Rita Maestre rompe su silencio sobre Errejón: "Me siento profundamente engañada”

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha conmocionado a la opinión pública con un mensaje en redes sociales donde confiesa sentirse "engañada" por las recientes denuncias de acoso y agresiones sexuales que involucran a su expareja Íñigo Errejón. En su comunicado, difundido en la red social X, Maestre no solo muestra su respaldo a las víctimas, sino que también confirma que algunas de las agresiones denunciadas habrían ocurrido mientras ambos eran pareja.

Cuando el dolor es devastador, intentar ponerle palabras es tan difícil como sanador.



Que nunca más vuelva a pasar, que ningún agresor quede impune. pic.twitter.com/XRWkAr8ynQ — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) October 27, 2024

"Lo que ha salido a la luz esta semana me abruma y conmociona especialmente", escribe Maestre, subrayando la profunda sorpresa y el dolor que estos hechos le han provocado. Además, reconoce que los actos de violencia misógina atribuidos a Errejón ocurrieron cuando ambos mantenían una relación sentimental, lo cual, según sus palabras, le resulta aún más devastador: "Ahora estoy descubriendo que algunos de esos episodios sucedieron cuando el agresor era aún mi pareja". Sin embargo, Maestre insiste en que desconocía por completo estas agresiones y que jamás participó en ningún tipo de encubrimiento.

Cada palabra, cada denuncia y cada gesto de apoyo son pasos fundamentales en la lucha por una sociedad más segura e igualitaria para todas las mujeres.

La expareja de Errejón describe cómo su vida cotidiana se ha visto alterada por estas revelaciones. En su comunicado, asegura que su exnovio "era una persona de apariencia normal, un 'buen novio', que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel". Con este relato, Maestre pone de manifiesto cómo, en muchos casos, los abusadores no son figuras aisladas ni ajenas, sino personas cercanas, "un padre, un hermano, un compañero de trabajo o, en este caso, tu expareja".

Un apoyo incondicional a las víctimas

Maestre, comprometida con el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres, hace un llamado a la erradicación de las agresiones machistas y exige justicia para las víctimas. "Lo importante es el dolor de las víctimas, que deben sentirse respetadas y acompañadas. Lo importante es erradicar las conductas y agresiones machistas de la política y la sociedad. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga", afirma con contundencia, subrayando que la impunidad no debe tener cabida, ni en la política ni en la sociedad en general.

En su mensaje, Maestre también anima a las mujeres a buscar apoyo en redes feministas y a seguir adelante, subrayando la importancia de la sororidad y la fortaleza colectiva: "Mucho ánimo, compañeras, y un abrazo enorme. Sin todas no hay nosotras". Con esta frase, la portavoz de Más Madrid reafirma su compromiso en la lucha feminista y en la construcción de espacios seguros y libres de violencia para todas.

Una víctima denuncia abusos de Errejón en 2015

Las denuncias contra Errejón no se limitan a las recientes revelaciones. El Salto ha dado voz a "Violeta" (nombre ficticio), una mujer que asegura haber sido víctima de abuso durante una relación con Errejón en 2015, cuando tenía 23 años. En su testimonio, Violeta relata episodios de manipulación y agresión, afirmando que Errejón intentó imponerle una relación de sumisión no consensuada bajo el pretexto de una "historia de BDSM". "No podía ni atarme los tacones y continuó adelante", denuncia Violeta, quien ha mantenido capturas de conversaciones y mensajes como respaldo ante la incredulidad que muchas víctimas enfrentan al denunciar.

"Las mujeres a menudo tenemos que mostrar pruebas incluso antes de que nos escuchen", expresa Violeta a El Salto, refiriéndose a las dificultades que enfrentan muchas sobrevivientes de violencia de género. Con un tono valiente, describe cómo su vida se ha visto afectada y cómo la necesidad de hacer justicia persiste a pesar del miedo.

Los testimonios de Rita Maestre y de Violeta reflejan la urgente necesidad de poner fin a la cultura de la impunidad en torno a la violencia machista.Cada palabra, cada denuncia y cada gesto de apoyo son pasos fundamentales en la lucha por una sociedad más segura e igualitaria para todas las mujeres.