Avances y retos en la incorporación de personas con discapacidad en altos puestos gubernamentales

La Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Grupo Social ONCE, ha celebrado la II Jornada ‘La diversidad en la función pública: acciones para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los cuerpos del Grupo A’. Este evento, celebrado en el salón de actos de la Fundación ONCE en Madrid y disponible telemáticamente a través de su canal de YouTube, ha resaltado la urgente necesidad de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a roles significativos dentro de la administración pública.

La jornada fue inaugurada por figuras clave como José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación ONCE; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI Estatal; Jesús Martín Blanco, director general de derechos de las personas con discapacidad y del Real Patronato sobre discapacidad; y Clara Mapelli Marchena, secretaria de Estado de Función Pública. Cada uno de ellos subrayó la importancia de integrar a personas con discapacidad en la función pública no sólo para atender sus necesidades, sino también para enriquecer el servicio público y la administración con su diversidad y dedicación.

Durante su intervención, Martínez Donoso enfatizó la importancia del empleo y la formación para promover la autonomía de las personas con discapacidad, destacando la necesidad de aumentar la oferta laboral de calidad y de implementar planes de acción claros para este colectivo. Por su parte, Pérez Bueno resaltó la importancia de incorporar a las personas con discapacidad en las administraciones públicas, destacando el efecto positivo que tiene para el conjunto de la sociedad y como estímulo para otros que aspiran a servir públicamente.

Martín Blanco remarcó la necesidad de asegurar el seguimiento y apoyo continuo para las personas con discapacidad dentro de la administración pública, mientras que Mapelli Marchena mencionó los desafíos en las políticas de reclutamiento, como garantizar la equidad en el acceso a la información y mejorar los procesos de selección.

La jornada prosiguió con intervenciones de María Sánchez Ozamiz, jefa de la unidad técnica de la dirección general de Función Pública, quien destacó los avances en diversidad y la consideración de la discapacidad como una oportunidad para enriquecer la sociedad. Señaló también el compromiso de la administración para escuchar y atender las necesidades de las personas con discapacidad.

Representantes del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), del Ministerio de Sanidad y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también compartieron medidas específicas implementadas para fomentar el acceso equitativo de las personas con discapacidad a la función pública, enfatizando la importancia de la captación y retención del talento, y de adaptar los procesos a las necesidades específicas de este colectivo.

La segunda parte del evento destacó la colaboración con academias de oposiciones para ofrecer una formación inclusiva, con participantes que recalcaron la adaptación de los métodos de enseñanza para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la función pública.

La jornada subrayó la importancia crítica de la inclusión de personas con discapacidad en altos cargos de la administración pública, no sólo como un derecho sino como una mejora para la calidad del servicio público y la sociedad en su conjunto.