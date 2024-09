Los autores del bulo sobre la transexualidad de Begoña Gómez van a pagarlo caro

A Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, la extrema derecha le ha montado una cacería personal que ninguna otra primera dama ha tenido que sufrir a lo largo de la historia de nuestra joven democracia. No solo la han juzgado y condenado, vinculándola con la corrupción, para dañar a Pedro Sánchez. También se ha tratado de deshumanizarla con vejaciones y escarnios de todo tipo, como aquel bulo de que es “transexual”, una infamia propalada ampliamente en las redes sociales.

La Justicia trata ahora de encontrar de dónde partió esa campaña cruel que circuló ya en tiempos de pandemia (cuando entre los grupos de extrema derecha se puso de moda llamar “Begoño” a la esposa del premier socialista). Jueces y policías tratan de encontrar el punto de origen de esta ofensiva, que de momento ha llevado a Pilar Baselga, una escritora a la que en su día se relacionó con ese bulo, a los tribunales. “Pilar Baselga calla ante el juez y rechaza explicar su bulo de que la mujer de Sánchez es transexual”, publicaba el Diario.es el pasado mes de abril. Moncloa se ha tomado muy en serio este asunto y está forzando a que se llegue hasta el final para desentrañar la verdad y que los autores paguen por una de las campañas de desprestigio más atroces y descarnadas que se recuerdan.

“Pilar Baselga, la tertuliana difusora de bulos que acusó falsamente a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, de estar implicada en una trama de narcotráfico en Marruecos y de ocultar a la opinión pública una supuesta condición de transexual, afronta una querella por injurias y calumnias. También una petición de pena de siete años y medio de prisión por parte de la Fiscalía al haber sido una de las principales difusoras del bulo del Bar España, tras una condena anterior por intromisión ilegítima del derecho al honor”, añade el Diario.es.

La difusora de bulos Pilar Baselga, una habitual en medios y entornos de la extrema derecha, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga la falsedad que lanzó en noviembre de 2022, cuando dijo que Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, es transexual y que formaba parte de una red de narcotráfico. “Según ha podido saber el Diario.es de fuentes conocedoras de la declaración ante un magistrado madrileño, Baselga ha preferido ahora guardar silencio” cuando se le ha preguntado por esta campaña de desprestigio sin ninguna prueba.

Acusar a la esposa de un presidente del Gobierno de narco y trans es algo muy grave, no es ninguna tontería. Pero a diario se vierten declaraciones de este tipo, impunemente, en las redes sociales, donde el calumniador o injuriante cree sentirse a salvo escudándose en el anonimato. Esto parece que va camino de cambiar. En los últimos días hemos visto usuarios de X, antes Twitter, en apuros con la Justicia por difundir toda clase de bulos, como esa gente que acosó a un pariente del pequeño Mateo, el niño de 11 años asesinado en Mocejón. Los ultras dieron por bueno el bulo de que al menor lo había matado un inmigrante y la emprendieron contra el portavoz familiar de la víctima.

“Si difundes un bulo y después cuentas que efectivamente, es falso, ya da igual, ha calado entre la gente”, asegura a Público Mariano Torcal, catedrático de Ciencias Políticas de la Pompeu Fabra y autor de De votantes a hooligans: la polarización política en España.

El caso Begoña Gómez, de momento, no tiene nada que ver con el delito de tráfico de influencias, por el que la esposa del presidente ha sido llevada ante un juez, sino con el linchamiento moral al que viene siendo sometida desde hace años. De momento Baselga y algún que otro directivo televisivo ya han tenido que visitar un juzgado de Madrid después de que en marzo de 2023 Gómez presentara sendas denuncias al considerar que los bulos lanzados sobre ella por parte de la agitadora ultra “pueden ser claramente calificadas como delitos de injurias y calumnias”.

Aunque Baselga ha evitado contestar a las preguntas de todas las partes el responsable de la tele de la caverna sí respondió al juez y su propio abogado. “Las fuentes consultadas por este diario han explicado que el comunicador ha eludido cualquier responsabilidad respecto a las falsas acusaciones lanzadas por su tertuliana. Tras la toma de declaración de ambos acusados, el procedimiento continúa en fase de instrucción y tanto el juez como las partes deberán aclarar en las próximas semanas si solicitan alguna otra diligencia”, asegura el Diario.es.

El 22 de noviembre de 2022 Baselga realizó las siguientes afirmaciones en el programa Los Intocables de la televisión ultraderechista Distrito TV: “Nuestra querida primera dama, bueno segunda dama porque la primera es la reina, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera 'Begoño'. Esta esposa del presidente o esposo viene de una familia de tradición de saunas gays, esto hay que decirlo”. La bromita le puede salir caro. Y no solo a ella, sino a todo aquel que, tras darle al botón del teléfono móvil, haya contribuido a extender la infamia. La democracia no está pensada para arruinar vidas ajenas. Eso empiezan a entenderlo quienes han hecho del bulo un carnaval diario.