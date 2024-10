Moncloa reacciona a la querella del PP contra el PSOE con otra contra Feijóo por los contratos a dedo de la Xunta

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha anunciado que los socialistas llevarán al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a los tribunales si antes no da explicaciones sobre contratos otorgados por la Xunta de Galicia a sus familiares. “Esperemos que Feijóo no use la mayoría del PP para esconderse de los contratos otorgados a su familia. Si no da explicaciones ante la comisión de investigación en Galicia, iremos a los tribunales para que lo haga ante la Justicia”, ha señalado en una rueda de prensa desde la sede nacional en Ferraz. De esta manera, en medio de la ofensiva de las derechas contra Moncloa por el caso Begoña Gómez y el caso Koldo, Presidencia reacciona disparando contra el líder de la oposición por los contratos a dedo y ascensos en la función pública adjudicados en Galicia a familiares de Alberto Núñez Feijóo.

Peña ha anunciado esta decisión poco después de que los populares hayan presentado una querella en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el 'caso Koldo'. “Feijóo no puede mirar para otro lado mientras su hermana, su prima, su cuñado han acampado por la Xunta de Galicia como por su casa recibiendo supuestamente ingentes contratos pagados por todos los gallegos y gallegas”, aseguró la portavoz socialista, quien también ha exigido al presidente del PP que aclare si estaba presente en los Consejos de Gobierno de la Xunta en los que se aprobaron “esos contratos” y si conocía que esos contratos “se estaban troceando de forma fraudulenta para beneficiar a sus familiares”, informa TVE.

Asimismo, ha acusado al PP de tener “mucho cuajo” por presentar una querella por corrupción desde “una sede reformada con dinero negro”, en alusión a la reforma que se hizo con pagos en 'B'. Pero no ha sido el único caso de corrupción al que ha hecho referencia. También ha enumerado todas las denuncias y causas pendientes del PP, entre las que ha destacado los casos Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, entre otros.

La portavoz socialista ha querido dejar claro que el PSOE actúa de manera “muy diferente” al PP cuando se detecta un caso de corrupción en sus filas, pues siempre lo hacen “con contundencia y transparencia”.

En este punto, ha recordado que en cuanto salió el 'caso Koldo' pidieron explicaciones al exministro de Transportes José Luis Ábalos, le reclamaron el acta de diputado y finalmente le expulsaron. “El PSOE se rige por principios de transparencia absoluta, colaboración y asunción de responsabilidad”, hizo hincapié. Por otra parte, Peña ha sido muy crítica con que los populares acudan a los juzgados “con un recorte de prensa” y basen su querella en “un anónimo que no ha dado ni un detalle, ni un dato, ni dice a quién, ni dónde entregó supuestamente el dinero”.

Así, la portavoz socialista ha instado a que quien acusa de entregas de dinero en Ferraz, debe demostrarlo y ha alegado que el PSOE no tiene que “probar” que no se produjeron. En esa línea, ha subrayado que “la prueba de carga” la tiene que tener quien “ha dicho que ha estado aquí”, en la sede socialista.

Además, ha explicado que los registros de entrada a Ferraz se “eliminan cada mes” en cumplimiento de la ley de protección de datos. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha referido a la querella del PP, aunque no explícitamente. Ha sido en la inauguración del foro internacionalWorld In Progress en Barcelona, donde ha asegurado que “cuando no se tiene nada que ofrecer, el ruido y la polarización es lo único que queda”, pero ha avisado que su Ejecutivo responderá con “un proyecto de país que funciona”.

Sánchez ha lamentado que el PP esté cada vez “más tentado de copiar” los métodos y los mensajes de la “ultraderecha”, al tiempo que ha reiterado su intención de agotar la legislatura. En este sentido, ha afirmado que su compromiso es que cuando termine en 2027, España sea “un país mejor”, “un país más próspero, más avanzado y más unido en lo social y en lo territorial”.