Decenas de miles de personas exigen soluciones a la crisis de la vivienda en Madrid

Este domingo, 13 de octubre, Madrid ha vivido una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos meses. Bajo el lema "Se acabó: bajemos los alquileres", miles de personas tomaron las calles para exigir medidas inmediatas frente a la creciente crisis de vivienda. Convocados por cuarenta colectivos, con el Sindicato de Inquilinase Inquilinos de Madrid a la cabeza, junto con UGT y CCOO los manifestantes lanzaron un mensaje contundente a los gobiernos central y autonómico: la situación es insostenible y el acceso a la vivienda no puede seguir siendo un lujo inaccesible para la mayoría.

Manifestación de Madrid por el Derecho de la Vivienda | Foto: Agustín Millán

El recorrido de la protesta, que comenzó en Atocha y terminó frente al edificio Metrópolis en la Gran Vía, estuvo marcado por consignas que denunciaban la especulación inmobiliaria, los elevados precios del alquiler y la falta de acción gubernamental. "No es normal que para vivir en Madrid tengamos que destinar más de la mitad de nuestros sueldos a un alquiler. No es justo que los fondos buitre se queden con nuestras casas mientras nosotros no podemos pagar ni un techo", gritaban algunos manifestantes.

El precio de los alquileres: un problema que sigue creciendo

Uno de los principales puntos de indignación es el aumento vertiginoso de los precios del alquiler en las grandes ciudades, en particular Madrid y Barcelona. Según datos recientes, el coste del alquiler en la capital ha aumentado más de un 30% en los últimos cinco años, mientras que los salarios apenas han crecido. Esta desproporción está empujando a muchas personas a situaciones de vulnerabilidad económica, con familias que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar una vivienda que, en muchos casos, no cumple con los mínimos de habitabilidad.

Manifestación de Madrid por el Derecho de la Vivienda | Foto: Agustín Millán

“Esto no es vivir, esto es sobrevivir”, comentaba una de las manifestantes, madre de dos hijos, que aseguró haber visto cómo su alquiler subía un 20% en solo dos años. Este tipo de testimonios, que abundaban entre los asistentes, reflejan la desesperación de una población que se siente abandonada por las instituciones.

Una demanda clara: regulación de los alquileres

Los colectivos que organizaron la manifestación tienen un mensaje claro: es necesario un control de precios para los alquileres. El rechazo del Congreso de los Diputados a admitir a trámite la propuesta para la regulación de los alquileres temporales fue el detonante final de esta movilización. "No queremos más promesas vacías. Es el momento de actuar", decía el comunicado del Sindicato de Inquilinas, que plantea una serie de demandas concretas.

Manifestación de Madrid por el Derecho de la Vivienda | Foto: Agustín Millán

Entre ellas, destacan la implementación de una regulación que limite el precio de los alquileres, la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión, y la conversión de las viviendas turísticas en pisos de alquiler para residentes. “No se trata solo de reducir el precio, se trata de devolver la vivienda a la gente. No es un negocio, es un derecho”, afirmaba uno de los portavoces del sindicato.

Señalando responsables

La manifestación no solo apuntó a los caseros y rentistas como responsables de la crisis de la vivienda, sino también al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid. Las críticas se dirigieron hacia lo que los manifestantes consideran una "complicidad" con los especuladores, permitiendo que los fondos buitre acumulen propiedades y fomentando políticas que benefician a las grandes inmobiliarias.

Cabecera manifestación de Madrid por el Derecho de la Vivienda | Foto: Agustín Millán

Las palabras de Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid, resonaron con fuerza durante la protesta: “La vivienda no es un lujo, es un derecho. No podemos permitir que se siga especulando con algo tan básico como un hogar mientras miles de personas no tienen acceso a una vivienda digna”. Además, se exigió la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a quien acusaron de inacción y de no cumplir con las promesas electorales de su partido.

Un movimiento que no cesa

La manifestación del pasado domingo fue solo el principio de lo que los organizadores consideran una "escalada de movilizaciones". De hecho, ya han anunciado su intención de convocar una huelga de alquileres si no se atienden sus demandas. “Hemos demostrado que somos muchos, que no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras los precios siguen subiendo y nos expulsan de nuestras casas”, explicaba uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas.

Manifestación de Madrid por el Derecho de la Vivienda | Foto: Agustín Millán

El apoyo de partidos como Más Madrid, Podemos y Sumar ha sido crucial en esta movilización. Miembros destacados de estas formaciones, como Isa Serra o Íñigo Errejón, estuvieron presentes durante la marcha, reafirmando su compromiso con la causa. "La vivienda es un derecho, y vamos a luchar por ella en las calles y en las instituciones", declaraba Serra en un vídeo que circuló por redes sociales.

La secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, en la manifestación de Madrid por el Derecho de la Vivienda | Foto: Agustín Millán

La lucha por la vivienda continúa

Lo ocurrido el 13 de octubre en Madrid es una muestra clara del descontento social ante una de las crisis más acuciantes del país. El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural que afecta a miles de familias, especialmente a los jóvenes y a las personas con rentas más bajas. La manifestación ha dejado patente que, si las autoridades no actúan de manera inmediata y eficaz, la presión social continuará aumentando.

Manifestación de Madrid por el Derecho de la Vivienda | Foto: Agustín Millán

Lo que empezó como una protesta contra los alquileres desorbitados ha dado lugar a un movimiento que pide cambios estructurales en el mercado de la vivienda. Las demandas van más allá de una simple reducción de precios: los manifestantes exigen una reforma que ponga fin a la especulación y garantice el acceso a una vivienda digna para todos.

Colectivos que han convocan:

Coordinadora de Vivienda de Madrid, Asociación Apoyo, Plataforma de Afectados/as por la L7B de Metro en San Fernando de Henares, No al Pelotazo en la Ermita del Santo, AV Pasillo Verde-Imperial, Otra Boadilla, Asamblea de Vivienda de Usera, PAH Leganés, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Greenpeace, Rebelión o Extinción Madrid, Amigas de la Tierra, Marea Naranja Madrid, Casa de la Cultura y la Participación de Chamberí, Sindicato de Estudiantes, Sindicato de Inquilinas, Sindicalistas de Izquierda, Frente Único del Pueblo, Club de Debates Urbanos, Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad, Fridays For Future, Mesa del Árbol de Carabanchel, FACUA, Ideas en Guerra, Recortes Cero, AV Zarzaquemada de Leganés. Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid: Amnistía Internacional, ATTAC Madrid, CAES, CCOO de Madrid, Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda-Rivas, Cuarto Mundo, Foro Servicios Sociales, FRAVM, Fundación San Martín de Porres, Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real y UGT Madrid.

Apoyan:

ARBA, GRAMA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Jarama Vivo, Liberum Natura, Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar, PCE Madrid (PCM), PCTE, CJC.