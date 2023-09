Ayuso será la protagonista del acto del PP contra la amnistía

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha confirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “en calidad de anfitriona”, intervendrá en el acto que el partido celebrará en Madrid el domingo en protesta por la amnistía a los imputados del procés.

En una entrevista en Telecinco, Gamarra ha afirmado que tomarán la palabra tanto Ayuso como el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, dado que el acto se celebra en Madrid, antes de que lo hagan los expresidentes populares José María Aznar y Mariano Rajoy y el candidato a la investidura fallida, Alberto Núñez Feijóo.

Aclamaciones a Ayuso: “Absurdas” para el PP

“Normalidad en un acto que se celebra en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid”, ha dicho Gamarra. Preguntada directamente si teme que Ayuso sea aclamada como sucedió en la noche electoral del 23-J pese a la victoria insuficiente de Feijóo, ha dicho que esa afirmación es “absurda”, pero ha desviado el asunto diciendo que “lo importante es la cantidad de españoles que se van a congregar para defender que España no está en venta, que una amnistía es arrodillarse ante los independentistas y no defender la igualdad entre españoles”.

Sobre la conversación telefónica que el jueves mantuvieron Feijóo y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, Gamarra ha negado que el líder conservador le pidiese el voto. Ha enmarcado la charla en la ronda de contactos con las comunidades de un dirigente que aspira a ser presidente de todos los españoles y que quiere conocer los “problemas reales” que afrontan todas las comunidades. Feijoo, ha dicho “no está en un trueque y mercadeo constante para mantenerse en el poder, hablando solo con los independentistas y generando españoles de primera y de segunda”.

¿Acudirán González y Guerra?

Preguntada por la presencia de líderes socialistas con Alfonso Guerra o Felipe González en el acto del domingo, ha afirmado que no sabe si alguno acudirá, pero que “muchos votantes socialistas se arrepienten de haber votado a Sánchez, porque les mintieron y si hubieran sabido que se amnistiaría a los que pusieron en jaque el orden constitucional, el resultado de las elecciones habría sido otro”.

Almeida llama al transfuguismo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho un llamamiento este viernes a los diputados al transfuguismo. Ha insistido en que tienen un “mandato imperativo” y ha considerado que deberían hacer, “en conciencia”, lo que “mejor convenga al interés general de la nación”. O sea, incumplir el poder que les han otorgado los ciudadanos con sus votos y votar a la derecha y la extrema derecha.

En una entrevista en La 1 de TVE, Almeida ha sido preguntado sobre si le gustaría que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fuera investido presidente con votos de tránsfugas del PSOE, a raíz de una entrevista del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que llama a los diputados socialistas a rebelarse «por sus principios» y votar por Feijóo en su sesión de investidura el próximo miércoles.

Tras destacar que a él le gusta “pertenecer a un partido político que no está dispuesto, desde luego, a llegar al Gobierno a cualquier precio y cualquier coste, y, por tanto, en el que nadie duda que no se puede alcanzar un pacto con aquellos que rompieron España”, ha apostillado que los diputados “tienen un mandato imperativo” y que, “en conciencia, deberían hacer lo que mejor convenga al interés general de la nación. Y tengo muy claro que lo que mejor conviene al interés general de la nación, desde luego no es que Pedro Sánchez sea presidente con una amnistía a favor de Carles Puigdemont», ha deslizado el regidor popular.

En este sentido, cree Almeida que, pese a que Puigdemont “no va a renunciar a la unilateralidad”, la amnistía “está pactada”, aunque estén “todavía moldeando” la medida de gracia.