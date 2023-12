Net-Etiqueta para usuarios de la IA

Cuando nos montamos en un tren, o vamos a la piscina pública o nos montamos en un ascensor, nos regimos por un código, a veces no escrito, que permite que el revisor no nos eche, el portero de la piscina no nos expulse y los compañeros de ascensor no huyan en la primera parada. Esa etiqueta, también rige en el uso de las inteligencias artificiales.

Al redactar un prompt, Y más ahora donde se utilizan herramientas de inteligencia artificial como DALL-E, es esencial tener en cuenta, además de los procedimentales varios aspectos éticos para asegurar que el contenido generado sea apropiado, respetuoso y responsable. Podríamos hacer un decálogo de todos ellos.

Respeto a la Diversidad y la Inclusión: Asegúrate de que los prompts reflejen y respeten la diversidad de género, etnia, cultura y habilidades. Evita estereotipos y representaciones sesgadas. Aunque no lo digan, las IA aprenden de nosotros. Y nuestro sesgo, acaba siendo el sesgo general. Protección de la Privacidad y el Anonimato: No incluyas información personal o detalles que puedan identificar a individuos específicos, a menos que tengas su consentimiento explícito. Recuerda siempre que las IA trabajan vía web, y los datos que manipulan, no son trazables para tí. Contenido Sensible y Ofensivo: Evita prompts que puedan generar contenido ofensivo, violento, discriminatorio o que de alguna manera pueda causar daño o malestar a individuos o grupos. Nadie puede asegurar que tu historial no sea leído por otro. Derechos de Autor y Propiedad Intelectual: Sé consciente de los derechos de autor y la propiedad intelectual al crear prompts. Aunque los sistemas están capados de entrada, evita solicitar la creación de imágenes que infrinjan derechos de autor o que repliquen obras protegidas. Probablemente no podrás conseguirlas y puede que lo traslades a tu trabajo en forma de error. Exactitud y Veracidad: Asegúrate de que los prompts sean precisos y no fomenten la desinformación o la propagación de hechos falsos o engañosos. Las Inteligencias artificiales no son Twitter. Consentimiento y Ética en la Representación: Si el prompt involucra la representación de personas en situaciones específicas, considera si dichas representaciones son éticas y si se cuenta con el consentimiento necesario para tales representaciones. Ahora es muy fácil subir una cara a una inteligencia artificial y añadirla a un cuerpo. Esa humillación está penada penalmente ya en casi todos los países. Uso Responsable y Propósito: Reflexiona sobre el propósito y el uso final del contenido generado. Asegúrate de que su uso sea ético y responsable, especialmente en contextos sensibles como la educación, la política o la salud. Es también cuestión de “Net-etiqueta” no abusar del uso de las inteligencias artificiales para nada. Esta tecnología tiene un fuerte impacto medioambiental. Sensibilidad Cultural y Contextual: Ten en cuenta el contexto cultural y social al redactar prompts, evitando cualquier contenido que pueda ser considerado irrespetuoso o insensible en diferentes culturas o contextos. Hay más gente que no ve el mundo como tú lo ves, que los que sí. Impacto Social y Consecuencias a Largo Plazo: Considera el impacto social y las posibles consecuencias a largo plazo del contenido generado. Piensa en cómo podría afectar a las personas y a la sociedad en general. Y a tí mismo. Cumplimiento de Normativas y Políticas: Asegúrate de que tus prompts cumplan con las políticas y normativas de la plataforma o herramienta que estás utilizando, así como con las leyes y regulaciones aplicables. Vivimos en un mundo en que los ordenadores no son seguros, las redes tampoco, las webs tampoco y las IA son una caja negra.

Al tener en cuenta estos puntos, puedes contribuir a un uso más ético, seguro y responsable, también para ti, de la tecnología de inteligencia artificial en la creación de contenido.