Franco y no. […] En el fondo, como haya cambiado el ministerio es lo de menos. Hay una crisis de fundamentos y eso es lo que está viviendo España”.

La charla concluye con el himno de España. La monja Cristina, cuyo sueldo pagamos todos los madrileños, coge el micrófono y remata el adoctrinamiento:

“España, reanímate, sal de tu letargo”, (con el PP y Vox, claro, los demás son el diablo)