La Justicia no quiere que Villarejo hable

La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a 19 años de prisión al excomisario de policía, José Manuel Villarejo, es mucho mas importante de lo que parece porque tumba los delitos clave: cohecho y organización criminal.

“El policía nunca utilizó su destino en el corazón de la seguridad del estado para confeccionar los dosieres que vendía a sus clientes”, concluye la sección cuarta de la sala de Lo Penal, el tribunal que ha dictado el fallo. La fiscalía estudia presentar un recurso ante el Supremo basándose, precisamente, en la cuestión del delito de cohecho ya que, si prospera el argumentario de los jueces, las 27 piezas separadas del “Caso Tándem”, alguna de ellas pendientes del señalamiento de juicio oral, perderían gran parte del interés que suscitó desde el 3 de noviembre de 2017 fecha en la que la UDEF inició la operación con la detención del excomisario.

El Caso Tándem ha ido perdiendo fuerza a lo largo de los siete años que se lleva investigando en la Audiencia Nacional. Y si ahora se decide que no se pueden imputar delitos de cohecho habrá perdido prácticamente todo su contenido. Ya se ha dado carpetazo a la presunta relación delictiva del gobierno de Mariano Rajoy y de los dirigentes del PP con Villarejo. También se han retirado las imputaciones a los presidentes y consejeros delegados de algunas empresas del Ibex reduciendo las responsabilidades de las operaciones fraudulentas a los que fueron sus directores de seguridad. El caso Corel ha sido archivado por el Supremo por lo que no se podrá investigar el cobro de comisiones en la construcción del AVE a La Meca. Y en lo que se refiere a la operación Kitchen, la investigación se quedó en la inculpación del ministro de interior, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de estado para la Seguridad, Francisco Martínez. Tanto el juez instructor, el conservador Manuel García Castellón, como la sección cuarta de la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional impiden llegar más lejos en las indagaciones. La cúpula del PP, encabezada por Mariano Rajoy como presidente y María Dolores de Cospedal, como secretaria general, no serán imputados y no se investigará el enriquecimiento de Villarejo a costa del erario público porque, según la primera sentencia del Caso, los encargos se hicieron a través de una empresa, Cenyt, cuyo titular se reconoce que es Villarejo, pero todas las operaciones se hacían “dentro de la legalidad”.

El Caso Tándem empezó a perder interés el 29 de julio de 2021. El juez instructor de las piezas separadas, Manuel García Castellón, decidió desimputar de la pieza más trascendente, políticamente hablando, a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Según el juez, carecían de responsabilidad penal en el espionaje a que fue sometido Luis Bárcenas dentro el asunto de la financiación irregular del Partido Popular y la destrucción de la famosa libreta donde el extesorero apuntaba los ingresos en dinero negro que se obtenían de las empresas y los pagos de sobresueldos a los dirigentes. La fiscalía manifestó, entonces, que “hay una rotunda negativa a seguir investigando en la dirección como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se puede traspasar en la investigación”. El instructor, reconocido juez conservador y muy próximo al PP, dejó sin investigar el número del teléfono móvil de Rajoy al que Villarejo trasladó directamente los avances del espionaje a Bárcenas que presuntamente se pagaron con fondos reservados. En cuanto a las relaciones de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, con el expolicía, García Castellón argumentó para archivar la investigación que los contactos que mantuvieron “tuvieron carácter social”. Ahí acabó el caso. Y no se podrá seguir indagando si el espionaje de Villarejo se financió con fondos reservados porque la Audiencia Nacional fundamenta que no hubo cohecho.

En la operación Kitchen, en la que se acusa al comisario de llevar a cabo acciones tendentes a desprestigiar a líderes independentistas catalanes, tampoco se podrá probar la existencia de cohecho ya que los encargos que se consideran probados por parte de García Castellón se hicieron a una sociedad, Cenyt, y no a un policía en activo. Tampoco se puede profundizar más porque el juez ha decidido que la investigación concluya en las responsabilidades del ministro Jorge Fernández Díaz y en su secretario de estado para la seguridad, Francisco Martínez. Fernández Díaz ha declarado que Mariano Rajoy, su superior en el gobierno, no tenía conocimiento de esas operaciones. Su versión es poco creíble para todo el mundo menos para el juez que ha dado por concluido el asunto

Lo mismo ocurrió con la pieza en la que se investigaron las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ex amante de Juan Carlos de Borbón en las cuales aseguraba que hubo sobornos en la concesión de la línea férrea del Ave a La Meca en Arabia Saudí. La UDEF y el CNI llevaron a cabo investigaciones que se entregaron a la fiscala general del estado de entonces, Dolores Delgado, que las derivó al Tribunal Supremo que archivó el asunto.

En lo que se refiere a las operaciones de espionaje presuntamente cometidas por las grandes sociedades del Ibex 35, sólo el expresidente de BBVA, Francisco González, sigue investigado. En las demás entidades se ha responsabilizado penalmente de los pagos efectuados a Villarejo a los responsables de seguridad. Ni siquiera se han visto salpicados los consejeros delegados. Tampoco habrá procesamiento por cohecho porque a Villarejo se le pagó sus servicios a través de Cenyt.

De la ingente cantidad de archivos secretos que había en el ordenador de Villarejo sólo se ha conseguido documentación suficiente como para abrir 47 procedimientos judiciales. Quedan más de la mitad de esos por desencriptar. Y ningún especialista en informática lo ha logrado.

Mientras tanto Villarejo calla y no hace más revelaciones. Sabe que el manejo de la información es su gran baza. Y la justicia parece que no está por la labor de hacerle hablar. Se han conformado con las acciones de menor calado mientras que las grandes operaciones que Villarejo llevó a cabo va a quedar impunes y en el mas absoluto de los secretos.