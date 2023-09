Cuca Gamarra acusa al Gobierno de haber «tapado y protegido» a Rubiales

La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, se sentó anoche en TRECE, territorio cercano, para analizar la actualidad política, casualidad o no, horas antes de la reunión sobre la investidura entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Estrecha relación de Rubiales y Sánchez

A la pregunta de si se había sobredimensionado el asunto Rubianes, respondió que «este señor tenía que haber dimitido hace mucho tiempo. Es decir, la cosa se está centrando en algo muy concreto, pero los antecedentes se remontan a hace tiempo. Y posiblemente si no fuera por esta estrecha relación con el presidente del Gobierno, hubiera caído hace meses, hace años, y no estaríamos hablando hoy de qué ocurrió en la final del Mundial de fútbol.

Jugadoras en segundo plano

Gamarra afirmó que «llevamos diez días ya hablando de Rubiales. Y a estas alturas a Rubiales le conoce toda España, lamentablemente. Pero hay unas jugadoras que han conseguido algo importantísimo para este país. Y al final no las estamos conociendo, no estamos haciendo que ellas sean las referentes para muchas niñas que, a lo mejor, deciden que esto no es muy interesante, ¿no?, porque no es muy edificante todo lo que estamos viendo».

Tapado y protegido

Fue en ese momento cuando la portavoz popular arremetió contra el Gobierno: «Éste que está dándonos todo el día lecciones de a todos los españoles de un ejercicio de responsabilidad le ha estado tapando y le ha estado, realmente, protegiendo. Y este incidente que a todos nos ha abochornado, esas imágenes del palco, ese comportamiento con todas esas chicas no tendría que haberse producido porque no tendría que haber llegado ahí como presidente de la Federación».

Ley del «Sólo sí es sí»

Gamarra criticó a quienes intentan «darnos lecciones» en clara referencia a las ministras Ione Belarra e Irene Montero, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que aprobaron e impulsaron la Ley del Sólo sí es sí, que ha hecho que más de 1.100 delincuentes sexuales se hayan beneficiado y se les hayan bajado las penas, que algunos hayan salido a la calle antes de tiempo, que han reincidido».

Concluyó diciendo que «aquí de lo que estamos hablando también es de que hay mucha hipocresía por parte del Gobierno de España. En cómo ha actuado en relación al pasado de Rubiales y por otro lado también en cómo intenta darnos lecciones a toda la sociedad española, mientras ahí nadie ha dimitido por una ley que ha tenido este efecto»