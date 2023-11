Junts niega que esté pidiendo la amnistía también para el clan Pujol

¿Será amnistiado el clan Pujol con la ley que prepara el Gobierno en funciones? En las últimas horas se había especulado con esa posibilidad, pero Junts lo niega. Fuentes del partido de Puigdemont aseguran que, si no se ha llegado ya a un acuerdo con los socialistas, no es porque Moncloa se niegue a incluir en la medida de gracia los delitos presuntamente cometidos por la familia que gobernó Cataluña durante décadas. “Esto no tiene nada que ver con los Pujol. Hay cosas de la amnistía que son perfectamente asumibles por el Gobierno en funciones”, aseguran las fuentes próximas a Carles Puigdemont. Por tanto, no está confirmado que Junts esté exigiendo la inclusión de la familia Pujol, investigada por corrupción, entre los posibles amnistiados.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción pide para el patriarca de la familia Pujol 9 años de cárcel. A Jordi Pujol Ferrusola le piden 29 años de cárcel por delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. Para Josep Pujol Ferrusola piden 14 años de cárcel por delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil y un delito contra la Hacienda Pública. Para el resto de hermanos (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola) piden 8 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo, según informa La Sexta.

Ayer Puigdemont advirtió de que no cambiará su prudencia en las negociaciones “por más prisas que algunos tengan”. Es decir, que el expresident pretende marcarle los tiempos a Pedro Sánchez en esta negociación y que no sea al revés. De momento, emisarios de Junts y del PSOE, liderados por Santos Cerdán, número 3 de Sánchez, siguen encerrados a cal y canto en un despacho de Bruselas dialogando sobre la posibilidad de un acuerdo de investidura. Ayer, Junts se levantó de la mesa de negociación alegando que “faltaban unos flecos o escollos por cerrar”. No hubo rueda de prensa, pese a que el pacto parecía cerrado, y se emplazó a los periodistas a esta mañana. De momento, nada ha trascendido sobre el contenido de la reunión.

“Siempre hemos dicho que para tratar con el sistema político español todas las precauciones son pocas. Nos mantenemos y reafirmamos en eso. No cambiaremos la prudencia y las precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan”, aseguran las fuentes de Junts. Otro obstáculo que ha surgido en las últimas horas es la petición de Puigdemont a Sánchez de un reconocimiento expreso de la “nación catalana” en un acuerdo paralelo a la amnistía. El líder independentista presiona al PSOE para que acepte una fórmula que permita superar el filtro del Tribunal Constitucional. “Es el principal escollo”, según los negociadores soberanistas.

Además, ambas partes negociadoras chocan en la exigencia de Puigdemont de que un mediador internacional supervise el cumplimiento del acuerdo que salga de Bruselas. En cualquier caso, Junts está tratando de demostrar que es mucho más duro en la negociación que Esquerra Republicana de Cataluña, que ha alcanzado un acuerdo con el PSOE en apenas unas horas. Por otra parte, el dirigente fugado de la Justicia trata de hacer sudar a Sánchez, exprimirlo, es decir, ponerle difícil el acuerdo e incluso presentarlo ante la opinión pública como el jefe de Gobierno de España que se arrastra ante los catalanes maltratados y vapuleados el 1-O. Desde este punto de vista, la estrategia de Puigdemont de mantener la intriga hasta el final, sin prisas, tendría más que ver con una intención de venganza contra el Estado español que con una táctica que le pueda llevar a conseguir más de lo que está encima de la mesa. El referéndum de autodeterminación ya no está en la agenda, eso lo sabe el líder de Junts, pero aún así va a retrasar todo lo que pueda la firma del documento, primero para reforzar su posición de liderazgo en el independentismo catalán y después para tratar de arañar más concesiones como una amnistía total para la mayor cantidad posible de catalanes.

En cualquier caso, el pacto del PSOE con ERC reconoce “la necesidad de que los acuerdos alcanzados como resultado político del diálogo sean refrendados por la ciudadanía, lo que permitirá cerrar una cuestión pendiente, contribuir a cumplir una demanda amplia, sólida y transversal mantenida a lo largo del tiempo y favorecer un consenso sobre el futuro de Cataluña”.