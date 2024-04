Impresiones sobre las elecciones vascas

Este domingo se decide quién gobernará en el País Vasco los próximos cuatro años y el escenario es muy distinto al que había en las pasadas elecciones al Parlamento de Galicia teniendo en cuenta que no son comparables de ninguna de las maneras estos dos territorios de España.

En esta ocasión, según todos los sondeos hay una clara pugna por la primera posición entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu y donde el Partido Socialista de Euskadi- Euskadiko Ezquerra se erige según todos los sondeos como la llave de gobierno.

He seguido con atención declaraciones en entrevistas, en actos de campaña, debates, etc. y he querido seguir sobre todo a Eneko Andueza, el candidato socialistas para estos comicios. Al principio, vi a un candidato que podría parecer soso, anodino, simplón pero acogiéndome al refranero español tan sabio y rico como tenemos, he de decir que afortunadamente, las apariencias engañan y esta vez, ha sido para muy bien, diría yo. He comprobado a un candidato centrado en mostrar las propuestas, hablar del programa electoral, hablar de promesas, ofrecer datos estadísticas para centrarse en la realidad de Euskadi utilizando palabras sencillas para que todos los electores de esa comunidad autónoma se enteren. Ha hablado de empleo, de propuestas sobre Educación, interesantes medidas en materia de Sanidad Pública poniendo el foco en mayor inversión en tratamientos contra el cáncer o salud mental dejando claro que el programa de los socialistas es exactamente igual que el de los socialistas a nivel de toda España poniendo el foco en medidas donde el Gobierno Central se ha esforzado para tener unos servicios públicos de mayor calidad.

Se habla de seguir avanzando en políticas de I+D para que se sigan desarrollando proyectos industriales en suelo vasco estando en consonancia con la lucha contra el cambio climático tal y como exige la Agenda 2030.

También el candidato del PNV, Imanol Pradales ha hablado de seguir luchando por mejorar los servicios públicos, la industria, desarrollar aún más las comunicaciones, fortalecer el campo de la investigación por lo que aún hablando de una derecha nacionalista y tradicional como es este partido, parece dibujarse un camino de confluencia entre esta formación y los socialistas.

Existía (y creo decir bien hablando en pasado) una vía nacionalista y de Izquierdas donde Bildu y PSE-EE pudieran entenderse de manera que hubiera un gobierno donde la Izquierda Abertzale pudiera hacerse por primera vez en democracia con el poder en el Palacio de Ajuria Enea. Desgraciadamente, Pello Otxandiano ha desperdiciado una ocasión de oro para hacer historia en el País Vasco. Él mismo ha dicho a la ciudadanía vasca que no debe de ser él el presidente de todos los vascos y de todas las vascas. Y lo ha hecho tras no condenar explícitamente el terrorismo de E.T.A. Es tal su torpeza que podía haber cogido dos caminos: uno más sensato condenando el terrorismo de esa banda afortunadamente extinguida y derrotada por los demócratas bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el otro, callándose cualquier declaración que pudiera herir no sólo a las víctimas del terrorismo sino al conjunto de toda la ciudadanía vasca y española fortaleciendo a su vez el terreno de la Política y el de la Democracia.

Otxandiano ha perdido ese tren y probablemente esos “vagones” cargados de votos procedentes de nacionalistas por un lado y de personas de Izquierdas por otro que queriendo tomar el camino de la papeleta de Bildu buscaban dar una oportunidad por un lado a esa otra Izquierda y por otro, dejando atrás un gobierno del PNV abriendo una etapa nueva y distinta. También, ha golpeado la memoria colectiva del pueblo vasco y de la sociedad española porque no ha sabido condenar aquellos trágicos años de E.T.A. pidiendo perdón a las víctimas y a su vez, reconociendo el papel transformador de EH-Bildu en el Congreso de los Diputados donde mal que les pese a las Derechas, este partido ha contribuido muchísimo más al avance y progreso de los españoles apoyando medidas sociales impulsadas por el Gobierno de España que aquellos patriotas de boquilla, pulsera y banderita que se quedan en soflamas de añejos y detestables tiempos donde precisamente el pueblo vasco fue ninguneado, maniatado y perseguido por un régimen dictatorial que llenó de sangre, odio, lágrimas, violencia y muerte a esa tierra como lo hizo en los demás territorios de España.

Por eso, entre los herederos de Franco (PP y VOX) y los herederos de una banda terrorista hay afortunadamente el término medio de la sensatez que representan PNV y PSE-EE. Y es que nada bueno podemos esperar de la Extrema Derecha y de la Derecha Extrema con unos candidatos caducos, estériles, peligrosos para la convivencia pacífica entre vascos y españoles que van alardeando con sus falsísimas leyes de concordia cuando en realidad, no puede hablarse en esos términos cuando lo que realmente representan es el olvido de víctimas del Franquismo y por tanto, de la mitad de España donde es evidente se encuentran también muchos vascos y vascas.

Por eso, este domingo hay que apostar por un futuro de Euskadi abierto, plural, diverso, multirracial, que apueste por los servicios públicos y de calidad, por la modernización del País Vascos que haga crecer a ese territorio en consonancia con el conjunto de todo el país.

Por ello, apuesto por un ejecutivo sensato salido de un parlamento elegido por una soberanía popular que debe huir de desvaríos extremistas de un lado y de otro porque si Bildu ha errado (y a fe que lo ha hecho y gravísimamente además), debe pagarlo del mismo modo que les debe ocurrir a esa Derecha que también es separatista desde siempre puesto que se empeña en separar, dividir, confrontar, romper el país y Euskadi y eso también, es ser radical en el más amplio significado negativo de la palabra puesto que la parte buena de ser radical no la han ejercido nunca las Derechas: pues ser radical en lo positivo es ir a la raíz de los problemas, de manera que se ofrezcan como solución para atajar los mismos y arrancar de raíz aquello que es malo para la sociedad pero no. Ellas en sí son un problema y como tal, deben ser castigadas también en las urnas.

Y creo asimismo que las encuestas esta vez se van a equivocar como tantas veces pasa y creo que los resultados pueden ser incluso un poco mejores de lo que dicen éstas a favor de los socialistas vascos y un poco mejores también para las expectativas de los peneuvistas.

Y sin más, me despido no sin antes desearos suerte a los compañeros socialistas de Euskadi y a nuestro candidato Eneko Andueza Lorenzo.