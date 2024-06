Renovación del CGPJ: de la «traición consumada» al «nuevo socio» del PSOE

Las reacciones al acuerdo del PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se han hecho esperar. Para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha señalado que «con gran alegría podemos decir que por fin ha habido un acuerdo para la renovación del poder judicial es un acuerdo que pone fin a una anomalía institucional que tenía nuestro país. Es un gran día para nuestra democracia y para nuestro Estado de derecho. Desde hoy, en España, los tres poderes funcionan con normalidad institucional. El acuerdo responde a un clamor de la sociedad española. Este acuerdo tiene un enorme valor político para la salud institucional y reputacional de nuestro país y beneficia a toda la ciudadanía.» Además, ha ponderado y agradecido el esfuerzo del PP.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado también el acuerdo alcanzado aunque no ha desaprovechado la ocasión para atacar al Partido Popular por mantener «secuestrado» durante cinco años al CGPJ. «Hoy damos un paso adelante frente a la pretensión del PP de no cumplir con el mandato constitucional de que los jueces fuesen quienes eligen a los propios miembros judiciales, que finalmente no estará en el acuerdo que se ha suscrito.» Por otro lado, ha sostenido que el bloque PSOE-Sumar «ha negociado conjuntamente en proporción a los votos y los representantes» sobre los nombres propuestos para las vocalías.

También en el ámbito de Sumar, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha valorado el acuerdo como «una victoria para la democracia» y ha ponderado el hecho de que su formación ha aportado y expresado su opinión respecto a los perfiles de los candidatos al CGPJ.

En el lado del PSOE, Patxi López, ha indicado que «el cuerdo objetiva las condiciones para llegar al CGPJ. Por ejemplo, si un juez ha participado en política, tendrá que estar dos años sin dictar sentencias y no podrá dictar las que tengan que ver con la política. Estamos haciendo que el paso entre política y justicia no se contamine.»

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado satisfecho por el acuerdo con el PSOE y ha afirmado que «ni el PP ni el Partido Socialista van a controlar el poder judicial. Misión cumplida.» Además, ha aprovechado para cargar contra Pedro Sánchez y le ha acusado de «contaminar casi todas las instituciones. Desde Bruselas nos seguirán acompañando para frenar los desmanes de Sánchez sobre el estado de derecho.»

Evidentemente, los palos tenían que llegar y lo han hecho, en primer lugar, desde uno de los socios parlamentarios del gobierno de coalición. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha dado la bienvenida al nuevo socio del PSOE, el PP. «El PSOE anuncia hoy un nuevo socio, el PP, la gran coalición,» ha dicho.

Por otro lado, Rufián ha lamentado no haber sido informado sobre ningún aspecto del acuerdo y ha destacado que el pacto no arregla la situación de la Justicia en España. Eso sí, en ningún momento pone en cuestión la continuidad de la mayoría progresista en el Congreso aunque ha reconocido que «esto no es un pacto de Estado, sino una patada hacia adelante.»

Otro de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, EH Bildu, también ha censurado el acuerdo. «El reparto de puestos con el PP puede perpetuar la politización de la justicia y existe el riesgo de que en el futuro se vuelvan a producir situaciones de bloqueo por parte de la derecha. Se trata de un acuerdo con el PP que ni siquiera oculta la utilización de la justicia para sus intereses y fines políticos.»

En el lado de la extrema derecha, Santiago Abascal, a través de un post en X (antes Twitter), ha señalado que «la traición se ha consumado. La dirección nacional del PP se reparte los jueces con el PSOE y entrega la Justicia a Sánchez, justo cuando la corrupción le rodea, y en mitad de su golpe a la Constitución, a la separación de poderes y a la igualdad de los españoles ante la Ley. Legitiman el golpe de Sánchez y le atrincheran en el poder, que cada vez es más absoluto.»