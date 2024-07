Hazte Oír le gana la partida a Manos Limpias en los tribunales

La organización ultraderechista Hazte Oír tiene presentadas más denuncias contra Pedro Sánchez y el gobierno progresista que su hermana ideológica Manos Limpias. La última ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo y se trata de una acusación por malversación contra Pedro Sánchez alegando que ha utilizado fondos y recursos públicos en la promoción de su libro Tierra Firme.

El alto tribunal ha encargado a un miembro de la sala de Lo Penal, el juez Vicente Magro, que compruebe si existen inicios de delito y, de ser así, se abrirán las correspondientes diligencias contra el presidente. Hazte Oír cuenta con suficientes recursos económicos para financiar un ejército de abogados capaces de gestionar esta y otras muchas denuncias, en España, incluso en el extranjero a través de su organización en el exterior, Citizen Go, con presencia en 15 paises. En 2023 declaró haber recibido donaciones por un total de 4 millones de euros, suficientes como para pagar a los mejores bufetes penalistas no sólo de España sino de Europa.

Mientras tanto, Manos Limpias, que se autodenomina “sindicato”, cuenta con un inconveniente. El jefe del entramado es Miguel Bernard, quien fue absuelto en el caso Ausbanc de delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión y estafa. Aunque el Supremo considera que las acciones que llevaron a cabo él y su socio, Luis Pineda, no fueron delictivas, lo cierto es que en la sentencia queda probado que pidieron dinero a cambio de la retirada de las demandas judiciales presentadas. La mas conocida fue la del Caso Noos, a los abogados de Cristina de Borbón, y a banqueros como fueron los gestores de La Caixa y Banco Sabadell. Ese es el motivo por el que Bernard tiene problemas a la hora de recaudar fondos para poder financiar las denuncias que presenta.

La última, que ha tenido trascendencia mediática, es la del caso de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que, en su día, fue calificada como chapucera. Basada en recortes de prensa muchos de los cuales fueron matizados por sus autores en sede judicial. No obstante, contó con una inestimable colaboración, la del juez de primera instancia número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, un afín al PP que, poco a poco y saltándose las ordenes de sus superiores en ocasiones, sigue adelante con una investigación que engorda cada día que pasa como una bola de nieve.

Una instrucción que puede acabar en la fiscalía europea. Todo depende del conflicto de competencias planteado en el Supremo. Pero si, como todo parece indicar, la parte del sumario donde se pueden advertir indicios de irregularidades, las de las relaciones de Gómez con el empresario Barrabés, acaba en la justicia de la UE, ésta no admite las acusaciones populares en sus procedimientos. Habría que acudir a la personación particular que tiene que ser ejercida por una persona física o jurídica que se considere perjudicada. Manos Limpias lo tendría bastante difícil. Pero Hazte Oír cuenta con un interesante recurso. Tiene una organización internacional, Citizen Go, con una inmejorable cobertura jurídica a base de un ejército de abogados bien pagados y el apoyo de los mas prestigiosos bufetes internacionales.

Recientemente, Citizen Go ha hecho públicas sus cuentas: 4,3 millones de ingresos por donaciones, 2,6 millones mediante “donaciones directas” y 1,7 millones a través de las denominadas “donaciones mensuales”. Esta organización dice no aceptar subvenciones o aportaciones de instituciones públicas. Las cuotas de sus socios alcanzaron la cantidad de 1.165.885 euros. De todas esas cantidades, la filial española obtuvo unos donativos cifrados en 509.478 euros. Eso sí, lo gastado en campañas se redujo respecto a 2022. Incluso se puede permitir el lujo de contratar personal, un abogado para Hungría, un contable en Alemania y un “activista” para España.

Se ha dicho que Hazte Oír está relacionada con la secta secreta El Yunque. Hay, incluso, sentencias judiciales que así lo señalan. Lo que sí es cierto es que su ideología es de extrema derecha y que mantiene muy buenas relaciones con Vox, aunque también con el PP. El gobierno de Mariano Rajoy la inscribió como “asociación de utilidad pública” lo que implica ventajas fiscales. En 2019 el ejecutivo de coalición le retiró ese privilegio.

Hay otras entidades que también se personan en las causas judiciales. La última en aparecer la lidera un abogado, Aitor Guisasola. Es el Movimiento de Regeneración Política en España y ya estuvo presente en el Caso Neurona. Guisasola ha hecho un llamamiento a sus seguidores en YouTube y Telegram para que les aporten los 10.000 euros que el juez Peinado les ha impuesto de fianza para personarse.

Iustitia Europa es una Formación encabezada por Luis María Pardo, abogado conocido por su oposición a la Agenda 2030, y su apoyo a páginas web difusoras de bulos. Este partido inició una recaudación de fondos para personarse, también, como acusación popular en el proceso judicial contra Begoña Gómez. Hay quien dice que detrás de este grupo se encuentra el Partido Popular. Eso en lo que se refiere al caso Begoña Gómez. Si nos adentramos en el caso Koldo encontramos a la asociación Liberum quien pidió la comparecencia de la mujer de Sánchez en calidad de testigo. La Audiencia Nacional rechazó la petición. Y luego están las asociaciones de víctimas del terrorismo que suelen personarse en todas las causas donde hay implicados miembros de ETA. La Asociación de Abogados Cristianos y la Fundación Francisco Franco también están abonados a los juzgados

Todas las asociaciones personadas en esta causa tienen un denominador común, son próximas a la extrema derecha. Entre sus objetivos figuran “luchar contra la corrupción, la construcción de un nuevo modelo de Estado y acabar con las leyes que protegen el aborto, la LGTBI y la memoria histórica”. Por lo tanto, su ideario está claro. Ahora a saber de dónde sacan el dinero para esa profusión de medios con que cuentan.