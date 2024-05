Tigre Bellido

Qué manía con buscar a los coetáneos, formar grupos (de gente que ni se conoce ni se aprecia ni se…), supongo que al crítico literario esto le da hormas para poder encarrilar sus análisis; a veces el filólogo se parece demasiado a la parodia fílmica del crítico teatral, que parece trasladar sus frustraciones literarias a los artículos, o sea, que si yo no soy escritor al menos me nombro a mí mismo inventando un marchamo generacional por el que ser recordado. No concuerdo, el escritor suele estar solo y hace su obra solo; los grupos suelen ser tinta no de literata sino más bien de calamares.

Yo soy lector. De repente, un libro me impacta; Música para tigres de Alejandro Bellido, ganador del Premio Rafael de Cózar de la Universidad de Sevilla y publicado por Renacimiento; llama la atención enseguida por su fuerza, por su presencia, por su solidez bien resuelta en la escritura. “Rizada selva roja desatada” es un endecasílabo afortunado, silbante, medido y efectivo: eso hace un poeta. Bellido demuestra saber lo que tiene entre manos y tiene un mundo propio, no es necesario hacer una comparativa con la escritura de su momento si de lo que se trata es de revelar las virtudes presentes en este libro.

No hay nada trillado en poesía, porque siempre se trilla lo mismo. La cuestión es mirar distinto, aprender mucho para retorcer o usar la forma, leer más para no ser vulgar y, sobre todo, ser auténtico: no confundamos el Arte con un mero sentimentalismo que convierte al autor en obra y la obra medio para llegar al autor. Es la obra lo que importa. Este poemario reúne estas características, se lee con interés y con la facultad del descubrimiento perfectamente despierta.

La poesía siempre corre el riesgo de la cursilada, de la intimidad impuesta (no compartida), de la invención sin motivo (creatividad lo llaman), Música para tigres se impone con una cierta cotidianeidad, una narratividad que lo podrían desgajar de lo lírico y, sin embargo, no es así, sale airoso de lo prosaico para, en armonía de formas y temas, transmitir la sensación de ser actual, respetar la tradición literaria y empujar a seguir leyendo y escribiendo.

Bellido nació en el 93, teniendo en cuenta que en poesía se es “joven poeta” hasta los 70, yo creo que hay que seguir atentamente el curso de sus libros, porque ama la Literatura y se le nota. Seguro que algo nos querrá decir.

GALGO Es increíble, galgo, cómo corres, resulta impresionante verte tras aquella liebre blanca que parece de puro huir de ti, bola de nieve en pleno lanzamiento o un manchurrón blancuzco y temeroso, pues presiente que —a poco que te esfuerces— penderá de tu boca resollante, en un rato, sin vida. Y me impresiona ver esa anatomía perfectamente diseñada para cazar a aquella liebre; no he mirado la Wikipedia, pero me imagino que esa figura enjuta, aerodinámica, tiene una tradición ya secular; desde vete a saber en qué momento los humanos pensaron crear un perro que fatigase el aire, lo alborotase y des- hiciese en multitud de invisibles jirones, veloz cual proyectil para ser disparado directo hacia su presa. Y muchos cruces fueron necesarios. Perros de todo mar y toda tierra cruzándose incesantes en la carrera larga de los siglos —y en todos esos cruces la omnipresencia del humano siempre como si fuera un dios, seleccionando, decidiendo el futuro de la especie— hasta que finalmente el prototipo ya estaba terminado y lo llamaron galgo. Y no sé qué me pasa, pero ahora después de estar pensando y contemplándote con el trofeo colgando de tu boca me doy cuenta: no he visto jamás una victoria más triste que la tuya.