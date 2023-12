Las negociaciones sobre la transformación de los sistemas alimentarios se estancan en la COP28

Las negociaciones sobre el Trabajo Conjunto de Sharm el-Sheikh (SSJW) para la Implementación sobre Agricultura y Seguridad Alimentaria han concluido en el marco de Cumbre del Clima sin acuerdos sustanciales y está previsto que se reanuden en junio de 2024. En el nuevo borrador del Balance Global (Global Stocktake) no se incluyen acciones sobre la transformación de los sistemas alimentarios, a pesar de que figuraban tanto en la sección de mitigación como en la de adaptación de los borradores anteriores.

WWF ha advertido de que el estancamiento de las negociaciones amenaza la capacidad colectiva de alcanzar los objetivos climáticos, naturales y de desarrollo. La organización explica que, en el nuevo borrador del Balance Global (Global Stocktake) «no se incluyeron acciones sobre la transformación de los sistemas alimentarios, a pesar de que figuraban tanto en la sección de mitigación como en la de adaptación de los borradores anteriores». Junto a WWF, más de 50 organizaciones, han expresado su preocupación a través de una carta abierta a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y han instado a que se incluyan los sistemas alimentarios en el texto de decisión final.

La COP28 comenzó de forma positiva en lo que respecta a la acción climática basada en los alimentos cuando 134 mandatarios firmaron la Declaración de los Emiratos sobre Agricultura Sostenible, Sistemas Alimentarios Resilientes y Acción Climática. También se pusieron en marcha varias iniciativas de asociaciones público-privadas, pero los últimos acontecimientos amenazan con socavar los avances.

En este sentido, Joao Campari, líder de la Global Food Practice de WWF explica que «la ciencia es clara: no alcanzaremos ninguno de los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París sin una acción climática más ambiciosa, integral y equitativa en materia de alimentación. El hecho de que las negociaciones sobre el Trabajo Conjunto sobre Agricultura y Seguridad Alimentaria no hayan llegado a ningún acuerdo, y que los sistemas alimentarios estén siendo marginados del Balance Global (Global Stocktake), es profundamente decepcionante. Los negociadores no pueden hacer oídos sordos a la ciencia ni a la urgencia de abordar este tema». Añade que, dado que las negociaciones del trabajo conjunto no se reanudarán hasta junio de 2024, ya se ha desperdiciado la oportunidad de dar un gran paso adelante en la acción por el clima, y que los negociadores no pueden desaprovechar otra excluyendo la transformación de los sistemas alimentarios del Balance Global.

- Publicidad -

«Tiene que volver a incluirse, y de forma significativa. Las negociaciones formales deben estar a la altura de la ambición mostrada por la Presidencia de la COP28 y diversos actores públicos y privados, o corremos el riesgo de que la promesa inicial de esta cumbre del clima quede incumplida».

Por otro lado, en cuanto a la valoración general de la COP28, Campari concluye que «el compromiso que los líderes mundiales mostraron al firmar la Declaración de Emiratos, para integrar los enfoques de los sistemas alimentarios -que combinan la producción, el consumo y la pérdida y el desperdicio de alimentos- en la acción climática era exactamente lo que necesitábamos en un momento en el que el objetivo de los 1,5 ºC parece cada vez más difícil de alcanzar. Este compromiso mantiene viva la esperanza, pero debe reflejarse en las negociaciones formales y conducir urgentemente a la adopción de medidas para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los paisajes terrestres, marinos y fluviales que son fundamentales para sustentar la vida en la Tierra».

Cinco acciones clave

WWF reclama cinco acciones clave en la COP28 con respecto a los sistemas alimentarios en el paper: «WWF Food expectations for UNFCCC COP28», publicado el pasado mes de noviembre y que pone de manifiesto «que es hora de que todas las partes interesadas tomen acciones ambiciosas y urgentes» De este modo, propone reconocer el papel vital de los sistemas alimentarios para abordar la crisis climática en la decisión de cobertura de la COP28 y los resultados del primer Balance Global; incluir enfoques basados en los sistemas alimentarios en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), los Planes Nacionales de Adaptación (NAPs) y las estrategias a largo plazo; incorporar un enfoque integral de los sistemas alimentarios en el trabajo de Sharm el Sheikh (COP27) sobre la aplicación de la Acción por el Clima en la agricultura y la seguridad alimentaria (SSJW); aumentar el apoyo final a los sistemas alimentarios resistentes al clima, respetuosos con la naturaleza e integradores, e incluir la eliminación progresiva de los combustibles fósiles de los sistemas alimentarios en todas las medidas mundiales y nacionales de lucha contra el cambio climático basadas en la alimentación.