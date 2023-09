José María Sánchez Navarro nos da claves para nuestra salud alimentaria: por qué la manera de cocinar es fundamental

Cada vez somos más quienes nos preocupamos por el origen natural de los alimentos que consumimos: hortalizas, frutas, carnes y pescados que se nos presentan en el mercado y de los que queremos conocer su origen, su tratamiento y de qué manera nos nutren.

No basta con esto. No es suficiente acceder a productos «bio» o «ecológicos». Hay que saber también cómo procesarlos: desde cómo cortarlos, cómo conservarlos, cómo cocinarlos, de qué manera consumirlos. Algunos pueden perder sus nutrientes e, incluso, otros pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud si no sabemos cómo debemos conservarlos.

Síndrome del bebé azul

Sirva como ejemplo el síndrome del bebé azul, algo desconocido para la mayoría de los padres y madres, pero que, sin embargo, es de fundamental importancia: el síndrome del niño azul es una situación clínica grave que tiene lugar cuando la hemoglobina de los hematíes es oxidada a metahemoglobina. Afecta a los niños, originando la aparición de una coloración gris-azulada en la piel y se asocia al consumo de verduras de hoja verde. Concretamente, verduras como las espinacas, las acelgas o la borraja tienen un alto contenido en nitrato. Aunque en sí mismo el nitrato no es tóxico, sí lo es al reducirse en nitritos en el cuerpo humano. Su alta concentración puede producir metahemoglobinemia, que se caracteriza por la reducción de la capacidad de transportar el oxígeno a los tejidos. Sirva este ejemplo, que nos indica la importancia de evitar determinadas verduras en edades tempranas, y además, la importancia de comerlas frescas, sin tener por ejemplo el puré preparado durante horas.

Utensilios de cocina

Los utensilios que empleamos en la cocina también son fundamentales. El tipo de sartén, de cuchillo, de cuchara, y por supuesto, el uso de determinados electrodomésticos (como el microondas) son de una importancia fundamental a la hora de tratar los alimentos que vamos a consumir.

No es lo mismo consumir un producto hervido, que a la plancha o frito. Ni sus propiedades se mantienen a determinadas temperaturas.

De todo esto hablamos hoy con el experto José María Sánchez Navarro en una conversación que puedes ver pulsando aquí o en el siguiente enlace: https://beatalegon.tv/video/la-importancia-de-saber-como-procesar-los-alimentos-con-jose-maria-sanchez-navarro/