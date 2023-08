La violencia de género, y Vox

El problema de VOX es la falta de entendimiento. Hoy me he levantado generoso y voy a ser “blando” con las palabras. ¿Por qué insisto tanto en mis artículos en la importancia de la Formación? Entremos en materia.

VOX considera que existe la Violencia, sin más, y que ponerle apellidos es una “cuestión ideológica” que no obedece sino al espurio interés de querer “organizar” la sociedad de una determinada manera. Ya… ¿y qué es una ideología, sino la manera en como un determinado grupo de personas considera que debe organizarse una sociedad? Para eso hay elecciones, para que la ciudadanía decida cómo debe organizarse una sociedad, en función, precisamente, de las distintas ideologías. Por lo tanto, sería de agradecer que el asunto ese de las “cuestiones ideológicas” lo vayamos superando. ¡Todo son cuestiones ideológicas!

Pero, ¿existe la violencia de género específicamente, o es una “cuestión ideológica”? Existe, y ése es el problema. Y digo que es el problema porque al negarla se comenten injusticias de manera automática primero, porque se retrocede en la lucha contra esa violencia, y segundo, porque se blanquea esa misma violencia. ¿Qué es la violencia de género? Es aquella violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo. El mismo individuo que abusa de una mujer de palabra, obra, o gesto, el mismo individuo que denigra a una mujer porque entiende que ella es más débil (física, histórica, y socialmente) no se atreve del mismo modo, en las mismas circunstancias, a decirle o hacerle eso mismo a otro hombre. La cosa se complica cuando se establecen normas sociales, y leyes, que sitúan a la mujer en un segundo plano convirtiéndola de facto en un ser de segunda categoría y semiesclava del hombre. El asunto alcanza el paroxismo cuando se culpa a la mujer de cualquier mal a modo de exorcismo social (como se ha hecho al culpar a las mujeres cuando ha habido epidemias, o desastres naturales acusándolas de brujería, o de ser “seres malignos” habitados por el diablo).

Alguien puede pensar que todo esto es cosa del pasado, pero es que todos los presentes somo hijos del pasado. En España muere aproximadamente una mujer cada cinco días a manos de su pareja o expareja habitual. ¿Cuántos hombres mueren a manos de sus parejas o exparejas? En otros países es peor. El fanatismo religioso lo empeora. El alcoholismo lo empeora. La incultura lo empeora. La falta de educación lo empeora, y la ausencia de políticas públicas de protección y prevención, es lo que más lo empeora. Un ejemplo paradigmático de todo esto sería Rusia, donde las cifras son infinitamente peores que en España.

La violencia contra la mujer no es ejemplo cualquiera de violencia, sino un tipo específico de violencia. Hablar de “violencia intrafamiliar” es algo tan desacertado que demuestra lo poco que estos señores y señoras de VOX entienden el problema. Al decir “intrafamiliar” igualan las relaciones como si la violencia fluyera en un sentido o en otro en igualdad de condiciones: como si una vez le pegara el padre al hijo, otra vez el hijo al padre, después la abuela al nieto, y ya, por último, el hombre a la mujer. No es así. Además, deja fuera toda la violencia que se ejerce contra la mujer, y es mucha, en forma de palabras, comentarios, eslóganes, chistes, creencias, discriminaciones, coacciones, etc, y que se producen en la calle, o en el ámbito laboral. Lo dicho, no entienden el problema. Las cifras son abrumadoras y demuestran que no pueden ser fruto del azar. Tiene que haber algo detrás que haga que se produzca un sesgo sistemático tan evidente contra la mujer. No abundaremos aquí, porque sería muy especulativo, en los orígenes del machismo y la violencia contra la mujer. Pero el machismo, y la violencia contra la mujer existen como fenómenos específicos porque así lo demuestran las cifras. No es cuestión de ideología, como tampoco lo es combatir esta lacra. Espero que algún día, los señores y señoras de VOX lo entiendan, y se unan a la lucha. Un saludo a todo el mundo.